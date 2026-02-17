Весенняя презентация Apple уже близко: чем удивят "бюджетные" iPhone и MacBook (фото)

Названа дата презентации Special Apple Experience. Мероприятие пройдет 4 марта одновременно в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Журналистам и публике покажут весьма ожидаемые новинки.

Инсайдеры прогнозируют обновление доступной техники Apple и не только, пишет GSMArena. Рассказываем, чего стоит ждать от гаджетов.

iPhone 17e

Звездой презентации должен стать преемник прошлогоднего iPhone 16e — новый iPhone 17e. Ожидается, что Apple сохранит стартовую цену на уровне $599, но существенно "прокачает" характеристики. 6,1-дюймовая OLED-панель (60 Гц) сменит устаревшую "челку" на современный вырез Dynamic Island.

Смартфон получит актуальный чип A19 (вероятно, слегка упрощенную версию по сравнению со старшими моделями) и 8 ГБ оперативной памяти для поддержки ИИ-функций. Впервые в бюджетной линейке появится поддержка MagSafe для быстрой беспроводной зарядки и магнитных аксессуаров, а также собственный 5G-модем Apple C1X. Камера останется одиночной, но с сенсором на 48 Мп.

Неофициальные рендеры iPhone 17e Фото: gsmarena.com

Бюджетный MacBook

Самым интригующим анонсом может стать ноутбук, который займет нишу ниже MacBook Air. По слухам, Apple готовит модель стоимостью от $599 до $799, ориентированную на студентов и образовательный сектор.

Ключевая особенность устройства — использование мобильного процессора A18 Pro (такого же, как в iPhone 16 Pro) вместо компьютерных чипов серии M. Это позволит снизить себестоимость, сохранив высокую производительность для базовых задач. Ноутбук получит 12,9-дюймовый экран, алюминиевый корпус и яркую палитру цветов в стиле iMac G3 (желтый, зеленый, синий).

Apple MacBook (иллюстративное фото) Фото: Future

iPad и профессиональные Mac

Кроме бюджетных хитов, Apple покажет обновления для других линеек:

iPad Air (8-е поколение): перейдет на мощный чип M4, что сделает планшет ультимативным решением для творчества.

Получит процессор A18, что откроет доступ к функциям Apple Intelligence на самом дешевом планшете. MacBook Pro: Ожидается анонс профессиональных ноутбуков с новыми сверхмощными чипами M5 Pro и M5 Max.

