Найкращі смартфони початку 2026 року: потужний Xiaomi, "повербанк" Honor, новинки Motorola (фото)

Виробники смартфонів задають цікаві тренди у 2026 році: над'ємні акумулятори, тонкі корпуси, ігрові функції.

Фокус зібрав п'ятірку найбільш вражаючих новинок, які вже надійшли в продаж або готуються до виходу.

Honor Power 2

Смартфон дивує великою батареєю, при цьому не займаючи багато місця. Інженерам вдалося вмістити кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 10 080 мАг у пристрій завтовшки всього 7,98 мм. Гаджет оснащений яскравим AMOLED-екраном на 8000 ніт з частотою оновлення 120 Гц і безпечним для очей ШІМ-затемненням. За продуктивність відповідає чип MediaTek Dimensity 8500 Elite, що набирає 2,4 млн балів в AnTuTu. Смартфон повністю захищений від води і пилу (IP69K), підтримує зарядку 80 Вт і може працювати як повербанк, заряджаючи інші пристрої з потужністю 27 Вт.

Ціна: від $387 (12/256 ГБ).

Honor Power 2 і Redmi Turbo 5 Max Фото: YouTube

Redmi Turbo 5 Max

Рекордсмен бренду за автономністю отримав батарею на 9000 мАг, що забезпечує понад 11 годин активного екрану, при цьому товщина корпусу становить 8,15 мм. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Dimensity 9500s, позбавленого енергоефективних ядер заради максимальної потужності. Дисплей OLED видає яскравість до 3500 ніт. Важливою перевагою стала підтримка надшвидкої зарядки на 100 Вт, а також повний захист корпусу за стандартом IP69K. Камера представлена модулем на 50 Мп із сенсором Light Fusion 600.

Ціна: від $359 (12/256 ГБ).

Red Magic 11 Air

Найтонший ігровий флагман на ринку (7,85 мм) з кулером для активного охолодження. Смартфон зберіг фірмовий прозорий дизайн і отримав екран без вирізів — фронтальна камера захована під матрицею. Усередині встановлений передтоповий Snapdragon 8 Elite у парі з ігровим чипом Redcore R4. Батарея на 7000 мАг заряджається від блоку на 120 Вт і підтримує живлення в обхід акумулятора під час ігор. Для геймерів передбачені сенсорні тригери на торцях із частотою опитування 520 Гц.

Ціна: від $530 (12/256 ГБ).

Motorola Razr Fold і Motorola Signature Фото: Motorola

Motorola Razr Fold

Перший складаний смартфон бренду у форматі "книжка". Зовнішній екран має діагональ 6,56 дюйма, а внутрішній гнучкий дисплей на 8,1 дюйма перетворює пристрій на міні-планшет з підтримкою стилуса. Головна особливість — потужний набір камер, нетиповий для розкладачок: три модулі по 50 Мп, включно з перископом із 3-кратним оптичним зумом. Пристрій вміє знімати відео у форматі Dolby Vision. Ціну поки що не оголошено.

Motorola Signature

Преміальний моноблок із захистом за військовим стандартом MIL-STD-810H і максимальним вологозахистом IP69. Тонкий корпус (6,99 мм) приховує найпотужніший процесор Snapdragon 8 Gen 5 з охолодженням на рідкому металі. Екран Extreme AMOLED підтримує рекордну частоту 165 Гц і яскравість 6200 ніт. Фотоможливості забезпечує квадрокамера з чотирма сенсорами по 50 Мп, включно із зум-об'єктивом. За автономність відповідає батарея на 5200 мАг з підтримкою бездротової зарядки. Виробник обіцяє 7 років оновлень Android.

Ціна: від €999.

