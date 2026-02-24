Вы не знали, почему Android-смартфоны намного лучше iPhone? Вот 5 причин так считать

Выбор между Android от Google и iOS от Apple — это выбор между разнообразием, возможностью настройки и свободой, или высококачественными продуктами, ориентированными на конфиденциальность и безопасность, но не предлагающими тех же свобод.

Эксперты bgr.com в своем материале решили объяснить читателям, почему Android мощнее iOS. По их мнению, телефон на Android лучше справляется с многозадачностью, чем iOS, и предоставляет доступ к более богатой системе управления файлами, может запускать практически любые приложения путем установки из сторонних источников, в то время как iPhone в основном ограничены App Store.

Все это в совокупности обеспечивает опыт работы на Android, похожий на ПК. И наконец, нельзя игнорировать появление ИИ, где Google имеет огромное преимущество перед Apple, пишут они.

Телефон и оболочка на любой вкус и бюджет

iPhone часто называют скучными, поскольку Apple предпочитает совершенствовать существующий дизайн в течение нескольких лет, прежде чем внедрять новинки. Android предлагает гораздо более широкий выбор. Например, Google Pixel 10 ничем не хуже iPone — он обладает высококлассными характеристиками, отличными возможностями камеры, новейшими функциями ИИ Gemini и идеальной версией Android от Google, которая быстрее всего получает последние обновления программного обеспечения. А еще можно приобрести "раскладушки" и "книжки" — формфакторы, которых нет у Apple.

Цена — еще одна причина, по которой экосистема Android лучше, чем iOS. За 500-600 долларов можно купить Pixel 10a, Nothing Phone A-серии, Galaxy A16. Тогда как бюджетный iPhone 16e стоит от 599 долларов, а самый доступный iPhone 17 продается за 799 долларов.

Также Android обладает открытым исходным кодом. Это означает, что производители устройств могут настраивать ОС под это широкое разнообразие оборудования. Такие пользовательские версии Android известны как OEM-оболочки, самым известным примером которых является One UI от Samsung. В результате Android предлагает функции для опытных пользователей, такие как Good Lock на телефонах Galaxy для существенной настройки пользовательского интерфейса, Mind Space на устройствах OnePlus для управления памятью с помощью ИИ или Moto Actions на телефонах Motorola для быстрого использования жестов. Проще говоря, разнообразие аппаратного обеспечения Android стимулирует программные инновации, которые экосистема Apple не в состоянии поддерживать.

Смартфон Google Pixel 10 Фото: Android Authority

Компьютерный опыт: многозадачность, управление файлами

ОС Android всегда предлагала лучшие возможности настройки, позволяющие пользователям конфигурировать телефон по своему усмотрению. Это не только возможность использовать динамические обои, изменять значки или устанавливать пользовательские лаунчеры — можно заменять стандартные приложения способами, недоступными в iOS. Например, вы можете выбрать свой браузер, цифрового помощника, а также приложения для телефона и сообщений, которые хотите использовать на Android.

Кроме того, Android 16 претерпела масштабную переработку, сделав пользовательский интерфейс более отзывчивым и интуитивно понятным, чем раньше. Действия в меню стали более очевидными благодаря использованию цвета или кнопок другой формы. Все это может ускорить или сделать более естественным взаимодействие с приложениями. Помимо Android 16, вы даже можете получить опыт использования Android без каких-либо приложений Google. На iPhone нельзя установить альтернативные версии iOS, хотя в некоторых случаях можно сделать джейлбрейк устройства для запуска дополнительных приложений.

Многозадачность на Android также улучшена, поскольку пользователи могут запускать несколько приложений на экране одновременно. Эта функция особенно удобна на складных телефонах, где больше места на экране. Samsung Galaxy Z TriFold даже имеет уникальный режим DeX, который превращает устройство в подобие настольного компьютера в разложенном состоянии. Управление файлами — еще одно преимущество Android. Пользователи могут получить доступ ко всему разделу памяти, что значительно упрощает управление данными по сравнению с iPhone. В iOS улучшено приложение "Файлы", обновленное в iOS 26, но Android предлагает широкий выбор файловых менеджеров, которые могут быть еще более функциональными.

Смартфон на ОС Android 16 Фото: sammobile.com

Установка приложений из сторонних источников

Продвинутым пользователям чаще требуются определенные приложения, которые могут быть недоступны в Google Play Store. Именно здесь вступает в игру поддержка установки приложений из сторонних источников — функция, которая долгое время была преимуществом ОС Google. Android позволяет использовать сторонние магазины приложений, такие как Galaxy Store. Вы также можете устанавливать приложения, загружая APK-файлы от сторонних поставщиков или веб-сайтов, тогда как iOS требует подписанного IPA-файла, а установленные через сторонние источники приложения обычно теряют свою силу, если вы не переподпишете их. Apple разрешает использование сторонних магазинов приложений только в Европейском Союзе и Японии, и даже там возможности ограничены.

Недостаток установки любого приложения по желанию связан с безопасностью. Это главный аргумент Apple в отношении ограничения поддержки установки приложений через сторонние источники. Если App Store — единственное место, где можно получить приложения, и Apple обеспечивает безопасность этого пространства, маловероятно, что пользователи iPhone будут устанавливать вредоносное ПО. Пользователи Android имеют аналогичную защиту при установке приложений из официального Google Play Store, но в случае с приложениями, установленными через сторонние источники, ответственность за безопасность своего устройства лежит в большей степени на пользователе.

Тем не менее, возможность запуска любых приложений, включая приложения, которые вы можете создать самостоятельно для домашних или рабочих задач, может стать ключевым отличием. Особенно для опытных пользователей, которые знают, как защитить себя при установке приложений через сторонние источники.

Обновление ОС на смартфонах Фото: Android Central

Приложения Google лучше альтернатив Apple

Установите Gmail, Google Maps, Google Photos, YouTube, Chrome и другие приложения Google на свой iPhone, войдите в свою учетную запись Google, и вы можете игнорировать альтернативы от Apple, уже присутствующие в iOS. Однако приложения Google работают еще лучше на Android, где Google контролирует базовую операционную систему. Например, Google может предоставлять данные приложений встроенному голосовому помощнику для более глубокого голосового взаимодействия. ИИ-помощник Gemini может взаимодействовать с другими приложениями Google, чтобы отображать личную информацию, когда она нужна.

Gemini также встроен в такие приложения, как Google Maps, позволяя пользователям вести беседы, адаптированные для путешествий или навигации. Google Photos позволяет редактировать изображения с помощью ИИ, включая Nano Banana. Gemini служит помощником камеры на телефонах Pixel 10, помогая делать лучшие фотографии. Gemini также работает в Google Поиске, через режим ИИ, и доступен как отдельное приложение. Помимо функций Gemini, телефоны Android также поддерживают сторонние решения на основе ИИ, разработанные производителями смартфонов для своих устройств, например, платформу Galaxy AI от Samsung.

ИИ-помощник Gemini на смартфоне Фото: Phone Arena

Android — настольная операционная система

Несколько лет назад Apple представила функцию Continuity, которая позволяет пользователям плавно переключаться между iPhone, iPad и Mac при выполнении определенных действий. Возможно, вы читали или редактировали документ на телефоне и хотите воспользоваться преимуществами большего дисплея Mac. Хотя Google и работала над внедрением аналогичных функций в последующие годы, сейчас компания стремится превратить Android в настольную операционную систему. Во-первых, Google объединяет ChromeOS с Android, что означает, что будущие Chromebook и другие модели ПК на Android будут предлагать возможности, более похожие на телефоны Android. Это называется Aluminium OS, и ожидается, что Google завершит слияние Android и ChromeOS в 2026 году.

Android уже предлагает функции, аналогичные ПК, на смартфонах. Запуск нескольких приложений одновременно на мобильном телефоне, легкое перемещение файлов через файловую систему, похожую на настольную, и установка любых приложений, а не только тех, что доступны в Google Play, возможны на устройстве с небольшим экраном. Но чтобы стать полноценной настольной ОС, Android нужен больший экран, и Aluminium может это обеспечить. Кроме того, многие функции Gemini AI, доступные на телефонах Android, должны перейти в Aluminium. Когда это произойдет, пользователь Android сможет беспрепятственно переключаться на настольный компьютер или ноутбук Android и запускать все приложения и задачи, которые были открыты на телефоне, а не только некоторые из них. Добавление ИИ-помощника Gemini ко всем этим устройствам может значительно повысить производительность на Android, но это всего лишь предположение.

Даже без Aluminium пользователи Android могут подключать свои телефоны к устройствам Windows для управления ими со своих компьютеров. Отдельно стоит отметить, что функциональность DeX от Samsung позволяет пользователям подключать некоторые телефоны Galaxy к дисплеям и периферийным устройствам, что обеспечивает работу Android на уровне настольного компьютера.

