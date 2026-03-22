ИИ-помощник Meta случайно "слил" личные данные многих людей: детали инцидента

Один из агентов искусственного интеллекта (ИИ) Meta непреднамеренно обнародовал конфиденциальные персональные данные пользователей и сотрудников и компании.

ИИ самовольно раскрыл инженерам Meta информацию, к которой они не имели права доступа. Об этом пишет The Information.

Сообщается, что инженер-программист Meta использовал собственный ИИ-инструмент, подобный OpenClaw, для анализа технического вопроса, который другой сотрудник Meta опубликовал на внутреннем форуме.

Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству?

В результате инженеры, которые не имели на это разрешения, в течение почти двух часов имели доступ к системам Meta, хранящим большие объемы данных компании и пользователей. Также стоит отметить, что ИИ сделал это, не получив предварительного одобрения со стороны человека.

Представитель Meta подтвердил инцидент, добавив, что в результате этого "данные пользователей не были повреждены". При этом компания классифицировала инцидент как Sev 1, то есть второй по уровню серьезности.

Напомним, ранее сотрудница Meta Саммер Юэ пожаловалась, что автономный агент искусственного интеллекта OpenClaw удалил ее почту.

Фокус также сообщал, что искусственный интеллект посоветовал преступникам, как лучше совершить нападение, пожелав "Счастливой (и безопасной) стрельбы!".