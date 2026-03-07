Квантовые компьютеры — будущее: но есть нюанс, о котором часто умалчивают (видео)

Квантовым компьютерам прочат интересные перспективы: от прорыва в научных исследований до взлома устоявшихся протоколов шифрования. Разбираемся, в чем на самом деле хороши и плохи такие системы.

Эксперты MakeUseOf объяснили, почему квантовые компьютеры не станут полноценной заменой привычной электронике, хотя имеют большой потенциал.

Как работают кубиты

Современная вычислительная техника — от смартфонов до суперкомпьютеров — функционируют на базе специальной единицы цифровой информации — бите. Он может находиться в одном из двух состояний: 0 или 1. Миллиарды транзисторов внутри процессора переключаются между этими нулями и единицами, выполняя четкие, последовательные логические команды.

Квантовые компьютеры работают совершенно иначе, поскольку их базовой единицей является квантовый бит (кубит). Главное отличие кубита в том, что он может существовать в комбинации обоих состояний одновременно. Это свойство называется суперпозицией.

Для понимания этого процесса лучше всего подходит аналогия с монетой. Классический бит — это монета, лежащая на столе (она показывает либо орла, либо решку). А кубит — это подброшенная вращающаяся монета. Пока она в воздухе, она является и орлом, и решкой одновременно, охватывая все возможные варианты развития событий. Итоговое значение фиксируется только в момент ее остановки (измерения).

Бывший инженер Microsoft рассказывает о квантовых вычислениях

Главный недостаток квантовых вычислений

Мощь квантовых компьютеров кроется еще в одном явлении — квантовой запутанности (entanglement). Когда кубиты запутываются, состояние одного начинает зависеть от состояния другого, даже если они физически разделены. Это позволяет системе оценивать огромное количество вероятностей одновременно, обеспечивая экспоненциальный, а не линейный рост вычислительной мощности. Вместо того чтобы перебирать все варианты по очереди, алгоритмы квантового компьютера активно меняют вероятности: усиливают шансы на правильный ответ и отсекают заведомо неверные решения.

Однако обеспечивать стабильность таких систем крайне сложно. В отличие от обычных микросхем, кубиты создаются из электронов, фотонов или сверхпроводящих цепей, требуя экстремальных условий. Например, сверхпроводящие кубиты работают в вакууме при температуре, близкой к абсолютному нулю (−273°C). Любое внешнее воздействие разрушает их квантовое состояние (процесс "декогеренции"), что делает результаты вычислений неточными. Именно из-за проблем со стабильностью такие машины пока остаются огромными лабораторными установками.

Практичные квантовые компьютеры уже близко

Не замена, а дополнение к обычным ПК

Существует мнение, что квантовые компьютеры заменят теперешние ПК и ноутбуки, сделав интернет, видеоигры или работу с текстами шустрее. В действительности их роль более узкоспециализирована. Они не умеют выполнять вещи "быстрее" в классическом понимании — они просто решают задачи другим способом.

В чем квантовые компьютеры хороши:

Криптография: анализ определенных систем шифрования и факторизация больших чисел (разложение на множители), например, с помощью алгоритма Шора.

анализ определенных систем шифрования и факторизация больших чисел (разложение на множители), например, с помощью алгоритма Шора. Научное моделирование: они идеальны для симуляции сложных химических реакций, поведения молекул или квантовых материалов.

они идеальны для симуляции сложных химических реакций, поведения молекул или квантовых материалов. Оптимизация: маршрутизация логистики, анализ транспортных потоков или сложнейшее финансовое моделирование.

маршрутизация логистики, анализ транспортных потоков или сложнейшее финансовое моделирование. Сложная математика: решение нишевых математических задач, которые экспоненциально масштабируются на классическом оборудовании.

решение нишевых математических задач, которые экспоненциально масштабируются на классическом оборудовании. Машинное обучение: потенциальное ускорение экспериментальных методов ИИ и анализа данных, включающих модели с высокой степенью вероятности.

Где квантовые компьютеры бесполезны:

Улучшение повседневных офисных программ, браузеров или антивирусов.

Рендеринг графики, видеомонтаж или обработка физики в компьютерных играх.

Обычный поиск в интернете или классическая многозадачность (запуск нескольких приложений одновременно).

Тренировка повседневных моделей ИИ быстрее, чем это делают современные GPU (по крайней мере, с текущими технологиями).

Таким образом, квантовые и классические компьютеры не конкурируют. Скорее всего, они будут использоваться параллельно. Что касается проблемы потенциального взлома традиционных протоколов шифрования, она реальна. Но эксперты уже разрабатывают пост-квантовые технологии защиты, чтобы предупредить негативные последствия внедрения квантовых систем.

