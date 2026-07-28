Не стоит покупать бюджетные смартфоны Samsung Galaxy: эксперты нашли кое-что получше (фото)

Poco X8 Pro и Motorola Edge 70 Fusion могут стать заменой смартфону Samsung, так как они превзошли его по производительности, характеристикам экрана и стандартам защиты корпуса.

Samsung постоянно стремится предложить наилучшее соотношение цены и качества в моделях серии А, но это не всегда просто, пишут тестировщики gsmarena.

Galaxy A27 лишь немного отличается от прошлогоднего Galaxy A26. Да, он имеет более современный вид, но в остальном различий мало.

Экран Samsung Galaxy A27 Фото: gsmarena.com

Технические характеристики Samsung Galaxy A27

Корпус: 162,4x78,2x7,8 мм, 200 г; Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus+), пластиковая рамка, стеклянная задняя панель (Gorilla Glass Victus+); Защита от пыли и воды по стандарту IP64 (защита от брызг воды).

Дисплей: 6,70-дюймовый Super AMOLED, 120 Гц, разрешение 1080x2340 пикселей, соотношение сторон 19,5:9, плотность пикселей 385 ppi.

Чипсет: Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм).

Память: 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ; microSDXC (использует общий слот для SIM-карты).

ОС/ПО: Android 16, до 6 основных обновлений Android, One UI 8.5.

Задняя камера: Широкоугольная (основная): 50 МП, f/1.8, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF, OIS; Сверхширокоугольная камера: 5 МП, f/2.2, 1/5.0", 1.12 мкм; Макро: 2 МП.

Фронтальная камера: 12 МП, f/2.2, (широкоугольная).

Видеосъемка: Задняя камера: 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS; Фронтальная камера: 1080p@30fps.

Аккумулятор: 5000 мАч; проводная зарядка 25 Вт, 45% за 30 мин.

Подключение: 5G; eSIM; Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1, ASHA; NFC.

Прочее: Сканер отпечатков пальцев (боковой); Виртуальный датчик приближения.

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Смартфон Samsung Galaxy A27 Фото: Samsung

Что разочаровало в Galaxy A27

Емкость аккумулятора осталась прежней — 5000 мАч, как и зарядка мощностью 25 Вт. В этом году Samsung использовала процессор Qualcomm (тот же чипсет, что и у Galaxy A36), а рассматриваемый Snapdragon 6 Gen 3 предлагает лишь скромный прирост производительности на 10-20% по сравнению с прошлогодними чипами Exynos.

К сожалению, есть даже несколько ухудшений по сравнению с Galaxy A26: 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера заменена на жалкие 5-мегапиксельные. Защита от проникновения влаги и пыли IP67, как у Galaxy A26, заменена на посредственную IP64. А поддерживаемая версия Bluetooth — 5.1 по сравнению с 5.3 у Galaxy A26.

Модели Galaxy A27 обойдутся примерно в 300 евро — по той же цене, что и значительно превосходящий Galaxy A37. Galaxy A36 даже можно найти дешевле или по цене, аналогичной новому Galaxy A27.

Эксперты отмечают, что смартфон Galaxy A37, безусловно, лучше, чем A27. Он имеет полную защиту от проникновения влаги и пыли по стандарту IP68, более яркий дисплей, стереодинамики, лучшую систему камер и более быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Даже прошлогодний Galaxy A36 может составить достойную конкуренцию Galaxy A27, несмотря на то, что у них одинаковый экран и одинаковая производительность и время автономной работы. Однако, помимо этого, A36 предлагает защиту от влаги и пыли по стандарту IP67 и более быструю зарядку. Зарядка мощностью 45 Вт, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, Wi-Fi 6, увеличенный сенсор основной камеры, сверхширокоугольная и макрокамеры с более высоким разрешением, а также селфи-видео в формате 4K. Единственный недостаток — отсутствие слота для microSD-карты.

Смартфон Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Какие смартфоны могут заменить Galaxy A27

Можно приобрести Poco X8 Pro вместо Galaxy A27. Poco обладает значительно превосходящим оборудованием во всех отношениях. Степень защиты от проникновения влаги и пыли IP69K, гораздо более яркий дисплей с сертификацией Dolby Vision, стереодинамики с Dolby Atmos, более емкий аккумулятор на 6500 мАч со сверхбыстрой зарядкой 100 Вт и чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra, который находится на совершенно другом уровне производительности.

Смартфон Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Motorola Edge 70 Fusion гарантирует отличную защиту от проникновения влаги и пыли. Соответствует стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H. Кроме того, этот смартфон оснащен лучшим и, безусловно, более ярким AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR10+. Камера также, пожалуй, превосходит аналоги, а еще есть стереодинамики и более быстрая зарядка. В зависимости от региона, он может поставляться с процессором Snapdragon 7s Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 4, что, как ни странно, не является большой разницей. В некоторых регионах вместо 5200 мАч используется батарея емкостью 7000 мАч, что является довольно существенным улучшением.

Выводы

Galaxy A27 — неплохой телефон, который, однако, остается в тени собственных продуктов Samsung. Если посчастливится найти его со значительной скидкой, его, безусловно, стоит рассмотреть. Однако по текущей розничной цене эксперты рекомендуют вместо него приобрести модель Galaxy A3x или Poco X8 Pro, или же Edge 70 Fusion, Edge 60 Fusion за заметно меньшие деньги.