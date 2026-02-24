Стив Джобс: чем запомнился скандальный гений, визионер и основатель Apple (фото, видео)

24 февраля 1955 года родился Стив Джобс — человек, который подарил нам iPhone, iPad, Mac и убедил массы, что компьютер — это "велосипед для разума". Но его путь был не столь безупречным, как принято считать…

Джобс был гениальным продавцом, визионером и перфекционистом в отношении дизайна. Он умел превращать нишевые идеи (как графический интерфейс Xerox) в популярный продукт. Но за фасадом сверкающих презентаций и революционных гаджетов скрывался человек с крайне сложным, а порой и откровенно невыносимым характером. О главных достижениях и скандалах миллиардера расскажет Фокус.

От гаража до богатейшей корпорации

Стив Джобс родился в Сан-Франциско. Его биологические родители отдали мальчика на усыновление, и приемными матерью и отцом стали Пол и Клара Джобс. Семья жила в Маунтин-Вью, самом сердце зарождающейся Кремниевой долины, где юный Стив с ранних лет приобщился к электронике благодаря отцу-автомеханику. Поворотным моментом в его жизни стало знакомство со Стивом Возняком — талантливым инженером, с которым они сначала собирали устройства для бесплатного взлома телефонных сетей, а первого апреля 1976 года основали компанию Apple. Их совместный продукт Apple 2 совершил революцию, превратив компьютер из удела гиков в массовое устройство и сделав партнеров миллионерами.

Стив Джобс и Стив Возняк в 1976 году Фото: Apple

Несмотря на оглушительный успех, в 1985 году из-за внутренних конфликтов и падения продаж компьютера Macintosh Джобс был вынужден покинуть собственную компанию. В годы так называемого изгнания он основал предприятие NeXT и приобрел анимационную студию Pixar, подарившую миру "Историю игрушек". Триумфальное возвращение в Apple состоялось лишь спустя двенадцать лет. Стив не только спас корпорацию от банкротства, но и инициировал выпуск культовых продуктов — моноблока iMac, плеера iPod, смартфона iPhone и планшета iPad, навсегда изменивших индустрию потребления контента. Его жизнь оборвалась в 2011 году из-за онкологического заболевания.

Дочь, от которой он открестился

Пожалуй, самым темным пятном в биографии Джобса стала история с его первой дочерью, Лизой. Стив, сам будучи усыновленным ребенком, категорически отказывался признавать отцовство, несмотря на положительный ДНК-тест. В суде он даже поклялся, что бесплоден, в то время как мать девочки была вынуждена жить на социальное пособие. Цинизм ситуации зашкаливал: параллельно с судебными тяжбами Apple выпустила компьютер под названием Lisa, аббревиатуру которого Джобс неуклюже пытался расшифровать как "Локальная архитектура интегрированных систем". Позже он признал ошибку, наладил отношения с дочерью и оплатил ее обучение, но, как пишет сама Лиза в мемуарах, "его жестокость оставила след".

Стив Джобс и Лиза Джобс, его старшая дочь Фото: The New Yorker

Скандал с опционами

В конце 2006 года выяснилось, что Apple (и студия Pixar) практиковали выдачу опционов на акции задним числом. Суть махинации проста: дата выдачи опциона оформлялась на день, когда акции стоили минимально, чтобы топ-менеджеры могли получить максимальную выгоду при их последующей продаже. Внутреннее расследование показало, что документы о проведении заседаний совета директоров подделывались. Хотя сам Джобс в итоге не реализовал сомнительные опционы (в частности, грант 2001 года на 7,1 млн долларов) и был формально оправдан Комиссией по ценным бумагам (SEC), расследование признало, что он знал о выборе "благоприятных дат".

Тотальный контроль и унижение сотрудников

Джобс славился тем, что доводил людей до слез. Он мог прилюдно назвать работу подчиненного "полным дерьмом" (как это было с создателем первого iMac), увольнять сотрудников без выходного пособия и жестко контролировать каждый шаг внутри компании. Появился даже термин "Apple Gestapo" — служба безопасности, которая устраивала обыски в домах сотрудников в поисках утерянных прототипов iPhone, угрожая им проблемами с иммиграцией. Джобс атаковал журналистов за критику, диктовал жесткие условия разработчикам и не терпел возражений.

История скандального гения. Стив Джобс и начало цифровой эпохи

Наследие

Джобс перевернул перевернул музыкальную индустрию с iPod, изменил способы нашего общения с iPhone и переосмыслил потребление контента с iPad. Да, он не жертвовал миллионы на благотворительность публично, считая, что его главная миссия — создавать продукты, которые двигают человечество вперед. Но он бросал вызов типичному корпоративному мышлению, заставлял инженеров совершать невозможное и искренне верил в то, что делает. Как пишет Forbes, порой нужно быть невыносимым, чтобы достичь величия, и современные устройства, с которых мы ежедневно читаем новости и общаемся, служат тому подтверждением.

