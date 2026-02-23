Ці 3 смартфони виявилися кращими за Samsung Galaxy S25: що в них незвичайного (фото)
У рейтинг потрапили смартфони Xiaomi 15T Pro, Asus ROG Phone 9 Pro і OnePlus 15.
Експерти видання bgr.com протестували низку смартфонів і виділили ті, час автономної роботи яких перевершив показники популярного флагмана Samsung Galaxy S25+. Про це вони написали у своєму звіті.
Xiaomi 15T Pro
Випущений у вересні 2025 року, через кілька місяців після Galaxy S25+, Xiaomi 15T Pro отримав батарею ємністю 5500 мАг (дротова зарядка 90 Вт і бездротова зарядка 50 Вт), що лише трохи більше, ніж у Galaxy S25+. Але цього достатньо, щоб забезпечити Xiaomi 15T Pro набагато кращий час автономної роботи, ніж у флагмана Samsung, згідно з даними PhoneArena (9 годин 37 хвилин) і Notebookcheck (20 годин 54 хвилини).
Xiaomi 15T Pro має 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц і роздільною здатністю 2772 x 1280 пікселів. Крім того, екран може досягати максимальної яскравості 3200 ніт. Характеристики включають 12 ГБ оперативної пам'яті в парі щонайменше з 256 ГБ вбудованої пам'яті і процесор Mediatek Dimensity 9400+, який може стати сюрпризом для шанувальників Android, що очікують варіант Snapdragon 8 Elite у флагманському смартфоні. Модель була випущена з попередньо встановленою Android 15, і буде підтримувати 6 років основних оновлень ОС.
OnePlus 15
OnePlus 15 оснащений чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, — тим самим процесором, який, як очікується, буде використовуватися як мінімум в одній версії Galaxy S26. Телефон був випущений наприкінці жовтня 2025 року і доступний за ціною від 900 доларів.
Він має 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772 x 1272 пікселів, що підтримує частоту оновлення 165 Гц і забезпечує пікову яскравість 1800 ніт (800 ніт у середньому). Модель поставляється з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті, а об'єм вбудованої пам'яті починається від 256 ГБ і досягає 1 ТБ.
OnePlus 15 — один із китайських телефонів, оснащених більшим акумулятором (7300 мАг, розділеним на два осередки) завдяки новій кремнієвій технології, яку Samsung не використовувала. Кремній-вуглецеві батареї дають змогу виробникам збільшувати ємність батареї без збільшення габаритів телефонів. Товщина OnePlus 15 становить лише 8,1 мм, що лише трохи більше, ніж у Galaxy S25+ (7,3 мм). Він також підтримує набагато вищу швидкість зарядки (120 Вт дротова і 50 Вт бездротова).
У листопаді PhoneArena повідомив, що смартфон показав найкращий час автономної роботи за всю історію своїх тестів — 10 годин 44 хвилини. Тест Notebookcheck на роботу в мережі Wi-Fi також вражає: OnePlus 15 пропрацював 30 годин 42 хвилини.
Asus ROG Phone 9 Pro
Наступний телефон у списку — ігровий Asus ROG Phone 9 Pro. Він також на кілька місяців старший за Galaxy S25+, будучи представленим у середині листопада 2024 року. Ціна флагмана на момент запуску становила 1199 доларів за конфігурацію 16 ГБ/512 ГБ. Телефон пропонує кращий час автономної роботи, ніж Galaxy S25+, із загальним балом батареї PhoneArena 8 годин 37 хвилин, тоді як тест Wi-Fi від Notebookcheck показує 21 годину 2 хвилини роботи.
Смартфон оснащений практично тим самим чіпом, що і Galaxy S25+, звичайною версією 3-нм чіпа Snapdragon 8 Elite. Телефон Samsung працює на модифікованій версії, що отримала назву Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy. Asus ROG Phone 9 Pro має 6,78-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 185 Гц, яскравістю до 2500 ніт і стандартною яскравістю 1600 ніт. Флагман Samsung оснащений 6,7-дюймовим екраном Dynamic AMOLED з частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 2100 ніт.
Asus має більш ємний акумулятор на 5800 мАг у більш товстому корпусі (8,9 мм проти 7,3 мм у Galaxy S25+). Акумулятор підтримує дротову зарядку потужністю 65 Вт і бездротову зарядку потужністю 15 Вт. Важливим недоліком Asus ROG Phone 9 Pro є обмежена підтримка програмного забезпечення. Asus надаватиме лише 2 роки основних оновлень Android поверх ОС Android 15, з якою він постачався. Samsung підтримуватиме оновлення до 7 років.
