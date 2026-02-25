Что будут делать люди в 2050 году: "духовный отец" ИИ предсказал будущее (видео)

Прогнозы футуролога Рэя Курцвейла об ИИ сегодня кажутся поразительно знакомыми. Он задавал важные вопросы еще в 1991 году — 35 лет спустя мы получаем ответы.

Еще когда искусственный интеллект (ИИ) изучался в исследовательских лабораториях, Рэй Курцвейл был разочарован тем, насколько узко его воспринимали. Сегодня его прогнозы сбылись, но есть еще много "темных сторон", которые нам предстоит изведать, пишет techradar.com.

В интервью Computerworld в 1991 году Курцвейл утверждал, что общественные ожидания искажены не неудачами, а знакомством с технологиями: "Когда люди говорят об ИИ, они обычно имеют в виду только экспертные системы, но это лишь небольшая его часть. К концу этого десятилетия большинство программного обеспечения будет интеллектуальным, но его не обязательно будут называть ИИ".

ИИ тогда и сейчас

Более чем 30 лет спустя распознавание изображений, преобразование речи в текст, рекомендательные системы и автоматизированное принятие решений используются повсюду, и эти технологии редко считают ИИ. Это обозначение просто перешло к таким проектам, как ChatGPT и Google Gemini.

На момент интервью Computerworld Курцвейл уже был глубоко вовлечен в коммерческую сторону ИИ, основав несколько компаний, специализирующихся на распознавании образов, синтезе музыки и распознавании речи. Когда его спросили, удивило ли его то, как развивались вычислительные системы, он сказал: "Я не особо удивлен. Я всегда считал, что цифровая информация может охватывать множество типов явлений — от звука, речи и музыки до изображений и трехмерных объектов. Почти все можно оцифровать. Даже наш генетический код можно оцифровать".

Когда его прямо спросили, как он определяет ИИ, Курцвейл избежал научно-фантастических штампов того времени, объяснив: "ИИ — это искусство создания машин, выполняющих функции, которые мы ассоциируем с человеческим интеллектом. Интеллект — это способность эффективно использовать ограниченные ресурсы, используя абстрактное мышление, способность распознавать закономерности и способность решать проблемы за ограниченный период времени".

Современные системы машинного обучения построены почти полностью на этом предположении. Они не рассуждают так, как это любят представлять люди, но они превосходно распознают закономерности в огромных массивах данных — именно ту когнитивную функцию, которую Курцвейл 35 лет назад определил как доминирующую.

Искусственный интеллект и сознание

В интервью его спросили, на каком этапе развития находится ИИ. Его ответ был показательным: "Мы создаем системы, которые могут имитировать человеческий интеллект в узкой области. Они диагностируют ограниченный круг заболеваний, играют в шахматы, принимают финансовые решения, направляют ракету к зданию".

Ограничение, объяснил он, заключается в контексте: "Эти системы снова становятся идиотами, когда выходят за пределы своей области знаний. По мере развития ИИ мы пытаемся расширить области знаний машины, комбинируя различные системы ИИ, такие как распознавание речи, понимание естественного языка и способность принимать решения в определенной экспертной области".

Журналисты Computerworld спросили Рэя, каким он видит будущее, и он ответил: "Вопрос в том, что на самом деле произойдет, когда компьютеры смогут конкурировать с человеческим интеллектом или превзойти его? Как только компьютер сможет имитировать основные человеческие функции, он сможет объединить это с огромным превосходством, которое он уже демонстрирует в своей способности запоминать миллиарды или триллионы фактов с предельной точностью, получать доступ к этой информации с невероятно высокой скоростью и выполнять функции снова и снова очень быстро".

Затем он отметил: "Если он может читать книгу, ничто не помешает ему прочитать каждую книгу, когда-либо опубликованную, все журналы и технические издания, и овладеть всеми человеческими знаниями. Как только он достигнет равенства с человеческим интеллектом в некоторых областях, он неизбежно будет значительно превосходить человеческий интеллект в других областях".

Курцвейл завершил эту мысль комментарием, который особенно актуален сегодня: "Последствия этого трудно понять. Большая часть нашей гордости связана с нашей уверенностью в своем превосходстве в интеллектуальной сфере".

Один из самых философски сложных вопросов в интервью прозвучал, когда его спросили, может ли машина когда-либо обладать сознанием: "Ключевой вопрос — это вопрос сознания и того, что значит быть живым, сознательным существом, и является ли сознательным машина, которая, кажется, имитирует человекоподобные функции", — сказал он. — "Возможно, лучший способ понять парадоксы, с которыми мы сталкиваемся в этом вопросе, — это рассмотреть следующий сценарий: в конечном итоге мы сможем сканировать человека, и компьютер запомнит точную структуру всех наших нейронов и других клеток. Затем можно представить себе создание нового компьютера, который будет подключен точно так же, как и человек, которого только что отсканировали".

Курцвейл не пытался решить проблему сознания как инженерную задачу. Он переформулировал ее как вопрос идентичности. Если система выглядит, говорит и помнит точно так же, как человек, то вопрос сознания перестает быть техническим и становится философским: "Если бы вы столкнулись с этим компьютером, он бы показался вам очень похожим на того самого человека. Тогда возникает вопрос: это тот же самый человек? Обладает ли этот компьютер сознанием? Можно сказать, что да, потому что вы бы почувствовали его сознание, если бы взяли у него интервью. Суть в том: не существует научного эксперимента, который позволил бы определить, обладает ли сознанием какое-либо другое существо — животное, машина или человек".

Сегодня, когда ИИ-системы создают язык, описывающий эмоции, идентичность и самосознание, формулировка Курцвейла кажется менее гипотетической и более неудобной. Он, конечно, не утверждал, что машины будут обладать сознанием, а лишь то, что у людей нет надежного способа отрицать это, когда такое поведение становится убедительным. Эта неопределенность проявилась в реальной жизни в 2022 году, когда инженер Google Блейк Лемойн убедился в разумности системы LaMDA, поделился своими заявлениями с The Washington Post и был немедленно отстранен от работы.

Искусственный интеллект и рабочие места

В интервью 1991 года также затрагивалась общественная тревога по поводу автоматизации и работы, что является сегодня одной из главных тем.

Курцвейл сказал: "Это окажет очень глубокое влияние на общество и роль, которую играют люди. Несмотря на то, что компьютеры, автоматизация и машины все чаще способны выполнять функции, которые могут выполнять люди, занятость людей значительно возросла. 100 лет назад у нас было 12 миллионов рабочих мест, в которых было занято 30% населения, а сейчас их более 120 миллионов, в которых занято 50% населения. Более того, сложность этих рабочих мест возросла, и заработная плата в 6 раз выше в постоянных долларах. Однако остается вопрос: что будут делать люди в 2050 году, учитывая огромный интеллектуальный потенциал, которым, вероятно, будут обладать компьютеры?"

Курцвейл не пытался ответить на свой собственный вопрос, а намеренно оставил его открытым.

Сегодня, в возрасте за семьдесят, Рэй работает в Google и часто его называют "духовным отцом ИИ". Многие идеи, лежащие в основе современного машинного обучения, перекликаются с аргументами, которые он высказывал еще в 1991 году. Тридцать пять лет спустя мы гораздо ближе к описанному им будущему — но ничуть не ближе к ответу на вопрос, который он оставил без ответа.