Как установить солнечные панели самостоятельно: инструкция пользователя из Украины (видео)

Монтаж солнечных панелей можно осуществить и своими руками. Хотя для более быстрого монтажа может потребоваться помощник, самостоятельно это также можно сделать. Для того, чтобы правильно установить солнечные панели на крыше своего дома лучше следовать инструкциям от производителя. Собственным опытом и лайфхаками делится автор канала Іван RIO на YouTube.

Подготовка к монтажу солнечных панелей самостоятельно

Для начала нужно определиться с мощностью панелей, которые вы будете устанавливать. Например, солнечные панели от 400 Вт весят 21-23 кг, в то время как панели от 600 Вт – более 30 кг. Если вы будете монтировать солнечные панели самостоятельно, то лучше выбирать панели, которые легче.

Далее нужно выбрать профиль для крепежа солнечных панелей на крыше. В данном случае был выбран оцинкованный профиль. Автор видео рекомендует выбирать алюминиевый профиль, ведь он весит меньше, но и стоит он дороже.

Для крепления профилей на шиферную крышу нужно использовать комбинированные винт-шурупы. В данном случае были выбраны 200-миллиметровые. Их длины должно хватить, чтобы пройти волну шифера и чтобы они зашли на 4-5 см в стропила. Если вы не хотите раскалывать стропила, то предварительно их следует просверлить.

Для профиля могут потребоваться соединители. А для крепления самих панелей используются прижимы: крайние и межпанельные. Они имеют такую гайку с фиксатором. В нужном месте вставляете прижимы в профиль и можно фиксировать солнечную панель.

Для подключения солнечной панели понадобится провод. В данном случае производитель рекомендует провод с сечением 4-6 миллиметров квадратных. В зависимости от коннекторов на вашем инверторе понадобится хотя бы одна пара коннекторов MC4 для подключения проводов к массиву солнечных панелей. Обжимаются они обычным обжимом с губками под 6 мм. Потом, даже не разбирая коннектор, все это вставляется до характерного щелчка. А потом специальными пластиковыми ключами следует зажать гайку на коннекторе для его герметизации.

Не забывайте о защите при подключении к инвертору. В продаже есть готовые щитки, состоящие из держателя для предохранителей, автомата постоянного тока, и УЗИП– устройства защиты от импульсных перенапряжений. К нему следует подключить контур заземления. Преимуществом такого щитка является то, что он уже собран и нужно только подключить провод солнечных панелей и провод на инвертор.

Монтаж солнечных панелей самостоятельно

Перед тем, как начать монтаж солнечных панелей нужно обязательно прочитать инструкцию по монтажу от производителя. Там расписаны абсолютно все аспекты монтажа.

Следует обратить внимание на точки крепления солнечных панелей: на каком расстоянии друг от друга должны быть смонтированы профили на крыше. В данном случае производитель указал, что расстояние от низа или от верха солнечной панели до ближайшего профиля должно составлять от 25 до 35 см. В расчете на такое расстояние на рамке панелей с обратной стороны есть уже отверстия для крепления панелей болтами.

Следует рассчитывать, какое у вас будет расстояние между профилями и на какой высоте от начала крыши будут размещаться эти профили. Чтобы первый ряд панелей получился идеально ровным, необходимо натянуть нить между двумя крайними шурупами на крыше и использовать уровень для коррекции. С этим могут возникнуть сложности, если у вас нет помощника. Поэтому можно взять прозрачную трубку, набрать в нее воды, и уровень воды на двух концах этой трубки будет одинаковым. С помощью такой трубки метками в несколько этапов автор видео перенес уровень от первого винт-шурупа до конца крыши, где закрутил последний, натянул нить и по ней уже закрутил все остальные винт-шурупы.

После этого нужно установить профили и соединить их. После этого еще раз нужно проверить, установлены ли они ровно. После этого можно устанавливать солнечные панели одна за одной, чтобы получился первый ряд. Панели также нужно соединить между собой. Следующие ряды профилей и панелей устанавливаются таким же образом.

После этого нужно подключить щиток с защитами к массиву солнечных панелей и к инвертору. Конечно, нужно сделать контур заземления, подключить к его панели и УЗИП со щитка. На этом монтаж можно считать завершенным.

