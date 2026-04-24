ChatGPT став ще кращим: що вміє нова модель GPT 5.5 (фото)

OpenAI представила GPT-5.5. Нейромережа краще розуміє наміри користувача і здатна брати на себе виконання складних багатоетапних завдань.

Новинка вже доступна користувачам платних тарифів, а розробники обіцяють серйозний стрибок у написанні коду і повсякденній роботі за комп'ютером. Оновлення вийшло ітеративним, без проривів, але з істотними приростами в низці аспектів. Подробиці наводить OpenAI.

Агентські функції та кодинг

Модель стала інтуїтивнішою і краще розпізнає наміри користувача. GPT-5.5 відмінно справляється з написанням і налагодженням коду (особливо відзначається прогрес у фронтенді, де попередні версії часто відставали від конкурентів), дослідженням даних і створенням документів.

Замість покрокового контролю ШІ можна доручити складне завдання з безліччю невідомих. Модель сама спланує дії, використає потрібні інструменти (включно з поліпшеним Computer Use для управління інтерфейсами) і перевірить результат. У бенчмарку Terminal-Bench 2.0, що тестує роботу з командним рядком, новинка досягла рекордної точності в 82,7%.

Ефективність

Незважаючи на збільшені розміри і можливості, GPT-5.5 працює з тією ж швидкістю, що і її попередниця GPT-5.4. Розробникам вдалося домогтися цього за рахунок оптимізації серверів на базі NVIDIA GB200. Цікаво, що сама нейронка активно допомагала інженерам: ШІ аналізував логи і патерни трафіку, щоб написати кастомні алгоритми балансування навантаження, прискоривши генерацію токенів на 20%.

Крім того, нова модель витрачає значно менше токенів на вирішення аналогічних завдань. ШІ швидше знаходить правильний шлях, уникаючи зайвих ітерацій і помилок.

GPT 5.5 стала розумнішою, не жертвуючи швидкістю порівняно з версією 5.4. Модель обходить конкурентів майже у всіх бенчмарках, за винятком BrowseComp — Gemini 3.1 Pro тут попереду. Фото: OpenAI

Доступність і нові ціни

Наразі базова GPT-5.5 і точніша GPT-5.5 Pro публікуються для користувачів тарифів Plus, Pro, Business і Enterprise у ChatGPT і середовищі Codex. Безкоштовним користувачам модель поки недоступна.

Незабаром очікується поява ШІ в API, проте вартість використання помітно зросла:

gpt-5.5: $5 за 1 млн токенів на вході і $30 за 1 млн на виході.

$5 за 1 млн токенів на вході і $30 за 1 млн на виході. gpt-5.5-pro: $30 за 1 млн токенів на вході і $180 за 1 млн на виході.

Хоча ціна за токен стала вищою, а квоти можуть витрачатися швидше, збільшена вартість частково компенсується тим, що моделі потрібно менше спроб і самих токенів для успішного виконання завдання.

