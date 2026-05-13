Як встановити сонячні панелі самостійно: інструкція користувача з України (відео)

Монтаж сонячних панелей можна здійснити і своїми руками. Хоча для більш швидкого монтажу може знадобитися помічник, самостійно це також можна зробити. Для того, щоб правильно встановити сонячні панелі на даху свого будинку краще слідувати інструкціям від виробника. Власним досвідом і лайфхаками ділиться автор каналу Іван RIO на YouTube.

Підготовка до монтажу сонячних панелей самостійно

Для початку потрібно визначитися з потужністю панелей, які ви будете встановлювати. Наприклад, сонячні панелі від 400 Вт важать 21-23 кг, тоді як панелі від 600 Вт — понад 30 кг. Якщо ви будете монтувати сонячні панелі самостійно, то краще обирати панелі, які легші.

Далі потрібно вибрати профіль для кріплення сонячних панелей на даху. У даному випадку був обраний оцинкований профіль. Автор відео рекомендує обирати алюмінієвий профіль, адже він важить менше, але й коштує він дорожче.

Для кріплення профілів на шиферний дах потрібно використовувати комбіновані гвинт-шурупи. У цьому випадку були обрані 200-міліметрові. Їхньої довжини має вистачити, щоб пройти хвилю шиферу і щоб вони зайшли на 4-5 см у крокви. Якщо ви не хочете розколювати крокви, то попередньо їх слід просвердлити.

Для профілю можуть знадобитися з'єднувачі. А для кріплення самих панелей використовуються притискачі: крайні та міжпанельні. Вони мають таку гайку з фіксатором. У потрібному місці вставляєте притискачі в профіль і можна фіксувати сонячну панель.

Для підключення сонячної панелі знадобиться дріт. В даному випадку виробник рекомендує дріт з перетином 4-6 міліметрів квадратних. Залежно від конекторів на вашому інверторі знадобиться хоча б одна пара конекторів MC4 для підключення проводів до масиву сонячних панелей. Обтискаються вони звичайним обтискачем з губками під 6 мм. Потім, навіть не розбираючи конектор, все це вставляється до характерного клацання. А потім спеціальними пластиковими ключами слід затиснути гайку на конекторі для його герметизації.

Не забувайте про захист при підключенні до інвертора. У продажу є готові щитки, що складаються з тримача для запобіжників, автомата постійного струму і ПЗІП — пристрою захисту від імпульсних перенапруг. До нього слід підключити контур заземлення. Перевагою такого щитка є те, що він уже зібраний і потрібно тільки підключити провід сонячних панелей і провід на інвертор.

Монтаж сонячних панелей самостійно

Перед тим, як почати монтаж сонячних панелей, потрібно обов'язково прочитати інструкцію з монтажу від виробника. Там розписані абсолютно всі аспекти монтажу.

Слід звернути увагу на точки кріплення сонячних панелей: на якій відстані один від одного мають бути змонтовані профілі на даху. У цьому випадку виробник вказав, що відстань від низу або від верху сонячної панелі до найближчого профілю має становити від 25 до 35 см. З розрахунку на таку відстань на рамці панелей зі зворотного боку є вже отвори для кріплення панелей болтами.

Слід розраховувати, яка у вас буде відстань між профілями і на якій висоті від початку даху розміщуватимуться ці профілі. Щоб перший ряд панелей вийшов ідеально рівним, необхідно натягнути нитку між двома крайніми шурупами на даху і використовувати рівень для корекції. З цим можуть виникнути складнощі, якщо у вас немає помічника. Тому можна взяти прозору трубку, набрати в неї води, і рівень води на двох кінцях цієї трубки буде однаковим. За допомогою такої трубки мітками в кілька етапів автор відео переніс рівень від першого гвинт-шурупа до кінця даху, де закрутив останній, натягнув нитку і по ній уже закрутив усі інші гвинт-шурупи.

Після цього потрібно встановити профілі та з'єднати їх. Після цього ще раз потрібно перевірити, чи встановлені вони рівно. Після цього можна встановлювати сонячні панелі одна за одною, щоб вийшов перший ряд. Панелі також потрібно з'єднати між собою. Наступні ряди профілів і панелей встановлюються таким же чином.

Після цього потрібно підключити щиток із захистами до масиву сонячних панелей і до інвертора. Звісно, потрібно зробити контур заземлення, під'єднати до нього панелі та ПЗІП зі щитка. На цьому монтаж можна вважати завершеним.

