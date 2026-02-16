Новый бюджетный MacBook может стоить всего 500 долларов: чем он удивит (фото)

Компания Apple, вероятно, собирается выпустить бюджетную модель MacBook в необычно ярких цветах.

Apple уже достаточно давно работает над бюджетной моделью MacBook, надеясь охватить большую долю студенческого рынка. Об этом пишет PhoneArena со ссылкой на инсайдера.

Утечки информации указывают на то, что бюджетный MacBook получит более смелые расцветки, чем другие ноутбуки Apple. Сообщается, компания уже протестировала множество вариантов цветов, включая:

темно-серый;

серебряный;

светло-зеленый;

синий;

розовый;

желтый.

По словам инсайдера, не все упомянутые цвета пройдут отбор, но даже внедрение части из них существенно расширит палитру MacBook. При этом главным фактором, который должен помочь большему количеству людей перейти на macOS, станет цена.

Возможные цвета будущей модели MacBook

Как отмечают в издании, ноутбуки Apple традиционно относились к более дорогому сегменту рынка. Это создало ореол премиальности и эксклюзивности, однако в то же время ограничило целевую аудиторию компании. Бренд собирается исправить это с помощью новой модели MacBook.

Важно

Согласно предварительным слухам, новый MacBook будет стоить значительно меньше 1000 долларов. По некоторым оценкам, начальная цена составит около 500-600 долларов. Чтобы достичь таких цен, Apple, вероятно, будет использовать чип серии A, предназначенный для iPhone.

Также сообщается, что дисплей бюджетного MacBook будет меньше, чем у MacBook Air и MacBook Pro. В то же время инсайдер утверждает, что ноутбук все еще будет изготовлен из алюминия, а не из пластика.

Напомним, аналитики прогнозируют появление большего количества ноутбуков с объемом оперативной памяти 8 ГБ вместо 16 ГБ и более.

Фокус также сообщал, что компания Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook VertiFlex с поворотным экраном.