Как сэкономить гигабайты памяти на смартфоне: исправьте ошибку, о которой не подозревали

Резервные копии занимают много места в памяти, но изменив настройки резервного копирования своей учетной записи Google, можно сэкономить гигабайты. Вот, как это сделать…

К концу августа 2026 года все резервные копии Android будут учитываться в квоте памяти пользовательской учетной записи Google. Если память вашей учетной записи заполнена, резервное копирование на вашем телефоне Android прекратится, поэтому уже сейчас нужно освободить место, пишет обозреватель androidpolice.com Джон Гилберт.

Эти данные займут около 30–60 МБ дополнительной памяти, но изменив настройки резервного копирования своей учетной записи Google, можно сэкономить гигабайты. Вот, как это сделать…

Какую информацию обязательно нужно копировать

Настройки резервного копирования Android находятся в приложении "Настройки". Затем нужно прукрутить вниз и нажать "Учетные записи и резервное копирование" — "Резервное копирование Google". Здесь данные разделены на три категории: "Фотографии и видео", "Документы" и "Другие данные устройства".

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Первая категория не предполагает обязательного копирования, но другие две — да. В категории "Другие данные устройства" содержится важная информация, которую обязательно нужно сохранить в резервной копии. Речь идет об СМС-сообщениях, история звонков, настройках устройства и данных приложений. Без этих данных восстановление резервной копии удалит все текстовые сообщения, все данные, сохраненные в приложениях, и настройки пользовательских профилей.

Резервные копии документов также нужны. Занимаемое ими пространство незначительно.

Приложение Google Photos Фото: cnet.com

Как сэкономить место в памяти

Отключение резервного копирования данных некоторых приложений в аккаунт Google сэкономило Гилберту примерно 200 МБ.

"Некоторые приложения резервировали 30 МБ данных, хотя хранили только мои платежные данные. Сами по себе это немного, но эти мегабайты быстро накапливаются", — замечает он.

Однако реальная экономия места достигается за счет изменения настроек резервного копирования фотографий и видео.

Если вы используете мессенджер, в котором делитесь фото и видео, например, WhatsApp (но это может быть и другой мессенджер), нужно проверить, не установлено ли в настройках резервного копирования Google Photos резервное копирование всех папок. Также стоит помнить, что WhatsApp сам создает резервные копии чатов в облаке. Получается, в итоге, дублирование файлов в облаке.

"Я ежемесячно очищаю свой телефон от загруженных изображений, и быстрая проверка показала, что на моем телефоне хранится более 1 ГБ изображений и видео. Если бы я не очищал свой телефон в течение года и включил резервное копирование устройств, WhatsApp использовал бы до 24 ГБ памяти, тогда как ему требуется всего около 8-12 ГБ", — поясняет обозреватель.

Поэтому, отключив резервное копирование всех папок WhatsApp в Google Photos, можно сэкономить около 8-12 ГБ места в год. Тем не менее, WhatsApp — не единственный виновник. Любое приложение, хранящее изображения на телефоне, может дублировать медиафайлы таким же образом. Поэтому в настройках нужно отключить резервное копирование фото и видео — либо в мессенджере, либо в Google Фото, либо и там, и там.

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