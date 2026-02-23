Потужна функція перетворить смартфон на повноцінний комп'ютер: як її увімкнути (відео)

Моделі Samsung мають приховану функцію, здатну перетворити їх на заміну ноутбуку. Режим DeX виводить на зовнішній монітор адаптований робочий стіл, даючи змогу працювати з вікнами, мишею і клавіатурою так само, як на ПК.

Автор YouTube-каналу Mike O'Brien провів експеримент, повністю відмовившись від ноутбука на тиждень на користь Samsung DeX. Він поділився враженнями від роботи в такому режимі. Крім того, очікуються цікаві нововведення для цього режиму в апдейті One UI 8.5.

Як запустити Samsung DeX

Досить використовувати будь-який доступний USB-C кабель або хаб. Головна умова — наявність роз'єму USB-C для під'єднання телефона і виходу HDMI для виведення картинки на монітор або телевізор.

Експерт рекомендує вибирати хаби з портом для наскрізної зарядки (Power Delivery). Режим DeX споживає багато енергії, і без постійного живлення батарея смартфона розрядиться дуже швидко. До цього ж аксесуара-розширювача можна під'єднати дротову мишу, клавіатуру і навіть зовнішні накопичувачі.

Інтерфейс і робота з додатками

Під час підключення на екрані монітора з'являється робочий стіл, що візуально нагадує Windows. Внизу розташована панель завдань з аналогом меню "Пуск", рядком пошуку, списком запущених додатків і панеллю повідомлень. Система підтримує гарячі клавіші: наприклад, натискання кнопки Windows на клавіатурі відкриває меню програм.

Майже всі популярні програми відмінно масштабуються під великий екран. Браузер Chrome, Google Docs, відеоредактори та поштові клієнти працюють без проблем. У DeX можна відкривати кілька вікон одночасно, змінювати їхній розмір і прив'язувати до країв екрана. Однак є програмне обмеження: одночасно на екрані може відображатися не більше п'яти активних вікон. Решта запущених програм згортаються у фоновий режим.

Запуск декількох утиліт у режимі Samsung DeX Фото: YouTube

Усі акаунти, файли, паролі та збережені сесії вже знаходяться у вашому телефоні. Не потрібно нічого синхронізувати з іншим пристроєм. Смартфон завжди підключений до мобільного інтернету (4G/5G). Вам не доведеться шукати Wi-Fi або роздавати інтернет на ноутбук. У режимі DeX ви, як і раніше, можете використовувати GPS, NFC, здійснювати дзвінки і навіть використовувати основну камеру смартфона для відеоконференцій (через спеціальні програми).

Зручно почати роботу вдома, потім приїхати до офісу, під'єднати телефон до іншого монітора і продовжити з того самого місця — усі відкриті вікна та документи збережуться.

Недоліки та обмеження

Незважаючи на вражаючу продуктивність (флагманські процесори Samsung легко справляються з десятком відкритих вкладок), DeX не позбавлений проблем.

Головний мінус — відсутність повноцінних десктопних версій важких професійних програм (наприклад, Adobe Premiere Pro). Ви обмежені мобільними версіями додатків із Google Play. Також інтерфейс потребує звикання. Наприклад, під час написання відповіді в Gmail завжди відкривається нове спливаюче вікно, а гарячі клавіші керування гучністю на клавіатурі можуть працювати некоректно під час підключення бездротових навушників.

Samsug Dex чекає масштабне оновлення в One UI 8.5 Фото: YouTube

Що нового принесе One UI 8.5

Інтерфейс DeX оновиться з виходом оболонки One UI 8.5. Апдейт дебютує одночасно із серією Galaxy S26.

Віртуальні робочі столи — найбільш довгоочікуване нововведення. Користувачі зможуть створювати до чотирьох незалежних робочих столів (як у Windows або macOS) і перемикатися між ними. Це дасть змогу розділити робочі, розважальні та особисті простори. Ба більше, можна буде відкривати різні документи однієї і тієї ж програми на різних робочих столах.

Вбудована функція запису екрана (Screen Record) тепер дасть змогу виділяти конкретну ділянку для захоплення, що стане в пригоді для створення презентацій і навчальних відео прямо в середовищі DeX.

Samsung також поверне зручну можливість швидко прив'язувати вікна до лівого або правого краю екрана за допомогою комбінації "кнопка Windows (або Command) + стрілка", прибрану в попередніх версіях.

На яких пристроях працює Samsung DeX

Технологія доступна майже на всіх флагманських пристроях компанії, випущених з 2017 року. На планшетах режим запускається як на вбудованому екрані, так і при підключенні до зовнішнього монітора.

Смартфони:

Серія Galaxy S: усі покоління від S8 до актуальної лінійки S25 (включно з версіями Plus, Ultra і FE).

усі покоління від S8 до актуальної лінійки S25 (включно з версіями Plus, Ultra і FE). Складні Galaxy Z Fold: усі моделі аж до новітніх Z Fold 6 і Z Fold 7.

усі моделі аж до новітніх Z Fold 6 і Z Fold 7. Складні Galaxy Z Flip: у моделях Z Flip 6 і Z Flip 7 з'явилася підтримка виведення зображення, але повноцінний DeX може працювати з обмеженнями.

у моделях Z Flip 6 і Z Flip 7 з'явилася підтримка виведення зображення, але повноцінний DeX може працювати з обмеженнями. Серія Galaxy Note: усі покоління від Note 8 до Note 20 Ultra.

усі покоління від Note 8 до Note 20 Ultra. Серія Galaxy A: офіційно підтримується тільки Galaxy A90 5G. Однак ентузіасти повідомляють про активацію прихованого бездротового DeX на моделях Galaxy A55 і A56 після оновлення до One UI 8 (на базі Android 16) через системні сценарії (Routines).

Планшети:

Серія Galaxy Tab S: усі флагмани від Tab S4 до новітніх лінійок Tab S10 і Tab S11 (включно з версіями Plus і Ultra).

усі флагмани від Tab S4 до новітніх лінійок Tab S10 і Tab S11 (включно з версіями Plus і Ultra). Серія Fan Edition (FE): моделі Tab S9 FE і Tab S10 FE відмінно працюють у режимі DeX на власному екрані, але часто не підтримують виведення картинки на монітор по HDMI через апаратні обмеження порту USB.

моделі Tab S9 FE і Tab S10 FE відмінно працюють у режимі DeX на власному екрані, але часто не підтримують виведення картинки на монітор по HDMI через апаратні обмеження порту USB. Захищені моделі: пристрої Tab Active 3, Tab Active 4 Pro і Tab Active 5.

Раніше повідомлялося, що ці 3 смартфони виявилися кращими за Samsung Galaxy S25. У рейтинг потрапили моделі Xiaomi 15T Pro, Asus ROG Phone 9 Pro і OnePlus 15.