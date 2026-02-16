1,8 миллиардам пользователей iPhone грозит изощренная атака хакеров: что делать

Apple выпустила экстренное обновление iOS, призвав всех владельцев iPhone немедленно загрузить его.

Обновление iOS 26.3 исправляет 39 проблем безопасности, которые могут позволить хакерам просматривать личную информацию, завершать работу приложений или получать контроль над устройством либо через физический доступ, либо через вредоносные файлы и веб-сайты, пишет dailymail.co.uk.

Хотя все 39 проблем исправлены, Apple выделила особенно серьезную уязвимость нулевого дня в редакторе динамических ссылок или dyld, который управляет запуском приложений на iPhone. Эксперты по кибербезопасности охарактеризовали систему как "швейцара iPhone", поскольку каждое приложение должно пройти через нее, прежде чем оно сможет запуститься, и система обычно изолирует приложения от личных данных. Вредоносное ПО позволяет злоумышленникам обходить проверки и запускать вредоносный код до того, как меры безопасности смогут их остановить.

Apple устранила dyld и другие баги, предложив более мощные средства защиты, которые не позволяют приложениям обходить ограничения, предотвращают ошибки памяти и блокируют несанкционированный доступ к личным данным. Установка обновления как можно скорее имеет решающее значение для обеспечения безопасности устройств и личной информации.

Чтобы обновить iPhone или iPad, перейдите в "Настройки" — "Основные" — "Обновление программного обеспечения", чтобы проверить, доступна ли последняя версия, а затем следуйте инструкциям для ее установки.

Пользователи также могут включить автоматические обновления на том же экране, чтобы оставаться в курсе событий.

Обновления безопасности распространяются на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Safari. Все они предназначены для устранения уязвимостей, которыми можно воспользоваться через вредоносные файлы, веб-сайты или физический доступ.

Использование уязвимости нулевого дня dyld позволяет хакерам запускать любой код на устройстве, потенциально устанавливая шпионское ПО или бэкдоры незаметно для владельца. Эксперты заявили, что атаки с использованием dyld нулевого дня могут быть скрытой установкой шпионского ПО, что делает iOS 26.3 одним из самых важных обновлений для iPhone за всю историю.

