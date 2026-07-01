Замінять смартфони: топ 3 недорогих і компактних планшети Xiaomi, Lenovo, Samsung (фото)
У огляді представлені планшети з діагоналлю екрана 8,7 дюйма, які зручно тримати в одній руці, — Xiaomi Redmi Pad SE, Lenovo Tab One, Samsung Galaxy Tab A11.
Одна з головних причин, через яку люди купують планшет, вже маючи смартфон, — це більший розмір екрану. Планшети, як правило, краще підходять для перегляду фільмів, продуктивної роботи та більш повного занурення в ігри. Який бюджетний і компактний планшет вибрати, розповідає видання bgr.com.
Xiaomi Redmi Pad SE 8,7
Компактний планшет Xiaomi Redmi Pad SE з діагоналлю 8,7 дюйма — одна з найкращих моделей на базі Android у бюджетному сегменті серед пристроїв такого розміру. Він оснащений дисплеєм із роздільною здатністю 1340 x 800 (HD) та частотою оновлення 90 Гц — такі характеристики рідко зустрічаються у компактних планшетах цієї цінової категорії, зазначають автори. Пристрій працює під управлінням системи HyperOS, створеної на базі Android 14.
Планшет оснащений потужним акумулятором ємністю 6650 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт; за результатами тестів незалежних оглядачів, заряду в середньому вистачає приблизно на 15 годин роботи. Доступні конфігурації з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 ГБ або 128 ГБ, а також варіант із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті; обсяг пам'яті можна збільшити до 2 ТБ за допомогою картки microSD.
Незважаючи на використання процесора MediaTek Helio G85 (модель не найновіша), цей гаджет здатний впоратися навіть із досить вимогливими іграми при мінімальних налаштуваннях графіки. Основна камера (8 Мп) і фронтальна (5 Мп) не вирізняються видатними параметрами, але вони кращі, ніж у більшості Android-планшетів аналогічної вартості.
Цей пристрій доступний на Amazon за ціною 180 доларів і має рейтинг 4,3 зірки на основі понад 40 відгуків.
Samsung Galaxy Tab A11
Samsung Galaxy Tab A11 — наступник моделі Tab A9. Це зручний і портативний планшет із характеристиками, схожими на Redmi Pad SE 8.7. Він оснащений 8,7-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 1340 x 800 пікселів. Пристрій працює під управлінням Android 15 і відповідає зобов’язанням Samsung щодо випуску до семи великих оновлень системи. Гаджет оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті (з можливістю розширення до 2 ТБ за допомогою картки microSD), а також акумулятором ємністю 5100 мА·год — це менше, ніж у моделі Redmi Pad SE від Xiaomi (6650 мА·год). Апаратна частина включає процесор MediaTek Helio G99 і дисплей із частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавну роботу пристрою. Також передбачені основна камера на 8 Мп, фронтальна камера на 5 Мп і роз'єм для навушників.
Galaxy Tab A11 коштує приблизно 130 доларів; на Amazon його рейтинг становить 4,4 бала на основі понад 100 відгуків. Загалом цей компактний планшет добре справляється з багатозадачністю та невимогливими іграми. Однак деяких користувачів може не влаштовувати повільна зарядка потужністю 15 Вт, хоча цей недолік компенсується гідним часом автономної роботи: в середньому від 12 до 16 годин залежно від яскравості екрану та типу використовуваних додатків. Якщо заздалегідь зарядити пристрій перед виходом з дому, він стане чудовим супутником у подорожах, а також підійде для тривалого перегляду відео чи вебсерфінгу.
Lenovo Tab One
Компанія Lenovo, один із найбільших у світі виробників ПК, завжди пропонувала широкий асортимент пристроїв, що відповідають потребам найрізноманітніших користувачів. Через рік після випуску Tab M11 компанія представила бюджетний компактний планшет з діагоналлю екрана 8,7 дюйма — Tab One.
Пристрій оснащений дисплеєм із роздільною здатністю 1340 x 800 пікселів, а також 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 або 128 ГБ (з можливістю розширення до 1 ТБ за допомогою картки microSD). Що стосується камер, то основна 8-мегапіксельна камера цілком підходить для простих знімків за хорошого освітлення. Однак фронтальна камера з роздільною здатністю 2 Мп тут досить посередня і поступається камерам більшості інших згаданих тут планшетів. Гаджет працює під управлінням ОС Android 14 і оснащений процесором MediaTek Helio G85 — таким самим, як у Xiaomi Redmi Pad SE. Втім, як і в моделі iPlay 60 Mini Turbo, частота оновлення екрану тут становить лише 60 Гц.
Придбати Lenovo Tab One на Amazon можна всього за 135 доларів; водночас він має рейтинг 4,2 зірки на основі понад 500 відгуків. Планшет оснащений таким самим акумулятором ємністю 5100 мА·год, як і Redmi Pad SE 8.7, але підтримує швидшу дротову зарядку потужністю 20 Вт. Тести показують, що заряду вистачає на понад 8 годин безперервного відтворення відео на YouTube за максимальної яскравості екрану. Як і більшість недорогих компактних планшетів, ця модель не надто підходить для вимогливих ігор, але чудово справляється з більшістю повсякденних завдань.
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