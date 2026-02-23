Эти 3 смартфона оказались лучше Samsung Galaxy S25: что в них необычного (фото)

В рейтинг попали смартфоны Xiaomi 15T Pro, Asus ROG Phone 9 Pro и OnePlus 15.

Эксперты издания bgr.com протестировали ряд смартфонов и выделили те, время автономной работы которых превзошло показатели популярного флагмана Samsung Galaxy S25+. Об этом они написали в своем отчете.

Xiaomi 15T Pro

Выпущенный в сентябре 2025 года, через несколько месяцев после Galaxy S25+, Xiaomi 15T Pro получил батарею емкостью 5500 мАч (проводная зарядка 90 Вт и беспроводная зарядка 50 Вт), что лишь немного больше, чем у Galaxy S25+. Но этого достаточно, чтобы обеспечить Xiaomi 15T Pro гораздо лучшее время автономной работы, чем у флагмана Samsung, согласно данным PhoneArena (9 часов 37 минут) и Notebookcheck (20 часов 54 минуты).

Смартфон Xiaomi 15T Pro Фото: Phone Arena

Xiaomi 15T Pro располагает 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2772 x 1280 пикселей. Кроме того, экран может достигать максимальной яркости 3200 нит. Характеристики включают 12 ГБ оперативной памяти в паре как минимум с 256 ГБ встроенной памяти и процессор Mediatek Dimensity 9400+, который может стать сюрпризом для поклонников Android, ожидающих вариант Snapdragon 8 Elite во флагманском смартфоне. Модель была выпущена с предустановленной Android 15, и будет поддерживать 6 лет основных обновлений ОС.

OnePlus 15

OnePlus 15 оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, — тем же процессором, который, как ожидается, будет использоваться как минимум в одной версии Galaxy S26. Телефон был выпущен в конце октября 2025 года и доступен по цене от 900 долларов.

Он имеет 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2772 x 1272 пикселей, поддерживающим частоту обновления 165 Гц и обеспечивающим пиковую яркость 1800 нит (800 нит в среднем). Модель поставляется с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной памяти начинается от 256 ГБ и достигает 1 ТБ.

Смартфон OnePlus 15

OnePlus 15 — один из китайских телефонов, оснащенных большим аккумулятором (7300 мАч, разделенным на две ячейки) благодаря новой кремниевой технологии, которую Samsung не использовала. Кремний-углеродные батареи позволяют производителям увеличивать емкость батареи без увеличения габаритов телефонов. Толщина OnePlus 15 составляет всего 8,1 мм, что лишь немного больше, чем у Galaxy S25+ (7,3 мм). Он также поддерживает гораздо более высокую скорость зарядки (120 Вт проводная и 50 Вт беспроводная).

В ноябре PhoneArena сообщил, что смартфон показал лучшее время автономной работы за всю историю своих тестов — 10 часов 44 минуты. Тест Notebookcheck на работу в сети Wi-Fi также впечатляет: OnePlus 15 проработал 30 часов 42 минуты.

Asus ROG Phone 9 Pro

Следующий телефон списке — игровой Asus ROG Phone 9 Pro. Он также на несколько месяцев старше Galaxy S25+, будучи представленным в середине ноября 2024 года. Цена флагмана на момент запуска составляла 1199 долларов за конфигурацию 16 ГБ/512 ГБ. Телефон предлагает лучшее время автономной работы, чем Galaxy S25+, с общим баллом батареи PhoneArena 8 часов 37 минут, в то время как тест Wi-Fi от Notebookcheck показывает 21 час 2 минуты работы.

Смартфон Asus ROG Phone 9 Pro Фото: Phone Arena

Смартфон оснащен практически тем же чипом, что и Galaxy S25+, обычной версией 3-нм чипа Snapdragon 8 Elite. Телефон Samsung работает на модифицированной версии, получившей название Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy. Asus ROG Phone 9 Pro имеет 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 185 Гц, яркостью до 2500 нит и стандартной яркостью 1600 нит. Флагман Samsung оснащен 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2100 нит.

Asus имеет более емкий аккумулятор на 5800 мАч в более толстом корпусе (8,9 мм против 7,3 мм у Galaxy S25+). Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Важным недостатком Asus ROG Phone 9 Pro является ограниченная поддержка программного обеспечения. Asus будет предоставлять только 2 года основных обновлений Android поверх ОС Android 15, с которой он поставлялся. Samsung будет поддерживать обновления до 7 лет.

Ранее мы писали о том, что смартфон 6-летней давности оказался не хуже iPhone 17 Pro Max. Каждый год миллионы потребителей выбирают самый новый и дорогой iPhone, не задумываясь, оправдана ли переплата. Популярный обозреватель решил проверить, насколько реален прогресс в смартфонах Apple за последние годы.