YouTube намагається змусити вас платити за перегляд відео: як цього уникнути

Судячи з коментарів, YouTube вживає заходів проти людей, які використовують блокувальників реклами.

Безліч користувачів YouTube повідомляють про проблеми з платформою. І судячи з того, як це виглядає, це може бути зроблено навмисно, пише Android Authority.

За останні кілька днів на YouTube з'являється повідомлення "Коментарі відключені" під багатьма відео. Схоже, що ця проблема широко поширена, оскільки десятки людей підтверджують, що з нею зіткнулися, йдеться в матеріалі.

Відеохостинг також блокує описи відео для деяких користувачів, повідомляють блогери на Reddit і X. Проблема може також торкнутися користувачів YouTube Premium, які використовують блокувальники реклами, що може дуже засмучувати.

Відео дня

Судячи з коментарів, це схоже на кампанію YouTube проти користувачів, які пропускають рекламу без оплати завдяки блокувальникам реклами. У деяких випадках люди, які використовують браузери з вбудованими блокувальниками реклами і трекерів, такі як Brave, також повідомляли про подібні проблеми.

Дії YouTube також підтверджуються численними повідомленнями на форумах і X-повідомленнями, в яких ідеться про те, що коментарі повертаються, коли блокувальники реклами відключені, що ясно сигналізує про спробу відеогіганта стримати використання блокувальників реклами.

Опитування Чи несе ШІ, на вашу думку, загрозу людству? Опитування відкрите до Так Ні Не знаю Голосувати

Це не перша атака на блокувальників реклами. Насправді, це лише один із заходів проти тих, хто не хоче платити за YouTube. У недавньому минулому платформа зробила масштабні кроки: від попередження користувачів відключити блокувальники реклами до повного блокування доступу в певних веб-браузерах за допомогою вбудованих блокувальників реклами.

На щастя, ця тактика може бути застосована не до всіх користувачів YouTube з блокувальниками реклами, принаймні, на даний момент. Однак, якщо ви опинилися в аналогічній ситуації, можливо, варто відключити блокувальник реклами. Або ж, якщо ви хочете м'яко протестувати, ви можете використовувати VPN і тунелювати свій Інтернет через В'єтнам, де YouTube тепер повинен дозволяти пропуск реклами менш як п'ять секунд згідно з нещодавньою постановою уряду.

Раніше ми писали про історію появи найпопулярнішого відеохостингу у світі. Сервіс почав роботу в День святого Валентина як сайт знайомств. Унікальною фішкою мали стати відеоанкети, де користувачі розповідали б про себе, але все пішло не за планом...