Лучшие электрические плиты 2026: топ-5 моделей с двумя духовками, Wi-Fi, газом, индукцией

В рейтинг вошли модели от таких известных брендов, как Whirlpool, GE, Samgung и других. Они позволяют готовить быстро и качественно, а также просты в уходе и использовании через специальные приложения.

Электрические плиты, отличающиеся простой установкой и легко очищаемой поверхностью варочной панели, являются отличным выбором, на который стоит обратить внимание. Фокус расскажет о преимуществах и недостатках электроплит от разных производителей.

Преимущества электрической плиты

Простота установки: электрическим плитам требуется только доступ к электрической розетке, поэтому их обычно легко установить, говорят специалисты компании Whirlpool.

Точный нагрев: путем циклического включения и выключения нагревательные элементы духовки обеспечивают постоянный нагрев внутри камеры. Это приводит к меньшим колебаниям температуры и повышению точности контроля температуры в вашей духовке.

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Простор и универсальность: электрические плиты могут быть полезны тем, кто обычно готовит несколько блюд одновременно, используя посуду разного размера. Они часто оснащены многокольцевыми элементами, которые можно легко переключать в зависимости от ширины вашей посуды. Кроме того, они могут предлагать элементы необычной формы, подходящие для очень большой посуды.

Например, некоторые модели оснащены двойным излучающим элементом, который представляет собой 2 элемента в одном — с внутренним кольцом диаметром 6 дюймов, которое отлично подходит для небольших кастрюль и сковородок, и расширяемым внешним кольцом диаметром 10 дюймов, которое освобождает место для посуды большего размера.

Обзор электроплит 2026

Легкость очистки: варочная панель гладкая, что позволяет легко ее мыть. На некоторых моделях также имеется легко очищаемая керамическая и/или стеклянная варочная панель, которая упрощает очистку.

Почему стоит выбрать электроплиту

Индукционные (электро-) плиты безопаснее, экологичнее, чем газовые, уверяют специалисты tastingtable.com.

Спрос на электрические плиты обусловлен не только соображениями безопасности и простотой в уходе, но и тем, что благодаря технологическому прогрессу они быстро становятся лучше газовых плит в плане приготовления пищи. Некоторые электрические плиты теперь используют индукционную технологию, при которой нагревается сковорода непосредственно с помощью магнитного поля, создаваемого проводами под стеклянной поверхностью. Это позволяет людям гораздо точнее контролировать температуру, а новые электрические плиты нагреваются и остывают намного быстрее, чем раньше — некоторые даже быстрее, чем мощные газовые плиты.

Многие профессиональные кухни начинают переходить на индукционные плиты — и если профессиональные повара, для которых качество приготовления пищи превыше всего, считают их лучше, то и домашним кулинарам стоит обратить на них внимание, говорится в статье. Единственный недостаток заключается в том, что, будучи новой и развивающейся технологией, индукционные плиты дороже газовых и старых электрических моделей. Стандартные электрические плиты позволяют снизить затраты, но имеют проблему более медленного нагрева по сравнению с газовыми.

Лучшие электроплиты 2026

Издание foodandwine.com составило рейтинг лучших электрических плит 2026. В него вошли следующие модели…

Электроплита GE Profile Smart PHS930YPFS Фото: GE

Лучшая в целом: индукционная плита GE Profile Smart

Электрическая встраиваемая плита GE Profile PHS930YPFS объемом 5,3 куб. фута с самоочищающейся конвекционной духовкой. Стоит она около 3000 долларов США, согласно информации СМИ foodandwine.com.

Плюсы

Наличие дополнительных функций: приготовление во фритюре без предварительного нагрева, су-вид и возможность подключения к Wi-Fi.

Минусы

Легко случайно нажать не на те элементы управления сенсорным экраном.

Плита обладает всем необходимым: функцией конвекции, высококачественными индукционными конфорками, подключением к Wi-Fi и многим другим. Она оснащена режимом аэрогриля без предварительного нагрева, который не требует специальных противней или корзин, возможностью приготовления блюд методом су-вид, а также синхронизацией по Wi-Fi со всеми устройствами бренда GE через приложение SmartHQ.

Встраиваемая плита отличается элегантным дизайном, отделкой из нержавеющей стали, устойчивой к отпечаткам пальцев, и высокотехнологичной мощной индукционной системой, обеспечивающей синхронное приготовление пищи на нескольких конфорках. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели. Вся поверхность легко очищается, без необходимости тереть вокруг надоедливых ручек. Однако, поскольку вся поверхность находится на одном уровне со столешницей и конфорками, элементы управления легко случайно задеть, включив или выключив конфорки.

Встраиваемая

Размеры: 28,5 x 30 x 37,25 дюймов

Объем духовки: 5,3 кубических фута

Количество конфорок: 4

Плита Whirlpool Flexible Cooktop на кухне Фото: Whirlpool

Лучшее соотношение цены и качества: Whirlpool Flexible Cooktop

Электрическая отдельностоящая плита Whirlpool Flexible Cooktop с 30-дюймовой стеклянной поверхностью, 4 конфорками, объемом 5,3 куб. фута. Купить ее можно за 900 долларов США, или чуть дешевле.

Плюсы

Удобна в использовании и обеспечивает очень равномерный нагрев всех конфорок.

Минусы

Отсутствуют режимы конвекции и самоочистки.

Бюджетная модель Whirlpool — хороший выбор. В ней нет дополнительных функций, как в более дорогих моделях, но это только упрощает ее использование. Эта отдельно стоящая плита обладает всем необходимым и не содержит ничего лишнего: четыре высококачественные конфорки с равномерным нагревом, привычные элементы управления духовкой, а также режим "поддержания тепла".

"Это отличная плита для тех, кто готовит простые блюда и не хочет переплачивать за дополнительные функции, такие как конвекция или интеллектуальные возможности. Особенно сожалеем об отсутствии режима самоочистки; когда придет время чистить духовку, это будет очень неудобно", — говорится в статье.

Отдельностоящая

Размеры: 47 x 30 x 28 дюймов

Объем духовки: 5,3 кубических фута

Количество конфорок: 4

Плита Samsung Bespoke Фото: Samsung

Лучшая встраиваемая плита: Samsung Bespoke

Электрическая плита Samsung Bespoke 30 дюймов с 5 конфорками и 5-конфорочной системой, встраиваемая в корпус, имеет также двойную духовку.

Плюсы

Удлиненный бортик этой плиты очень удобен

Мощные и быстро нагревательные элементы.

Минусы

Стоит дорого для довольно базового набора функций.

Нет ничего хуже, чем крошки или даже столовые приборы, упавшие между плитой и столешницей, но с встраиваемой плитой Samsung этого больше никогда не случится, потому, что она имеет выступающий бортик, который закрывает этот зазор. Встраиваемые плиты спроектированы так, чтобы плотно прилегать к кухонным шкафам, и у них нет задней стенки. Для тех, кто ищет функциональную, современную плиту, эта модель Samsung обеспечивает бесшовный внешний вид встраиваемой плиты.

Варочная панель оснащена пятью мощными конфорками и быстрозакипающим нагревательным элементом мощностью 3600 Вт. Также имеется режим быстрого предварительного нагрева, который доводит духовку до рабочей температуры всего за 5 минут (через приложение на телефоне), а также режимы жарки во фритюре, конвекции и самоочистки.

Встраиваемая

Размеры: 29,81 x 36,75 x 28,43 дюймов

Объем духовки: 6,3 кубических фута

Количество конфорок: 5

Электроплита для профессионалов Frigidaire Professional Фото: Frigidaire

Лучшая профессиональная: Frigidaire Professional

Профессиональная электрическая плита Frigidaire Professional 30 дюймов имеет 5 конфорок, корпус из нержавеющей стали, функцию аэрогриля и полную конвекцию.

Плюсы

Плита оснащена профессиональными функциями и настраиваемыми конфорками для любых видов приготовления пищи.

Минусы

Ручки и кнопки на панели управления чувствительны и подвержены случайному нажатию.

Благодаря режиму аэрогриля, настоящей конвекции, двум режимам самоочистки, встроенному температурному датчику, конфорке быстрого кипячения, быстрому предварительному нагреву и входящей в комплект сковороде-гриль можно почувствовать себя настоящим шеф-поваром, уверяет обозреватель. Технически эта плита имеет пять конфорок, но благодаря зонированному режиму приготовления создается ощущение семи конфорок за счет расширяемой площади и возможности объединения конфорок. Если вы любите готовить и часто готовите несколько блюд одновременно, это, вероятно, окажется для вас очень полезным.

Панель управления очень чувствительна; однако, если наклониться над ручками, они могут случайно включить одну из многочисленных функций этой плиты.

Отдельностоящая

Размеры: 26 x 35,38 x 30 дюймов

Объем духовки: 6,2 кубических фута

Количество конфорок: 5

Духовка двухтопливной плиты KitchenAid KSDB900ESS Фото: KitchenAid

Лучшая двухтопливная плита: KitchenAid KSDB900ESS

Данный вариант также продается по цене около 3000 долларов.

Плюсы

Имеет преимущества газовой и электрической духовки.

Минусы

Стоит дорого.

Духовка долго разогревается.

Двухтопливная плита KitchenAid сочетает в себе преимущества электрической духовки — конвекцию, самоочистку и беспроводную технологию измерения температуры — с непревзойденной мощностью пяти газовых конфорок. У нее самая большая духовка среди всех плит в этом списке, а длинную пятую конфорку можно использовать вместе с сковородой-гриль для приготовления блинов на завтрак в субботу для большой компании.

Эта плита подойдет для больших семей или для тех, кто часто устраивает вечеринки; единственные недостатки — высокая цена и более медленный нагрев духовки по сравнению со стандартной моделью.

Встраиваемая

Размеры: 29 x 30 x 36 дюймов

Объем духовки: 7,1 кубических футов

Количество конфорок: 5

Лучшая с двойной духовкой: GE Profile

Отдельностоящая электрическая двухкамерная конвекционная плита GE Profile стоит около 2000 долларов США.

Плюсы

Возможность подключения к Wi-Fi и функция приготовления во фритюре без предварительного разогрева.

Минусы

Доступ к расположенной низко над полом второй духовке может быть затруднен.

Для тех, кто постоянно готовит несколько блюд одновременно, функциональность двухкамерной духовки невозможно переоценить. Эта отдельно стоящая модель GE Profile предлагает управление по Wi-Fi, позволяющее настраивать каждую духовку отдельно прямо с телефона. Обе духовки оснащены функциями быстрого предварительного нагрева GE, настоящей конвекции, режима аэрогриля без предварительного нагрева и самоочистки. Но на этом удобство использования не заканчивается: варочная панель оборудована двойной зоной для жарки и удобной конфоркой для подогрева. Единственный недостаток двухкамерных духовок заключается в том, что большая из них расположена ниже, чем одинарная. Чтобы дотянуться до нее, приходится сильнее наклоняться, что может быть неудобно, когда нужно держать тяжелые горячие предметы.