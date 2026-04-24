ChatGPT стал еще лучше: что умеет новая модель GPT 5.5 (фото)

OpenAI представила GPT-5.5. Нейросеть лучше понимает намерения пользователя и способна брать на себя выполнение сложных многоэтапных задач.

Новинка уже доступна пользователям платных тарифов, а разработчики обещают серьезный скачок в написании кода и повседневной работе за компьютером. Обновление получилось итеративным, без прорывов, но с существенными приростами в ряде аспектов. Подробности приводит OpenAI.

Агентные функции и кодинг

Модель стала интуитивнее и лучше распознает намерения пользователя. GPT-5.5 отлично справляется с написанием и отладкой кода (особенно отмечается прогресс во фронтенде, где предыдущие версии часто отставали от конкурентов), исследованием данных и созданием документов.

Вместо пошагового контроля ИИ можно поручить сложную задачу с множеством неизвестных. Модель сама спланирует действия, использует нужные инструменты (включая улучшенный Computer Use для управления интерфейсами) и проверит результат. В бенчмарке Terminal-Bench 2.0, тестирующем работу с командной строкой, новинка достигла рекордной точности в 82,7%.

Эффективность

Несмотря на возросшие размеры и возможности, GPT-5.5 работает с той же скоростью, что и ее предшественница GPT-5.4. Разработчикам удалось добиться этого за счет оптимизации серверов на базе NVIDIA GB200. Интересно, что сама нейронка активно помогала инженерам: ИИ анализировал логи и паттерны трафика, чтобы написать кастомные алгоритмы балансировки нагрузки, ускорив генерацию токенов на 20%.

Кроме того, новая модель тратит значительно меньше токенов на решение аналогичных задач. ИИ быстрее находит правильный путь, избегая лишних итераций и ошибок.

GPT 5.5 стала умнее, не жертвуя скоростью в сравнении с версией 5.4. Модель обходит конкурентов почти во всех бенчмарках, за исключением BrowseComp — Gemini 3.1 Pro тут впереди. Фото: OpenAI

Доступность и новые цены

На данный момент базовая GPT-5.5 и более точная GPT-5.5 Pro публикуются для пользователей тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise в ChatGPT и среде Codex. Бесплатным пользователям модель пока недоступна.

Вскоре ожидается появление ИИ в API, однако стоимость использования заметно выросла:

gpt-5.5: $5 за 1 млн токенов на входе и $30 за 1 млн на выходе.

$5 за 1 млн токенов на входе и $30 за 1 млн на выходе. gpt-5.5-pro: $30 за 1 млн токенов на входе и $180 за 1 млн на выходе.

Хотя цена за токен стала выше, а квоты могут расходоваться быстрее, возросшая стоимость частично компенсируется тем, что модели требуется меньше попыток и самих токенов для успешного выполнения задачи.

