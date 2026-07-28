Не варто купувати бюджетні смартфони Samsung Galaxy: експерти знайшли дещо краще (фото)

Poco X8 Pro та Motorola Edge 70 Fusion можуть стати альтернативою смартфону Samsung, оскільки вони перевершили його за продуктивністю, характеристиками екрану та стандартами захисту корпусу.

Samsung постійно прагне запропонувати найкраще співвідношення ціни та якості в моделях серії А, але це не завжди просто, пишуть тестувальники gsmarena.

Galaxy A27 лише трохи відрізняється від торішнього Galaxy A26. Так, він має більш сучасний вигляд, але в іншому відмінностей небагато.

Екран Samsung Galaxy A27 Фото: gsmarena.com

Технічні характеристики Samsung Galaxy A27

Корпус: 162,4 × 78,2 × 7,8 мм, 200 г; Скляна передня панель (Gorilla Glass Victus+), пластикова рамка, скляна задня панель (Gorilla Glass Victus+); Захист від пилу та води за стандартом IP64 (захист від бризок води).

Дисплей: 6,70-дюймовий Super AMOLED, 120 Гц, роздільна здатність 1080x2340 пікселів, співвідношення сторін 19,5:9, щільність пікселів 385 ppi.

Чипсет: Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм).

Пам'ять: 128 ГБ + 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ + 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ + 8 ГБ ОЗУ; microSDXC (використовує загальний слот для SIM-карти).

ОС/ПЗ: Android 16, до 6 основних оновлень Android, One UI 8.5.

Задня камера: Ширококутова (основна): 50 МП, f/1.8, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF, OIS; надширококутна камера: 5 МП, f/2.2, 1/5.0", 1.12 мкм; макро: 2 МП.

Фронтальна камера: 12 МП, f/2,2, (ширококутова).

Відеозйомка: Задня камера: 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS; Фронтальна камера: 1080p@30fps.

Акумулятор: 5000 мА·год; дротова зарядка 25 Вт, 45 % за 30 хв.

Підключення: 5G; eSIM; Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1, ASHA; NFC.

Інше: Сканер відбитків пальців (бічний); Віртуальний датчик наближення.

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Смартфон Samsung Galaxy A27 Фото: Samsung

Що розчарувало в Galaxy A27

Ємність акумулятора залишилася незмінною — 5000 мА·год, як і зарядка потужністю 25 Вт. Цього року Samsung використала процесор Qualcomm (той самий чипсет, що й у Galaxy A36), а розглянутий Snapdragon 6 Gen 3 пропонує лише скромне підвищення продуктивності на 10–20 % порівняно з торішніми чіпами Exynos.

На жаль, є навіть кілька погіршень порівняно з Galaxy A26: 8-мегапіксельну надширококутну камеру замінено на жалюгідні 5-мегапіксельні. Захист від проникнення вологи та пилу за стандартом IP67, як у Galaxy A26, замінено на посередній IP64. А підтримувана версія Bluetooth — 5.1 порівняно з 5.3 у Galaxy A26.

Моделі Galaxy A27 коштуватимуть приблизно 300 євро — стільки ж, скільки й Galaxy A37, який значно перевершує їх за характеристиками. Galaxy A36 навіть можна знайти дешевше або за ціною, аналогічною до нового Galaxy A27.

Експерти зазначають, що смартфон Galaxy A37, безперечно, кращий за A27. Він має повний захист від проникнення вологи та пилу за стандартом IP68, яскравіший дисплей, стереодинаміки, кращу систему камер та швидшу зарядку потужністю 45 Вт.

Навіть торішня модель Galaxy A36 може скласти гідну конкуренцію Galaxy A27, незважаючи на те, що вони мають однаковий екран, однакову продуктивність та час автономної роботи. Однак, крім цього, A36 пропонує захист від вологи та пилу за стандартом IP67 і швидшу зарядку. Зарядка потужністю 45 Вт, стереодинаміки, сканер відбитків пальців під дисплеєм, Wi-Fi 6, збільшений сенсор основної камери, надширококутна та макрокамери з вищою роздільною здатністю, а також селфі-відео у форматі 4K. Єдиний недолік — відсутність слота для microSD-карти.

Смартфон Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Які смартфони можуть замінити Galaxy A27

Можна придбати Poco X8 Pro замість Galaxy A27. Poco має значно кращі технічні характеристики в усіх аспектах. Рівень захисту від проникнення вологи та пилу — IP69K, набагато яскравіший дисплей із сертифікацією Dolby Vision, стереодинаміки з Dolby Atmos, більш ємний акумулятор на 6500 мА·год із надшвидкою зарядкою 100 Вт та чіпсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra, який знаходиться на зовсім іншому рівні продуктивності.

Смартфон Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Motorola Edge 70 Fusion гарантує чудовий захист від проникнення вологи та пилу. Відповідає стандартам IP68/IP69 та MIL-STD-810H. Крім того, цей смартфон оснащений найкращим і, безперечно, найяскравішим AMOLED-дисплеєм із підтримкою HDR10+. Камера також, мабуть, перевершує аналоги, а ще є стереодинаміки та швидша зарядка. Залежно від регіону, він може постачатися з процесором Snapdragon 7s Gen 3 або Snapdragon 7s Gen 4, що, як не дивно, не є великою різницею. У деяких регіонах замість 5200 мА·год використовується акумулятор ємністю 7000 мА·год, що є досить суттєвим покращенням.

Висновки

Galaxy A27 — непоганий телефон, який, однак, залишається в тіні інших продуктів Samsung. Якщо пощастить знайти його зі значною знижкою, його, безперечно, варто взяти до уваги. Однак за поточною роздрібною ціною експерти рекомендують замість нього придбати модель Galaxy A3x або Poco X8 Pro, або ж Edge 70 Fusion, Edge 60 Fusion за помітно менші гроші.