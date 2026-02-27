Смартфони Samsung отримають батареї, як у китайських телефонів: що в цьому хорошого

Samsung нарешті переходить на кремній-вуглецеві акумулятори, як у конкурентів.

Напередодні Galaxy Unpacked 2026, Мун Сон Хун, виконавчий віцепрезидент і керівник групи досліджень і розробок смартфонів Samsung Electronics, заявив, що компанія готує телефон, в якому буде використовуватися технологія кремній-вуглецевих анодних батарей, пише gizmochina.com.

За словами Муна, такий пристрій з'явиться "з часом".

Кремній-вуглецеві акумулятори стають дедалі поширенішими серед китайських брендів смартфонів. Замінивши традиційні графітові аноди кремній-вуглецевими композитами, ці батареї зможуть зберігати більше іонів літію в тому ж фізичному просторі. Результат? Набагато вища продуктивність без значного збільшення товщини або ваги.

Мун визнав, що компанія, можливо, повільніше за конкурентів впроваджує нову хімію акумуляторів, але наголосив, що безпека, довговічність і довгострокова стабільність залишаються пріоритетами. Така обережність зрозуміла з огляду на історію Samsung, особливо уроки, витягнуті з інциденту з Galaxy Note 7 багато років тому. Нові акумуляторні технології мають пройти суворі внутрішні випробування, особливо в таких галузях, як стійкість до набрякання, термін служби і надійність циклу зарядки.

Ця консервативна стратегія очевидна у щойно випущеній серії Galaxy S26. Лише базова модель отримала невелике збільшення заряду батареї, в той час як Galaxy S26 Ultra і його "брат" Plus зберегли попередні показники ємності.

Оскільки такі бренди, як Honor, Oppo, OnePlus і Xiaomi, просувають акумулятори ємністю понад 7000 мАг і більше, тиск на Samsung зростає.

Для шанувальників Galaxy, які вважають, що останніми роками модернізація акумуляторів відбувалася поступово, це може означати більш значущий стрибок на горизонті. Конкретних термінів запуску поки немає, але напрямок зрозумілий: Samsung працює над цим.

Раніше ми писали, що британські вчені винайшли найкращі у світі натрій-іонні батареї. Дослідники з Університету Суррея в Англії знайшли спосіб майже подвоїти ємність зберігання енергії в натрій-іонній батареї.