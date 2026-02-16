1,8 мільярдам користувачів iPhone загрожує витончена атака хакерів: що робити

Apple випустила екстрене оновлення iOS, закликавши всіх власників iPhone негайно завантажити його.

Оновлення iOS 26.3 виправляє 39 проблем безпеки, які можуть дати змогу хакерам переглядати особисту інформацію, завершувати роботу застосунків або отримувати контроль над пристроєм або через фізичний доступ, або через шкідливі файли та веб-сайти, пише dailymail.co.uk.

Хоча всі 39 проблем виправлено, Apple виділила особливо серйозну вразливість нульового дня в редакторі динамічних посилань, або dyld, який керує запуском додатків на iPhone. Експерти з кібербезпеки охарактеризували систему як "швейцара iPhone", оскільки кожен застосунок має пройти через неї, перш ніж він зможе запуститися, і система зазвичай ізолює застосунки від особистих даних. Шкідливе ПЗ дає змогу зловмисникам обходити перевірки і запускати шкідливий код до того, як заходи безпеки зможуть їх зупинити.

Відео дня

Опитування Чи вважаєте ви "Дію" та подібні продукти безпечними? Опитування відкрите до Так Ні Голосувати

Apple усунула dyld та інші баги, запропонувавши більш потужні засоби захисту, які не дають змоги додаткам обходити обмеження, запобігають помилкам пам'яті та блокують несанкціонований доступ до особистих даних. Встановлення оновлення якомога швидше має вирішальне значення для забезпечення безпеки пристроїв та особистої інформації.

Щоб оновити iPhone або iPad, перейдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Оновлення програмного забезпечення", щоб перевірити, чи доступна остання версія, а потім дотримуйтесь інструкцій для її встановлення.

Користувачі також можуть увімкнути автоматичні оновлення на тому ж екрані, щоб залишатися в курсі подій.

Оновлення безпеки поширюються на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Safari. Усі вони призначені для усунення вразливостей, якими можна скористатися через шкідливі файли, веб-сайти або фізичний доступ.

Використання уразливості нульового дня dyld дає змогу хакерам запускати будь-який код на пристрої, потенційно встановлюючи шпигунське ПЗ або бекдори непомітно для власника. Експерти заявили, що атаки з використанням dyld нульового дня можуть бути прихованим встановленням шпигунського ПЗ, що робить iOS 26.3 одним із найважливіших оновлень для iPhone за всю історію.

Раніше ми писали, що YouTube намагається змусити вас платити за перегляд відео. Судячи з коментарів, відеохостинг вживає заходів проти людей, які використовують блокувальників реклами.