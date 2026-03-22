ШІ-помічник Meta випадково "злив" особисті дані багатьох людей: деталі інциденту

Один з агентів штучного інтелекту (ШІ) Meta ненавмисно оприлюднив конфіденційні персональні дані користувачів та співробітників та компанії.

ШІ самовільно розкрив інженерам Meta інформацію, до якої вони не мали права доступу. Про це пише The Information.

Повідомляється, що інженер-програміст Meta використав власний ШІ-інструмент, подібний до OpenClaw, для аналізу технічного питання, яке інший співробітник Meta опублікував на внутрішньому форумі.

В результаті інженери, які не мали на це дозволу, протягом майже двох годин мали доступ до систем Meta, що зберігають великі обсяги даних компанії та користувачів. Також варто зазначити, що ШІ зробив це, не отримавши попереднього схвалення з боку людини.

Речник Meta підтвердив інцидент, додавши, що в результаті цього "дані користувачів не були пошкоджені". При цьому компанія класифікувала інцидент як Sev 1, тобто другий за рівнем серйозності.

