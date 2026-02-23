Мощная функция превратит смартфон в полноценный компьютер: как ее включить (видео)

Модели Samsung обладают скрытой функцией, способной превратить их в замену ноутбуку. Режим DeX выводит на внешний монитор адаптированный рабочий стол, позволяя работать с окнами, мышью и клавиатурой так же, как на ПК.

Автор YouTube-канала Mike O'Brien провел эксперимент, полностью отказавшись от ноутбука на неделю в пользу Samsung DeX. Он поделился впечатлениями от работы в таком режиме. Кроме того, грядут интересные нововведения для этого режима в апдейте One UI 8.5.

Как запустить Samsung DeX

Достаточно использовать любой доступный USB-C кабель или хаб. Главное условие — наличие разъема USB-C для подключения телефона и выхода HDMI для вывода картинки на монитор или телевизор.

Эксперт рекомендует выбирать хабы с портом для сквозной зарядки (Power Delivery). Режим DeX потребляет много энергии, и без постоянного питания батарея смартфона разрядится очень быстро. К этому же аксессуару-расширителю можно подключить проводную мышь, клавиатуру и даже внешние накопители.

Интерфейс и работа с приложениями

При подключении на экране монитора появляется рабочий стол, визуально напоминающий Windows. Внизу расположена панель задач с аналогом меню "Пуск", строкой поиска, списком запущенных приложений и панелью уведомлений. Система поддерживает горячие клавиши: например, нажатие кнопки Windows на клавиатуре открывает меню программ.

Почти все популярные программы отлично масштабируются под большой экран. Браузер Chrome, Google Docs, видеоредакторы и почтовые клиенты работают без проблем. В DeX можно открывать несколько окон одновременно, менять их размер и привязывать к краям экрана. Однако есть программное ограничение: одновременно на экране может отображаться не более пяти активных окон. Остальные запущенные программы сворачиваются в фоновый режим.

Запуск нескольких утилит в режиме Samsung DeX Фото: YouTube

Все аккаунты, файлы, пароли и сохраненные сессии уже находятся в вашем телефоне. Не нужно ничего синхронизировать с другим устройством. Смартфон всегда подключен к мобильному интернету (4G/5G). Вам не придется искать Wi-Fi или раздавать интернет на ноутбук. В режиме DeX вы по-прежнему можете использовать GPS, NFC, совершать звонки и даже использовать основную камеру смартфона для видеоконференций (через специальные приложения).

Удобно начать работу дома, затем приехать в офис, подключить телефон к другому монитору и продолжить с того же места — все открытые окна и документы сохранятся.

Недостатки и ограничения

Несмотря на впечатляющую производительность (флагманские процессоры Samsung легко справляются с десятком открытых вкладок), DeX не лишен проблем.

Главный минус — отсутствие полноценных десктопных версий тяжелых профессиональных программ (например, Adobe Premiere Pro). Вы ограничены мобильными версиями приложений из Google Play. Также интерфейс требует привыкания. Например, при написании ответа в Gmail всегда открывается новое всплывающее окно, а горячие клавиши управления громкостью на клавиатуре могут работать некорректно при подключении беспроводных наушников.

Samsug Dex ждет масштабное обновление в One UI 8.5 Фото: YouTube

Что нового принесет One UI 8.5

Интерфейс DeX обновится с выходом оболочки One UI 8.5. Апдейт дебютирует одновременно с серией Galaxy S26.

Виртуальные рабочие столы — самое долгожданное нововведение. Пользователи смогут создавать до четырех независимых рабочих столов (как в Windows или macOS) и переключаться между ними. Это позволит разделить рабочие, развлекательные и личные пространства. Более того, можно будет открывать разные документы одного и того же приложения на разных рабочих столах.

Встроенная функция записи экрана (Screen Record) теперь позволит выделять конкретную область для захвата, что пригодится для создания презентаций и обучающих видео прямо в среде DeX.

Samsung также вернет удобную возможность быстро привязывать окна к левому или правому краю экрана с помощью комбинации "кнопка Windows (или Command) + стрелка", убранную в предыдущих версиях.

На каких устройствах работает Samsung DeX

Технология доступна почти на всех флагманских устройствах компании, выпущенных с 2017 года. На планшетах режим запускается как на встроенном экране, так и при подключении к внешнему монитору.

Cмартфоны:

Серия Galaxy S: все поколения от S8 до актуальной линейки S25 (включая версии Plus, Ultra и FE).

все поколения от S8 до актуальной линейки S25 (включая версии Plus, Ultra и FE). Складные Galaxy Z Fold: все модели вплоть до новейших Z Fold 6 и Z Fold 7.

все модели вплоть до новейших Z Fold 6 и Z Fold 7. Складные Galaxy Z Flip: в моделях Z Flip 6 и Z Flip 7 появилась поддержка вывода изображения, но полноценный DeX может работать с ограничениями.

в моделях Z Flip 6 и Z Flip 7 появилась поддержка вывода изображения, но полноценный DeX может работать с ограничениями. Серия Galaxy Note: все поколения от Note 8 до Note 20 Ultra.

все поколения от Note 8 до Note 20 Ultra. Серия Galaxy A: официально поддерживается только Galaxy A90 5G. Однако энтузиасты сообщают об активации скрытого беспроводного DeX на моделях Galaxy A55 и A56 после обновления до One UI 8 (на базе Android 16) через системные сценарии (Routines).

Планшеты:

Серия Galaxy Tab S: все флагманы от Tab S4 до новейших линеек Tab S10 и Tab S11 (включая версии Plus и Ultra).

все флагманы от Tab S4 до новейших линеек Tab S10 и Tab S11 (включая версии Plus и Ultra). Серия Fan Edition (FE): модели Tab S9 FE и Tab S10 FE отлично работают в режиме DeX на собственном экране, но часто не поддерживают вывод картинки на монитор по HDMI из-за аппаратных ограничений порта USB.

модели Tab S9 FE и Tab S10 FE отлично работают в режиме DeX на собственном экране, но часто не поддерживают вывод картинки на монитор по HDMI из-за аппаратных ограничений порта USB. Защищенные модели: устройства Tab Active 3, Tab Active 4 Pro и Tab Active 5.

Защищенные модели: устройства Tab Active 3, Tab Active 4 Pro и Tab Active 5.