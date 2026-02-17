Весняна презентація Apple уже близько: чим здивують "бюджетні" iPhone і MacBook (фото)

Названо дату презентації Special Apple Experience. Захід відбудеться 4 березня одночасно в Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Журналістам і публіці покажуть вельми очікувані новинки.

Інсайдери прогнозують оновлення доступної техніки Apple і не тільки, пише GSMArena. Розповідаємо, чого варто чекати від гаджетів.

iPhone 17e

Зіркою презентації має стати наступник торішнього iPhone 16e — новий iPhone 17e. Очікується, що Apple збереже стартову ціну на рівні $599, але істотно "прокачає" характеристики. 6,1-дюймова OLED-панель (60 Гц) змінить застарілий "чубчик" на сучасний виріз Dynamic Island.

Смартфон отримає актуальний чип A19 (ймовірно, злегка спрощену версію порівняно зі старшими моделями) і 8 ГБ оперативної пам'яті для підтримки ШІ-функцій. Уперше в бюджетній лінійці з'явиться підтримка MagSafe для швидкої бездротової зарядки і магнітних аксесуарів, а також власний 5G-модем Apple C1X. Камера залишиться одиночною, але з сенсором на 48 Мп.

Неофіційні рендери iPhone 17e Фото: gsmarena.com

Бюджетний MacBook

Найбільш інтригуючим анонсом може стати ноутбук, який займе нішу нижче MacBook Air. За чутками, Apple готує модель вартістю від $599 до $799, орієнтовану на студентів та освітній сектор.

Ключова особливість пристрою — використання мобільного процесора A18 Pro (такого ж, як в iPhone 16 Pro) замість комп'ютерних чипів серії M. Це дасть змогу знизити собівартість, зберігши високу продуктивність для базових завдань. Ноутбук отримає 12,9-дюймовий екран, алюмінієвий корпус і яскраву палітру кольорів у стилі iMac G3 (жовтий, зелений, синій).

Apple MacBook (ілюстративне фото) Фото: Future

iPad і професійні Mac

Крім бюджетних хітів, Apple покаже оновлення для інших лінійок:

iPad Air (8-е покоління): перейде на потужний чип M4, що зробить планшет ультимативним рішенням для творчості.

перейде на потужний чип M4, що зробить планшет ультимативним рішенням для творчості. Базовий iPad (12-е покоління): Отримає процесор A18, що відкриє доступ до функцій Apple Intelligence на найдешевшому планшеті.

Отримає процесор A18, що відкриє доступ до функцій Apple Intelligence на найдешевшому планшеті. MacBook Pro: Очікується анонс професійних ноутбуків з новими надпотужними чіпами M5 Pro і M5 Max.

Раніше повідомлялося, що 1,8 мільярдам користувачів iPhone загрожує витончена атака хакерів. Apple випустила екстрене оновлення iOS, закликавши всіх власників iPhone негайно завантажити його.