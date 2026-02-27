Смартфоны Samsung получат батареи, ка у китайских телефонов: что в этом хорошего

Samsung наконец-то переходит на кремний-углеродные аккумуляторы, как у конкурентов.

В преддверии Galaxy Unpacked 2026, Мун Сон Хун, исполнительный вице-президент и руководитель группы исследований и разработок смартфонов Samsung Electronics, заявил, что компания готовит телефон, в котором будет использоваться технология кремний-углеродных анодных батарей, пишет gizmochina.com.

По словам Муна, такое устройство появится "со временем".

Кремний-углеродные аккумуляторы становятся все более распространенными среди китайских брендов смартфонов. Заменив традиционные графитовые аноды кремний-углеродными композитами, эти батареи смогут хранить больше ионов лития в том же физическом пространстве. Результат? Гораздо более высокая производительность без значительного увеличения толщины или веса.

Мун признал, что компания, возможно, медленнее конкурентов внедряет новую химию аккумуляторов, но подчеркнул, что безопасность, долговечность и долгосрочная стабильность остаются приоритетами. Такая осторожность понятна, учитывая историю Samsung, особенно уроки, извлеченные из инцидента с Galaxy Note 7 много лет назад. Новые аккумуляторные технологии должны пройти строгие внутренние испытания, особенно в таких областях, как устойчивость к набуханию, срок службы и надежность цикла зарядки.

Эта консервативная стратегия очевидна в только что выпущенной серии Galaxy S26. Только базовая модель получила небольшое увеличение заряда батареи, в то время как Galaxy S26 Ultra и его "брат" Plus сохранили предыдущие показатели емкости.

Поскольку такие бренды, как Honor, Oppo, OnePlus и Xiaomi, продвигают аккумуляторы емкостью более 7000 мАч и более, давление на Samsung растет.

Для поклонников Galaxy, которые считают, что в последние годы модернизация аккумуляторов происходила постепенно, это может означать более значимый скачок на горизонте. Конкретных сроков запуска пока нет, но направление ясно: Samsung работает над этим.

