Стів Джобс: чим запам'ятався скандальний геній, візіонер і засновник Apple (фото, відео)

24 лютого 1955 року народився Стів Джобс — людина, яка подарувала нам iPhone, iPad, Mac і переконала маси, що комп'ютер — це "велосипед для розуму". Але його шлях був не настільки бездоганним, як прийнято вважати...

Джобс був геніальним продавцем, візіонером і перфекціоністом щодо дизайну. Він умів перетворювати нішеві ідеї (як графічний інтерфейс Xerox) на популярний продукт. Але за фасадом блискучих презентацій і революційних гаджетів ховалася людина з украй складним, а часом і відверто нестерпним характером. Про головні досягнення і скандали мільярдера розповість Фокус.

Від гаража до найбагатшої корпорації

Стів Джобс народився в Сан-Франциско. Його біологічні батьки віддали хлопчика на усиновлення, і прийомними матір'ю і батьком стали Пол і Клара Джобс. Сім'я жила в Маунтін-В'ю, самому серці Кремнієвої долини, що зароджувалася, де юний Стів з ранніх років долучився до електроніки завдяки батькові-автомеханіку. Поворотним моментом у його житті стало знайомство зі Стівом Возняком — талановитим інженером, з яким вони спершу збирали пристрої для безплатного злому телефонних мереж, а першого квітня 1976 року заснували компанію Apple. Їхній спільний продукт Apple 2 здійснив революцію, перетворивши комп'ютер із долі гіків на масовий пристрій і зробивши партнерів мільйонерами.

Стів Джобс і Стів Возняк 1976 року Фото: Apple

Незважаючи на приголомшливий успіх, 1985 року через внутрішні конфлікти та падіння продажів комп'ютера Macintosh Джобс був змушений покинути власну компанію. У роки так званого вигнання він заснував підприємство NeXT і придбав анімаційну студію Pixar, яка подарувала світу "Історію іграшок". Тріумфальне повернення в Apple відбулося лише через дванадцять років. Стів не тільки врятував корпорацію від банкрутства, а й ініціював випуск культових продуктів — моноблока iMac, плеєра iPod, смартфона iPhone і планшета iPad, які назавжди змінили індустрію споживання контенту. Його життя обірвалося 2011 року через онкологічне захворювання.

Дочка, від якої він відхрестився

Мабуть, найтемнішою плямою в біографії Джобса стала історія з його першою дочкою, Лізою. Стів, сам будучи усиновленою дитиною, категорично відмовлявся визнавати батьківство, незважаючи на позитивний ДНК-тест. У суді він навіть присягнувся, що безплідний, тоді як мати дівчинки була змушена жити на соціальну допомогу. Цинізм ситуації зашкалював: паралельно з судовими позовами Apple випустила комп'ютер під назвою Lisa, абревіатуру якого Джобс незграбно намагався розшифрувати як "Локальна архітектура інтегрованих систем". Пізніше він визнав помилку, налагодив стосунки з дочкою і оплатив її навчання, але, як пише сама Ліза в мемуарах, "його жорстокість залишила слід".

Стів Джобс і Ліза Джобс, його старша дочка Фото: The New Yorker

Скандал з опціонами

Наприкінці 2006 року з'ясувалося, що Apple (і студія Pixar) практикували видачу опціонів на акції заднім числом. Суть махінації проста: дата видачі опціону оформлялася на день, коли акції коштували мінімально, щоб топ-менеджери могли отримати максимальну вигоду під час їх подальшого продажу. Внутрішнє розслідування показало, що документи про проведення засідань ради директорів підробляли. Хоча сам Джобс у підсумку не реалізував сумнівні опціони (зокрема, грант 2001 року на 7,1 млн доларів) і був формально виправданий Комісією з цінних паперів (SEC), розслідування визнало, що він знав про вибір "сприятливих дат".

Тотальний контроль і приниження співробітників

Джобс славився тим, що доводив людей до сліз. Він міг прилюдно назвати роботу підлеглого "повним лайном" (як це було з творцем першого iMac), звільняти співробітників без вихідної допомоги і жорстко контролювати кожен крок всередині компанії. З'явився навіть термін "Apple Gestapo" — служба безпеки, яка влаштовувала обшуки в будинках співробітників у пошуках загублених прототипів iPhone, погрожуючи їм проблемами з імміграцією. Джобс атакував журналістів за критику, диктував жорсткі умови розробникам і не терпів заперечень.

Історія скандального генія. Стів Джобс і початок цифрової епохи

Спадщина

Джобс перевернув перевернув музичну індустрію з iPod, змінив способи нашого спілкування з iPhone і переосмислив споживання контенту з iPad. Так, він не жертвував мільйони на благодійність публічно, вважаючи, що його головна місія — створювати продукти, які рухають людство вперед. Але він кидав виклик типовому корпоративному мисленню, змушував інженерів робити неможливе і щиро вірив у те, що робить. Як пише Forbes, часом потрібно бути нестерпним, щоб досягти величі, і сучасні пристрої, з яких ми щодня читаємо новини та спілкуємося, слугують тому підтвердженням.

