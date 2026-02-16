YouTube пытается заставить вас платить за просмотр видео: как этого избежать

Судя по комментариям, YouTube принимает меры против людей, использующих блокировщиков рекламы.

Множество пользователей YouTube сообщают о проблемах с платформой. И судя по тому, как это выглядит, это может быть сделано намеренно, пишет Android Authority.

За последние несколько дней на YouTube появляется сообщение "Комментарии отключены" под многими видео. Похоже, что эта проблема широко распространена, поскольку десятки людей подтверждают, что с ней столкнулись, говорится в материале.

Видеохостинг также блокирует описания видео для некоторых пользователей, сообщают блогеры на Reddit и X. Проблема может также затронуть пользователей YouTube Premium, использующих блокировщики рекламы, что может очень расстраивать.

Судя по комментариям, это похоже на кампанию YouTube против пользователей, пропускающих рекламу без оплаты благодаря блокировщикам рекламы. В некоторых случаях люди, использующие браузеры со встроенными блокировщиками рекламы и трекеров, такие как Brave, также сообщали о подобных проблемах.

Действия YouTube также подтверждаются многочисленными сообщениями на форумах и X-сообщениями, в которых говорится, что комментарии возвращаются, когда блокировщики рекламы отключены, что ясно сигнализирует о попытке видеогиганта сдержать использование блокировщиков рекламы.

Это не первая атака на блокировщиков рекламы. На самом деле, это лишь одна из мер против тех, кто не хочет платить за YouTube. В недавнем прошлом платформа предприняла масштабные шаги: от предупреждения пользователей отключить блокировщики рекламы до полной блокировки доступа в определенных веб-браузерах с помощью встроенных блокировщиков рекламы.

К счастью, эта тактика применима не ко всем пользователям YouTube с блокировщиками рекламы, по крайней мере, на данный момент. Однако, если вы оказались в аналогичной ситуации, возможно, стоит отключить блокировщик рекламы. Или же, если вы хотите мягко протестовать, вы можете использовать VPN и туннелировать свой Интернет через Вьетнам, где YouTube теперь должен разрешать пропуск рекламы менее пяти секунд в соответствии с недавним постановлением правительства.

