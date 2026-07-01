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Заменят смартфоны: топ-3 дешевых и компактных планшета Xiaomi, Lenovo, Samsung (фото)

планшет Xiaomi Redmi Pad SE
Девушка с планшетом Xiaomi Redmi Pad SE | Фото: Xiaomi

В обзоре планшеты с диагональю экрана 8,7 дюйма, которые удобно держать в одной руке, — Xiaomi Redmi Pad SE, Lenovo Tab One, Samsung Galaxy Tab A11.

Одна из главных причин, по которой люди покупают планшет, уже имея смартфон, — это увеличенный размер экрана. Планшеты, как правило, лучше подходят для просмотра фильмов, продуктивной работы и более полного погружения в игры. Какой бюджетный и компактный планшет выбрать, рассказывает издание bgr.com.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

Компактный планшет Xiaomi Redmi Pad SE с диагональю 8,7 дюйма — одна из лучших моделей на базе Android в бюджетном сегменте среди устройств такого размера. Он оснащен дисплеем с разрешением 1340 x 800 (HD) и частотой обновления 90 Гц — такие характеристики редко встречаются у компактных планшетов этой ценовой категории, замечают авторы. Устройство работает под управлением системы HyperOS, созданной на базе Android 14.

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Xiaomi Redmi Pad SE 8.7
Планшет Xiaomi Redmi Pad SE 8.7
Фото: tabletblog.de

Планшет получил мощный аккумулятор емкостью 6650 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт; по результатам тестов независимых обозревателей, заряда в среднем хватает примерно на 15 ч работы. Доступны конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ или 128 ГБ, а также вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти; объем хранилища можно увеличить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Несмотря на использование процессора MediaTek Helio G85 (модель не самая новая), этот гаджет способен справиться даже с довольно требовательными играми при минимальных настройках графики. Основная камера (8 Мп) и фронтальная (5 Мп) не отличаются выдающимися параметрами, но они лучше, чем у большинства Android-планшетов аналогичной стоимости.

Устройство доступно на Amazon по цене 180 долларов и имеет рейтинг 4,3 звезды на основе более чем 40 отзывов.

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11 — преемник модели Tab A9. Это удобный и портативный планшет с характеристиками, схожими с Redmi Pad SE 8.7. Он оснащен 8,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1340 x 800 пикс. Устройство работает под управлением Android 15 и соответствует обязательствам Samsung по выпуску до семи крупных обновлений системы. Гаджет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карты microSD), а также аккумулятором емкостью 5100 мА·ч — это меньше, чем у модели Redmi Pad SE от Xiaomi (6650 мА·ч). Аппаратная часть включает процессор MediaTek Helio G99 и дисплей с частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавную работу устройства. Также предусмотрены основная камера на 8 Мп, фронтальная камера на 5 Мп и разъем для наушников.

планшет Samsung Galaxy Tab A11
Планшет Samsung Galaxy Tab A11
Фото: "Ябко"

Galaxy Tab A11 стоит около 130 долларов; на Amazon его рейтинг составляет 4,4 балла на основе более чем 100 отзывов. В целом этот компактный планшет хорошо справляется с многозадачностью и нетребовательными играми. Однако некоторых пользователей может не устраивать медленная зарядка мощностью 15 Вт, хотя этот недостаток компенсируется достойным временем автономной работы: в среднем от 12 до 16 ч в зависимости от яркости экрана и типа используемых приложений. Если заранее зарядить устройство перед выходом из дома, оно станет отличным спутником в поездках, а также подойдет для длительного просмотра видео или веб-серфинга.

Lenovo Tab One

Компания Lenovo, один из крупнейших в мире производителей ПК, всегда предлагала широкий ассортимент устройств, отвечающих потребностям самых разных пользователей. Спустя год после выпуска Tab M11 компания представила бюджетный компактный планшет с диагональю экрана 8,7 дюйма — Tab One.

планшет Lenovo Tab One
Девушка с планшетом Lenovo Tab One
Фото: Lenovo

Устройство оснащено дисплеем с разрешением 1340 x 800 пикс., а также 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ (с возможностью расширения до 1 ТБ картой microSD). Что касается камер, то основная 8-мегапиксельная камера вполне подходит для простых снимков при хорошем освещении. Однако фронтальная камера с разрешением 2 Мп здесь довольно посредственная и уступает камерам большинства других упомянутых здесь планшетов. Гаджет работает под управлением ОС Android 14 и оснащено процессором MediaTek Helio G85 — таким же, как у Xiaomi Redmi Pad SE. Впрочем, как и у модели iPlay 60 Mini Turbo, частота обновления экрана здесь составляет всего 60 Гц.

Приобрести Lenovo Tab One на Amazon можно всего за 135 долларов; при этом он имеет рейтинг 4,2 звезды на основе более чем 500 отзывов. Планшет оснащен таким же аккумулятором емкостью 5100 мА·ч, как и Redmi Pad SE 8.7, но поддерживает более быструю проводную зарядку мощностью 20 Вт. Тесты показывают, что заряда хватает более чем на 8 ч непрерывного воспроизведения видео на YouTube при максимальной яркости экрана. Как и большинство недорогих компактных планшетов, эта модель не слишком подходит для требовательных игр, но отлично справляется с большинством повседневных задач.

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