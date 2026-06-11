Найкращі електричні плити 2026: топ 5 моделей із двома духовками, Wi-Fi, газом, індукцією

До рейтингу увійшли моделі від таких відомих брендів, як Whirlpool, GE, Samgung та інших. Вони дають змогу готувати швидко і якісно, а також прості в догляді та використанні через спеціальні додатки.

Електричні плити, що вирізняються простим встановленням і поверхнею варильної панелі, яку легко очищати, є чудовим вибором, на який варто звернути увагу. Фокус розповість про переваги та недоліки електроплит від різних виробників.

Переваги електричної плити

Простота встановлення: електричним плитам потрібен тільки доступ до електричної розетки, тому їх зазвичай легко встановити, кажуть фахівці компанії Whirlpool.

Точне нагрівання: завдяки циклічному ввімкненню та вимкненню нагрівальні елементи духовки забезпечують постійне нагрівання всередині камери. Це призводить до менших коливань температури та підвищення точності контролю температури у вашій духовці.

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Простір і універсальність: електричні плити можуть бути корисні тим, хто зазвичай готує кілька страв одночасно, використовуючи посуд різного розміру. Вони часто оснащені багатокільцевими елементами, які можна легко перемикати залежно від ширини вашого посуду. Крім того, вони можуть пропонувати елементи незвичайної форми, які підходять для дуже великого посуду.

Наприклад, деякі моделі оснащені подвійним випромінювальним елементом, який являє собою 2 елементи в одному — з внутрішнім кільцем діаметром 6 дюймів, яке чудово підходить для невеликих каструль і сковорідок, і розширюваним зовнішнім кільцем діаметром 10 дюймів, яке звільняє місце для посуду більшого розміру.

Огляд електроплит 2026

Легкість очищення: варильна панель гладка, що дає змогу легко її мити. На деяких моделях також є керамічна та/або скляна варильна панель, що легко очищається, яка спрощує очищення.

Чому варто вибрати електроплиту

Індукційні (електро-) плити безпечніші, екологічніші, ніж газові, запевняють фахівці tastingtable.com.

Попит на електричні плити зумовлений не лише міркуваннями безпеки та простотою в догляді, а й тим, що завдяки технологічному прогресу вони швидко стають кращими за газові плити в плані приготування їжі. Деякі електричні плити тепер використовують індукційну технологію, за якої нагрівається сковорідка безпосередньо за допомогою магнітного поля, створюваного дротами під скляною поверхнею. Це дає змогу людям набагато точніше контролювати температуру, а нові електричні плити нагріваються і остигають набагато швидше, ніж раніше — деякі навіть швидше, ніж потужні газові плити.

Багато професійних кухонь починають переходити на індукційні плити — і якщо професійні кухарі, для яких якість приготування їжі понад усе, вважають їх найкращими, то й домашнім кулінарам варто звернути на них увагу, йдеться в статті. Єдиний недолік полягає в тому, що, будучи новою технологією, яка розвивається, індукційні плити дорожчі за газові та старі електричні моделі. Стандартні електричні плити дають змогу знизити витрати, але мають проблему повільнішого нагрівання порівняно з газовими.

Найкращі електроплити 2026 року

Видання foodandwine.com склало рейтинг найкращих електричних плит 2026 року. До нього увійшли такі моделі...

Електроплита GE Profile Smart PHS930YPFS Фото: GE

Найкраща загалом: індукційна плита GE Profile Smart

Електрична вбудована плита GE Profile PHS930YPFS об'ємом 5,3 куб. фута з самоочисною конвекційною духовкою. Коштує вона приблизно 3000 доларів США, згідно з інформацією ЗМІ foodandwine.com.

Плюси

Наявність додаткових функцій: приготування у фритюрі без попереднього нагріву, су-вид і можливість підключення до Wi-Fi.

Мінуси

Легко випадково натиснути не на ті елементи управління сенсорним екраном.

Плита має все необхідне: функцію конвекції, високоякісні індукційні конфорки, підключення до Wi-Fi і багато іншого. Вона оснащена режимом аерогрилю без попереднього нагріву, який не вимагає спеціальних листів або кошиків, можливістю приготування страв методом су-від, а також синхронізацією по Wi-Fi з усіма пристроями бренду GE через додаток SmartHQ.

Вбудована плита вирізняється елегантним дизайном, оздобленням із неіржавкої сталі, стійкої до відбитків пальців, і високотехнологічною потужною індукційною системою, що забезпечує синхронне приготування їжі на кількох конфорках. Управління здійснюється за допомогою сенсорної панелі. Уся поверхня легко очищається, без необхідності терти навколо докучливих ручок. Однак, оскільки вся поверхня перебуває на одному рівні зі стільницею і конфорками, елементи управління легко випадково зачепити, увімкнувши або вимкнувши конфорки.

Вбудована

Розміри: 28,5 x 30 x 37,25 дюймів

Об'єм духовки: 5,3 кубічних фута

Кількість конфорок: 4

Плита Whirlpool Flexible Cooktop на кухні Фото: Whirlpool

Найкраще співвідношення ціни та якості: Whirlpool Flexible Cooktop

Електрична окремостояча плита Whirlpool Flexible Cooktop з 30-дюймовою скляною поверхнею, 4 конфорками, об'ємом 5,3 куб. фута. Купити її можна за 900 доларів США, або трохи дешевше.

Плюси

Зручна у використанні та забезпечує дуже рівномірне нагрівання всіх конфорок.

Мінуси

Відсутні режими конвекції та самоочищення.

Бюджетна модель Whirlpool — хороший вибір. У ній немає додаткових функцій, як у більш дорогих моделях, але це тільки спрощує її використання. Ця плита, що стоїть окремо, має все необхідне і не містить нічого зайвого: чотири високоякісні конфорки з рівномірним нагріванням, звичні елементи управління духовкою, а також режим "підтримання тепла".

"Це чудова плита для тих, хто готує прості страви і не хоче переплачувати за додаткові функції, такі як конвекція або інтелектуальні можливості. Особливо шкодуємо про відсутність режиму самоочищення; коли прийде час чистити духовку, це буде дуже незручно", — йдеться в статті.

Окремостояча

Розміри: 47 x 30 x 28 дюймів

Об'єм духовки: 5,3 кубічних фута

Кількість конфорок: 4

Плита Samsung Bespoke Фото: Samsung

Найкраща вбудована плита: Samsung Bespoke

Електрична плита Samsung Bespoke 30 дюймів з 5 конфорками і 5-конфорочною системою, що вбудовується в корпус, має також подвійну духовку.

Плюси

Подовжений бортик цієї плити дуже зручний

Потужні та швидко нагрівальні елементи.

Мінуси

Коштує дорого для досить базового набору функцій.

Немає нічого гіршого, ніж крихти або навіть столові прилади, що впали між плитою і стільницею, але з вбудовуваною плитою Samsung цього більше ніколи не трапиться, тому, що вона має бортик, що виступає, і який закриває цей зазор. Вбудовувані плити спроектовані так, щоб щільно прилягати до кухонних шаф, і в них немає задньої стінки. Для тих, хто шукає функціональну, сучасну плиту, ця модель Samsung забезпечує безшовний зовнішній вигляд вбудованої плити.

Варильну панель оснащено п'ятьма потужними конфорками і нагрівальним елементом, що швидко закипає, потужністю 3600 Вт. Також є режим швидкого попереднього нагріву, який доводить духовку до робочої температури всього за 5 хвилин (через застосунок на телефоні), а також режими смаження у фритюрі, конвекції та самоочищення.

Вбудована

Розміри: 29,81 x 36,75 x 28,43 дюймів

Об'єм духовки: 6,3 кубічних фута

Кількість конфорок: 5

Електроплита для професіоналів Frigidaire Professional Фото: Frigidaire

Найкраща професійна: Frigidaire Professional

Професійна електрична плита Frigidaire Professional 30 дюймів має 5 конфорок, корпус із неіржавкої сталі, функцію аерогрилю та повну конвекцію.

Плюси

Плита оснащена професійними функціями і налаштованими конфорками для будь-яких видів приготування їжі.

Мінуси

Ручки і кнопки на панелі управління чутливі і схильні до випадкового натискання.

Завдяки режиму аерогрилю, справжній конвекції, двом режимам самоочищення, вбудованому температурному датчику, конфорці швидкого кип'ятіння, швидкому попередньому нагріву і сковороді-гриль, що входить до комплекту, можна відчути себе справжнім шеф-кухарем, запевняє оглядач. Технічно ця плита має п'ять конфорок, але завдяки зонованому режиму приготування створюється відчуття семи конфорок за рахунок розширюваної площі та можливості об'єднання конфорок. Якщо ви любите готувати і часто готуєте кілька страв одночасно, це, ймовірно, виявиться для вас дуже корисним.

Панель управління дуже чутлива; однак, якщо нахилитися над ручками, вони можуть випадково увімкнути одну з численних функцій цієї плити.

Окремостояча

Розміри: 26 x 35,38 x 30 дюймів

Об'єм духовки: 6,2 кубічних фута

Кількість конфорок: 5

Духовка двопаливної плити KitchenAid KSDB900ESS Фото: KitchenAid

Найкраща двопаливна плита: KitchenAid KSDB900ESS

Цей варіант також продається за ціною орієнтовно 3000 доларів.

Плюси

Має переваги газової та електричної духовки.

Мінуси

Коштує дорого.

Духовка довго розігрівається.

Двопаливна плита KitchenAid поєднує в собі переваги електричної духовки — конвекцію, самоочищення та бездротову технологію вимірювання температури — з неперевершеною потужністю п'яти газових конфорок. У неї найбільша духовка серед усіх плит у цьому списку, а довгу п'яту конфорку можна використовувати разом зі сковородою-гриль для приготування млинців на сніданок у суботу для великої компанії.

Ця плита підійде для великих родин або для тих, хто часто влаштовує вечірки; єдині недоліки — висока ціна та повільніше нагрівання духовки, порівняно зі стандартною моделлю.

Вбудована

Розміри: 29 x 30 x 36 дюймів

Об'єм духовки: 7,1 кубічних футів

Кількість конфорок: 5

Найкраща з подвійною духовкою: GE Profile

Окрема електрична двокамерна конвекційна плита GE Profile коштує приблизно 2000 доларів США.

Плюси

Можливість підключення до Wi-Fi і функція приготування у фритюрі без попереднього розігріву.

Мінуси

Доступ до розташованої низько над підлогою другої духовки може бути ускладнений.

Для тих, хто постійно готує кілька страв одночасно, функціональність двокамерної духовки неможливо переоцінити. Ця окрема модель GE Profile пропонує управління по Wi-Fi, що дає змогу налаштовувати кожну духовку окремо прямо з телефону. Обидві духовки оснащені функціями швидкого попереднього нагріву GE, справжньою конвекцією, режимом аерогрилю без попереднього нагріву і самоочищення. Але на цьому зручність використання не закінчується: варильну панель обладнано подвійною зоною для смаження і зручною конфоркою для підігріву. Єдиний недолік двокамерних духовок полягає в тому, що більша з них розташована нижче, ніж одинарна. Щоб дотягнутися до неї, доводиться сильніше нахилятися, що може бути незручно, коли потрібно тримати важкі гарячі предмети.