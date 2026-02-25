Недорогий Samsung Galaxy A16 протестували у 2026 році: чи варто брати смартфон (відео)

Ультрабюджетний смартфон Samsung Galaxy A16, що вийшов наприкінці 2024 року, все ще популярний, зокрема на українському ринку.

Блогер That one Apple guy провів детальний тест пристрою в реаліях 2026-го, щоб з'ясувати, наскільки добре збереглася ця модель і чи варто її купувати зараз.

Дизайн смартфона очікувано простий: задня панель і рамки виконані з пластику. Глянцева спинка миттєво збирає відбитки пальців, тому носити гаджет краще в чохлі. На правій грані розташована фірмова панель Key Island із вбудованим у кнопку живлення сканером відбитків пальців. Працює він не блискавично, але цілком стабільно. Внизу розташований порт Type-C, мікрофон і єдиний динамік (стереозвуку тут немає). Роз'єм для навушників 3,5 мм також відсутній.

Samsung Galaxy A16 5G Фото: gsmarena.com

Лицьову панель займає відмінний для цієї цінової категорії 6,7-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 90 Гц. Дисплей радує соковитими кольорами і хорошими кутами огляду, а рамки (крім нижнього "підборіддя") досить тонкі. Захисного скла Gorilla Glass немає, використовується звичайне загартоване скло з олеофобним покриттям.

Смартфон працює під управлінням свіжої оболонки One UI 8.0 на базі Android 16. Важливим плюсом моделі стала програмна підтримка від Samsung: виробник обіцяє шість років оновлень ОС і патчів безпеки. Це означає, що апарат отримуватиме свіжий софт аж до виходу умовного Android 20.

Усередині встановлено бюджетний фірмовий процесор Exynos 1330 (йдеться про 5G-версію). Чипсет справляється з повсякденними завданнями, але через оболонку One UI інтерфейс періодично пригальмовує. Ситуацію погіршує скромний обсяг оперативної пам'яті — всього 4 ГБ. Через це важкі додатки часто перезавантажуються при згортанні у фон. Вбудованої пам'яті 128 ГБ, але її можна розширити за допомогою карти microSD. За автономність відповідає стандартна батарея на 5000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт. З автономністю проблем немає, вона на хорошому рівні.

Samsung Galaxy A16: результати тестування та відкликання у 2026 році

Система камер включає в себе основний сенсор на 50 Мп, ширококутний на 5 Мп і макромодуль на 2 Мп. Головний мінус камери — відсутність оптичної стабілізації. Вдень смартфон робить досить пристойні кадри. Стандартний застосунок обмежує запис відео роздільною здатністю 1080p при 30 кадрах за секунду. Однак блогер знайшов цікаву лазівку: якщо встановити сторонній застосунок Open Camera, сенсор дає змогу знімати повноцінне відео в 4K за 30 fps з чудовою деталізацією.

Незважаючи на періодичні пригальмовування інтерфейсу і скромний обсяг ОЗП, Galaxy A16 залишається гідним вибором у надбюджетному сегменті. Непоганий AMOLED-екран і тривала підтримка апдейтами роблять його актуальним навіть у 2026 році.

В Україні 4G-версія Galaxy A16 (на базі процесора Helio G99) коштує від 7299 грн.

Раніше повідомлялося, що ці 3 смартфони виявилися кращими за Samsung Galaxy S25. У рейтинг потрапили смартфони Xiaomi 15T Pro, Asus ROG Phone 9 Pro і OnePlus 15.