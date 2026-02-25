Экосистема на уровне Apple: какую мощную функцию получат смартфоны Xiaomi (фото)

Xiaomi готовит апдейт HyperOS 3.1, который обеспечит тесную интеграцию с гаджетами Apple. Взаимодействие с техникой конкурента обеспечит инструмент iOS Bridge.

Ожидается, что анонс прошивки состоится на выставке MWC 2026 в Барселоне одновременно с глобальным дебютом серии смартфонов Xiaomi 17. Обновление предложит новый уровень синхронизации между устройствами Xiaomi и Apple, ранее недоступный на Android, пишет Gizchina.

Функция iOS Bridge позволит напрямую обмениваться файлами между смартфонами Xiaomi и iPhone. Для быстрой беспроводной передачи данных пользователям больше не придется устанавливать сторонние утилиты.

Опрос Поддерживаете ли вы блокировку Telegram в Украине после теракта во Львове? Опрос открыт до Да Нет Мне все равно Голосувати

Кроме того, входящие вызовы с iPhone смогут дублироваться на подключенные планшеты или компьютеры Xiaomi, что даст возможность принимать звонки и управлять ими, не беря в руки сам смартфон от Apple.

Xiaomi 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max (иллюстративное фото) Фото: YouTube

Разработчики также улучшат совместимость с беспроводными наушниками AirPods. При подключении к электронике на базе HyperOS 3.1 гарнитура Apple будет работать так же естественно, как и в родной экосистеме. На экранах гаджетов Xiaomi будет корректно отображаться уровень заряда наушников, а пользователям станут доступны расширенные настройки управления. Подобный шаг делает аппараты Xiaomi более удобными для людей, которые ежедневно используют технику обеих компаний.

Ранее сообщалось, что этот бюджетный Xiaomi не имеет плохих отзывов. Redmi Note 15 заслужил высокие оценки покупателей за приятные характеристики по умеренной цене.