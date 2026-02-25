Недорогой Samsung Galaxy A16 протестировали в 2026 году: стоит ли брать смартфон (видео)
Ультрабюджетный смартфон Samsung Galaxy A16, вышедший в конце 2024 года, все еще популярен, в том числе на украинском рынке.
Блогер That one Apple guy провел подробный тест устройства в реалиях 2026-го, чтобы выяснить, насколько хорошо сохранилась эта модель и стоит ли ее покупать сейчас.
Дизайн смартфона ожидаемо прост: задняя панель и рамки выполнены из пластика. Глянцевая спинка мгновенно собирает отпечатки пальцев, поэтому носить гаджет лучше в чехле. На правой грани расположена фирменная панель Key Island со встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев. Работает он не молниеносно, но вполне стабильно. Внизу находится порт Type-C, микрофон и единственный динамик (стереозвука здесь нет). Разъем для наушников 3,5 мм также отсутствует.
Лицевую панель занимает отличный для этой ценовой категории 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p и частотой обновления 90 Гц. Дисплей радует сочными цветами и хорошими углами обзора, а рамки (кроме нижнего "подбородка") довольно тонкие. Защитного стекла Gorilla Glass нет, используется обычное закаленное стекло с олеофобным покрытием.
Смартфон работает под управлением свежей оболочки One UI 8.0 на базе Android 16. Важным плюсом модели стала программная поддержка от Samsung: производитель обещает шесть лет обновлений ОС и патчей безопасности. Это значит, что аппарат будет получать свежий софт вплоть до выхода условного Android 20.
Внутри установлен бюджетный фирменный процессор Exynos 1330 (речь о 5G-версии). Чипсет справляется с повседневными задачами, но из-за оболочки One UI интерфейс периодически подтормаживает. Ситуацию усугубляет скромный объем оперативной памяти — всего 4 ГБ. Из-за этого тяжелые приложения часто перезагружаются при сворачивании в фон. Встроенной памяти 128 ГБ, но ее можно расширить с помощью карты microSD. За автономность отвечает стандартная батарея на 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. С автономностью проблем нет, она на хорошем уровне.
Система камер включает в себя основной сенсор на 50 Мп, широкоугольный на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп. Главный минус камеры — отсутствие оптической стабилизации. Днем смартфон делает весьма приличные кадры. Стандартное приложение ограничивает запись видео разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду. Однако блогер нашел интересную лазейку: если установить стороннее приложение Open Camera, сенсор позволяет снимать полноценное видео в 4K при 30 fps с отличной детализацией.
Несмотря на периодические подтормаживания интерфейса и скромный объем ОЗУ, Galaxy A16 остается достойным выбором в сверхбюджетном сегменте. Неплохой AMOLED-экран и длительная поддержка апдейтами делают его актуальным даже в 2026 году.
- В Украине 4G-версия Galaxy A16 (на базе процессора Helio G99) стоит от 7299 грн.
