Новий бюджетний MacBook може коштувати всього 500 доларів: чим він здивує (фото)
Компанія Apple, ймовірно, збирається випустити бюджетну модель MacBook у незвично яскравих кольорах.
Apple вже досить давно працює над бюджетною моделлю MacBook, сподіваючись охопити більшу частку студентського ринку. Про це пише PhoneArena з посиланням на інсайдера.
Витоки інформації вказують на те, що бюджетний MacBook отримає більш сміливі забарвлення, ніж інші ноутбуки Apple. Повідомляється, компанія вже протестувала безліч варіантів кольорів, включаючи:
- темно-сірий;
- срібний;
- світло-зелений;
- синій;
- рожевий;
- жовтий.
За словами інсайдера, не всі згадані кольори пройдуть відбір, але навіть впровадження частини з них суттєво розширить палітру MacBook. При цьому головним фактором, який має допомогти більшій кількості людей перейти на macOS, стане ціна.
Як зазначають у виданні, ноутбуки Apple традиційно відносились до дорожчого сегмента ринку. Це створило ореол преміальності та ексклюзивності, однак водночас обмежило цільову аудиторію компанії. Бренд збирається виправити це за допомогою нової моделі MacBook.Важливо
Згідно з попередніми чутками, новий MacBook коштуватиме значно менше 1000 доларів. За деякими оцінками, початкова ціна становитиме близько 500-600 доларів. Щоб досягнути таких цін, Apple, ймовірно, використовуватиме чип серії A, призначений для iPhone.
Також повідомляється, що дисплей бюджетного MacBook буде меншим, ніж у MacBook Air та MacBook Pro. Водночас інсайдер стверджує, що ноутбук все ще буде виготовлений з алюмінію, а не з пластику.
Нагадаємо, аналітики прогнозують появу більшої кількості ноутбуків з об'ємом оперативної пам'яті 8 ГБ замість 16 ГБ і більше.
Фокус також повідомляв, що компанія Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook VertiFlex із поворотним екраном.