Замінять смартфони: топ 3 недорогих і компактних планшети Xiaomi, Lenovo, Samsung (фото)

У огляді представлені планшети з діагоналлю екрана 8,7 дюйма, які зручно тримати в одній руці, — Xiaomi Redmi Pad SE, Lenovo Tab One, Samsung Galaxy Tab A11.

Одна з головних причин, через яку люди купують планшет, вже маючи смартфон, — це більший розмір екрану. Планшети, як правило, краще підходять для перегляду фільмів, продуктивної роботи та більш повного занурення в ігри. Який бюджетний і компактний планшет вибрати, розповідає видання bgr.com.

Xiaomi Redmi Pad SE 8,7

Компактний планшет Xiaomi Redmi Pad SE з діагоналлю 8,7 дюйма — одна з найкращих моделей на базі Android у бюджетному сегменті серед пристроїв такого розміру. Він оснащений дисплеєм із роздільною здатністю 1340 x 800 (HD) та частотою оновлення 90 Гц — такі характеристики рідко зустрічаються у компактних планшетах цієї цінової категорії, зазначають автори. Пристрій працює під управлінням системи HyperOS, створеної на базі Android 14.

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Планшет Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 Фото: tabletblog.de

Планшет оснащений потужним акумулятором ємністю 6650 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт; за результатами тестів незалежних оглядачів, заряду в середньому вистачає приблизно на 15 годин роботи. Доступні конфігурації з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 ГБ або 128 ГБ, а також варіант із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті; обсяг пам'яті можна збільшити до 2 ТБ за допомогою картки microSD.

Незважаючи на використання процесора MediaTek Helio G85 (модель не найновіша), цей гаджет здатний впоратися навіть із досить вимогливими іграми при мінімальних налаштуваннях графіки. Основна камера (8 Мп) і фронтальна (5 Мп) не вирізняються видатними параметрами, але вони кращі, ніж у більшості Android-планшетів аналогічної вартості.

Цей пристрій доступний на Amazon за ціною 180 доларів і має рейтинг 4,3 зірки на основі понад 40 відгуків.

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11 — наступник моделі Tab A9. Це зручний і портативний планшет із характеристиками, схожими на Redmi Pad SE 8.7. Він оснащений 8,7-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 1340 x 800 пікселів. Пристрій працює під управлінням Android 15 і відповідає зобов’язанням Samsung щодо випуску до семи великих оновлень системи. Гаджет оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті (з можливістю розширення до 2 ТБ за допомогою картки microSD), а також акумулятором ємністю 5100 мА·год — це менше, ніж у моделі Redmi Pad SE від Xiaomi (6650 мА·год). Апаратна частина включає процесор MediaTek Helio G99 і дисплей із частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавну роботу пристрою. Також передбачені основна камера на 8 Мп, фронтальна камера на 5 Мп і роз'єм для навушників.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11 Фото: "Ябко"

Galaxy Tab A11 коштує приблизно 130 доларів; на Amazon його рейтинг становить 4,4 бала на основі понад 100 відгуків. Загалом цей компактний планшет добре справляється з багатозадачністю та невимогливими іграми. Однак деяких користувачів може не влаштовувати повільна зарядка потужністю 15 Вт, хоча цей недолік компенсується гідним часом автономної роботи: в середньому від 12 до 16 годин залежно від яскравості екрану та типу використовуваних додатків. Якщо заздалегідь зарядити пристрій перед виходом з дому, він стане чудовим супутником у подорожах, а також підійде для тривалого перегляду відео чи вебсерфінгу.

Lenovo Tab One

Компанія Lenovo, один із найбільших у світі виробників ПК, завжди пропонувала широкий асортимент пристроїв, що відповідають потребам найрізноманітніших користувачів. Через рік після випуску Tab M11 компанія представила бюджетний компактний планшет з діагоналлю екрана 8,7 дюйма — Tab One.

Дівчина з планшетом Lenovo Tab One Фото: Lenovo

Пристрій оснащений дисплеєм із роздільною здатністю 1340 x 800 пікселів, а також 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 або 128 ГБ (з можливістю розширення до 1 ТБ за допомогою картки microSD). Що стосується камер, то основна 8-мегапіксельна камера цілком підходить для простих знімків за хорошого освітлення. Однак фронтальна камера з роздільною здатністю 2 Мп тут досить посередня і поступається камерам більшості інших згаданих тут планшетів. Гаджет працює під управлінням ОС Android 14 і оснащений процесором MediaTek Helio G85 — таким самим, як у Xiaomi Redmi Pad SE. Втім, як і в моделі iPlay 60 Mini Turbo, частота оновлення екрану тут становить лише 60 Гц.

Придбати Lenovo Tab One на Amazon можна всього за 135 доларів; водночас він має рейтинг 4,2 зірки на основі понад 500 відгуків. Планшет оснащений таким самим акумулятором ємністю 5100 мА·год, як і Redmi Pad SE 8.7, але підтримує швидшу дротову зарядку потужністю 20 Вт. Тести показують, що заряду вистачає на понад 8 годин безперервного відтворення відео на YouTube за максимальної яскравості екрану. Як і більшість недорогих компактних планшетів, ця модель не надто підходить для вимогливих ігор, але чудово справляється з більшістю повсякденних завдань.

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