Кондиционеры без наружного блока на аккумуляторах: как работают, сколько стоят (фото)

Фокус подобрал три варианта кондиционеров, оснащенных аккумуляторами, доступных на украинском рынке: Xiaomi Microhoo MH01R, Arctic Air Ultra и Noveen MAC330.

В Украине проблема с перебоями в поставках электроэнергии стоит очень остро, а потому жители городов нуждаются в системах, работающих на аккумуляторах, чтобы хоть как-то справиться с жарой. В данном обзоре Фокус расскажет о кондиционерах с функцией обогрева, которые работают на накопленной энергии. Они пригодятся украинцам не только летом, но и зимой.

Кондиционеры без внешнего блока: принципы работы

Под такими кондиционерами следует понимать мобильные испарительные охладители. Они делятся на два типа. Одни предлагают так называемое испарительное охлаждение, а другие — компрессорное.

В первом случае воздух проходит через влажный фильтр, вода испаряется, забирая тепло из окружающей атмосферы, вследствие чего температура снижается, воздух увлажняется. Во втором случае устройство работает так же, как и обычный кондиционер, просто без наружного блока. Все необходимые компоненты содержатся в одном единственном блоке. Такие модели мощнее, но тяжелее и требуют отвода горячего воздуха через гибкий шланг.

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Портативные кондиционеры, имеющие аккумуляторы, используют испарительный принцип, потому что он менее энергозатратный и лучше подходит для автономной работы.

Модели кондиционеров на аккумуляторах

Фокус подобрал три варианта кондиционеров, оснащенных аккумуляторами, доступных на украинском рынке.

Xiaomi Microhoo Personal Air Conditioning Fan (MH01R)

Кондиционер Xiaomi Microhoo Personal Air Conditioning Fan Фото: скриншот

Xiaomi Microhoo Personal Air Conditioning Fan оснащен встроенным аккумулятором, так что его можно разместить где угодно. Устройство дает локальное охлаждение за счет испарения воды: в резервуар можно залить холодную воду или добавить кубики льда — так эффект будет заметнее. Важно понимать: прибор не рассчитан на охлаждение всей комнаты, он создает комфортную зону непосредственно рядом с пользователем. Нет сменных картриджей — достаточно промывать фильтр и резервуар примерно раз в неделю.

Характеристики Xiaomi Microhoo MH01R:

Размеры: 175 × 170 × 210 мм.

Вес: 1,1 кг.

Емкость резервуара для воды: 750 мл.

Питание: USB Type‑C (5 В / 2 А), совместимо с пауэрбанком, ноутбуком или сетевым адаптером.

Аккумулятор: встроенный, 4000–5000 мА·ч — хватает на 4–8 ч работы.

Режимы: 3 скорости воздушного потока.

Уровень шума: 35–45 дБ.

Особенности: LED‑подсветка, решетка для регулировки направления потока, защита от работы без воды.

Цена: 2500–3200 грн.

Arctic Air Ultra

Кондиционер Arctic Air Ultra Фото: Arctic

Этот компактный испарительный охладитель — одним из самых популярных в своем ценовом сегменте. Модель часто выбирают за простоту и минималистичный дизайн. Она очень легкая, работает от пауэрбанка. Однако охлаждает воздух только рядом с пользователем — для помещений не подходит. Кондиционер можно установить на рабочем столе или прикроватной тумбочке.

Характеристики Arctic Air Ultra:

Размеры: 17 × 17 × 17 см.

Вес: около 1 кг.

Емкость резервуара для воды: 0,7 л.

Питание: от USB (5 В), можно подключить к пауэрбанку.

Время работы: до 8 ч (зависит от режима и уровня воды).

Режимы: 3 скорости вентилятора + функция увлажнения.

Уровень шума: около 30–45 дБ.

Особенности: LED‑подсветка, фильтр для очистки воздуха.

Цена: 500 грн.

Noveen MAC330

Портативный кондиционер Noveen MAC330 Фото: Noveen

Мини-кондиционер предлагает пользователям охлаждение, увлажнение и очистку воздуха. В резервуар можно залить холодную воду или же поместить кубики льда, тогда охлаждающий эффект будет больше. Устройство не способно полноценно охладить комнату, применяется только локально.

Характеристики Noveen MAC330:

Размеры: 165 × 165 × 145 мм.

Вес: 0,8 кг.

Емкость резервуара для воды: 700 мл.

Питание: от USB (5 В, 1,2 А) — можно подключить к пауэрбанку, ноутбуку или сетевому адаптеру.

Время работы: до 12 ч на низкой скорости, до 9 ч на средней, до 8 ч на высокой.

Мощность: 7 Вт.

Режимы: 3 скорости вентилятора, регулировка направления воздушного потока, LED‑подсветка.

Уровень шума: 30–40 дБ.

Особенности: съемный фильтр для очистки воздуха, кнопочное управление, визуальная индикация режимов.

Цена: до 900 грн

О чем стоит знать перед покупкой

Выбирая портативный кондиционер на аккумуляторе, стоит учитывать несколько нюансов:

Тип охлаждения. Испарительные модели хорошо работают в сухом климате, но в условиях высокой влажности их эффективность заметно падает. Автономность. Если важна работа без розетки, выбирайте устройства с поддержкой USB и заранее подумайте о подходящем пауэрбанке. Площадь охлаждения. Такие кондиционеры рассчитаны на локальное охлаждение — они создают комфортную зону вокруг человека, но не охлаждают всю комнату. Обслуживание. Резервуар для воды нужно регулярно заполнять и чистить, чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха.

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