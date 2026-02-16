Новий бюджетний MacBook може коштувати всього 500 доларів: чим він здивує (фото)

Компанія Apple, ймовірно, збирається випустити бюджетну модель MacBook у незвично яскравих кольорах.

Apple вже досить давно працює над бюджетною моделлю MacBook, сподіваючись охопити більшу частку студентського ринку. Про це пише PhoneArena з посиланням на інсайдера.

Витоки інформації вказують на те, що бюджетний MacBook отримає більш сміливі забарвлення, ніж інші ноутбуки Apple. Повідомляється, компанія вже протестувала безліч варіантів кольорів, включаючи:

темно-сірий;

срібний;

світло-зелений;

синій;

рожевий;

жовтий.

За словами інсайдера, не всі згадані кольори пройдуть відбір, але навіть впровадження частини з них суттєво розширить палітру MacBook. При цьому головним фактором, який має допомогти більшій кількості людей перейти на macOS, стане ціна.

Відео дня

Можливі кольори майбутньої моделі MacBook

Як зазначають у виданні, ноутбуки Apple традиційно відносились до дорожчого сегмента ринку. Це створило ореол преміальності та ексклюзивності, однак водночас обмежило цільову аудиторію компанії. Бренд збирається виправити це за допомогою нової моделі MacBook.

Важливо

Повербанк для ноутбука: експерти порадили компактну та потужну модель (фото)

Згідно з попередніми чутками, новий MacBook коштуватиме значно менше 1000 доларів. За деякими оцінками, початкова ціна становитиме близько 500-600 доларів. Щоб досягнути таких цін, Apple, ймовірно, використовуватиме чип серії A, призначений для iPhone.

Також повідомляється, що дисплей бюджетного MacBook буде меншим, ніж у MacBook Air та MacBook Pro. Водночас інсайдер стверджує, що ноутбук все ще буде виготовлений з алюмінію, а не з пластику.

Нагадаємо, аналітики прогнозують появу більшої кількості ноутбуків з об'ємом оперативної пам'яті 8 ГБ замість 16 ГБ і більше.

Фокус також повідомляв, що компанія Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook VertiFlex із поворотним екраном.