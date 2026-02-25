Недорогой Samsung Galaxy A16 протестировали в 2026 году: стоит ли брать смартфон (видео)

Ультрабюджетный смартфон Samsung Galaxy A16, вышедший в конце 2024 года, все еще популярен, в том числе на украинском рынке.

Блогер That one Apple guy провел подробный тест устройства в реалиях 2026-го, чтобы выяснить, насколько хорошо сохранилась эта модель и стоит ли ее покупать сейчас.

Дизайн смартфона ожидаемо прост: задняя панель и рамки выполнены из пластика. Глянцевая спинка мгновенно собирает отпечатки пальцев, поэтому носить гаджет лучше в чехле. На правой грани расположена фирменная панель Key Island со встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев. Работает он не молниеносно, но вполне стабильно. Внизу находится порт Type-C, микрофон и единственный динамик (стереозвука здесь нет). Разъем для наушников 3,5 мм также отсутствует.

Samsung Galaxy A16 5G Фото: gsmarena.com

Лицевую панель занимает отличный для этой ценовой категории 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p и частотой обновления 90 Гц. Дисплей радует сочными цветами и хорошими углами обзора, а рамки (кроме нижнего "подбородка") довольно тонкие. Защитного стекла Gorilla Glass нет, используется обычное закаленное стекло с олеофобным покрытием.

Смартфон работает под управлением свежей оболочки One UI 8.0 на базе Android 16. Важным плюсом модели стала программная поддержка от Samsung: производитель обещает шесть лет обновлений ОС и патчей безопасности. Это значит, что аппарат будет получать свежий софт вплоть до выхода условного Android 20.

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до LG Samsung Hisense TCL Panasonic Sony Toshiba Xiaomi Ни один из перечисленных брендов Голосувати

Внутри установлен бюджетный фирменный процессор Exynos 1330 (речь о 5G-версии). Чипсет справляется с повседневными задачами, но из-за оболочки One UI интерфейс периодически подтормаживает. Ситуацию усугубляет скромный объем оперативной памяти — всего 4 ГБ. Из-за этого тяжелые приложения часто перезагружаются при сворачивании в фон. Встроенной памяти 128 ГБ, но ее можно расширить с помощью карты microSD. За автономность отвечает стандартная батарея на 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. С автономностью проблем нет, она на хорошем уровне.

Samsung Galaxy A16: результаты тестирования и отзыв в 2026 году

Система камер включает в себя основной сенсор на 50 Мп, широкоугольный на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп. Главный минус камеры — отсутствие оптической стабилизации. Днем смартфон делает весьма приличные кадры. Стандартное приложение ограничивает запись видео разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду. Однако блогер нашел интересную лазейку: если установить стороннее приложение Open Camera, сенсор позволяет снимать полноценное видео в 4K при 30 fps с отличной детализацией.

Несмотря на периодические подтормаживания интерфейса и скромный объем ОЗУ, Galaxy A16 остается достойным выбором в сверхбюджетном сегменте. Неплохой AMOLED-экран и длительная поддержка апдейтами делают его актуальным даже в 2026 году.

В Украине 4G-версия Galaxy A16 (на базе процессора Helio G99) стоит от 7299 грн.

Ранее сообщалось, что эти 3 смартфона оказались лучше Samsung Galaxy S25. В рейтинг попали смартфоны Xiaomi 15T Pro, Asus ROG Phone 9 Pro и OnePlus 15.