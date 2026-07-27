Смартфоны Pixel оказались лучше Samsung: в чем разница, пояснили эксперты (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold не поддерживают магнитную зарядку, хотя за столь высокую цену мог ли бы… Эксперты считают, что складные Pixel в этом плане намного лучше.

Samsung продолжает гнаться за более тонкими складными смартфонами, упуская из виду удобную функцию зарядки, которая могла бы упростить использование телефонов в повседневной жизни, пишет bgr.com.

Эксперты ожидали, что Samsung станет одним из первых производителей Android-смартфонов, который поддержит Qi2. Тем не менее, новейшие флагманские складные смартфоны южнокорейского бренда, Galaxy Z Fold 8, не обладают полноценной поддержкой магнитного Qi2. И это странно…

Почему важна поддержка магнитного Qi2

Когда телефон стоит так дорого, как Galaxy Z Fold 8 Ultra, было бы не лишним добавить столь важную функцию MagSafe. Да, есть магнитные чехлы для смартфонов серии Galaxy S, он все равно не так удобен, как наличие магнитов в самом телефоне. И мало того, что приходится тратить минимум 2000 долларов на новый смартфон, так еще и вдобавок покупать чехол. Магнитная зарядка удобна тем, что заряд не прервется, если вдруг телефон сместят, например, кошка или маленький ребенок.

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Эксперты считают, нет причин, по которым Samsung не могла бы встраивать магниты в смартфоны и складные устройства. Вряд ли набор магнитных компонентов для зарядки Qi2 невозможен, или вряд ли они сделают смартфон толще, говорится в материале.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra и Pixel 10 Pro Fold в руках Фото: PhoneArena

Простой пример — Pixel 10 Pro Fold. Хотя Z Fold 8 Ultra тоньше, чем 10 Pro Fold, нет причин, по которым Samsung не могла бы добавить немного толщины, чтобы внедрить магниты в свое устройство.

Однако, нужно отдать должное Samsung. Тот факт, что компания перешла на использование кремний-углеродных батарей, — шаг в правильном направлении. В этом есть большой потенциал для создания более качественных, надежных и емких батарей, и мне искренне жаль, что не все производители используют эту технологию. Тем не менее, если бы мне пришлось выбирать между кремний-углеродными батареями и полноценной поддержкой Qi2, ответ очевиден. Ведь все равно нужно будет заряжать телефон, так что Pixel дает возможность выбрать максимально удобный способ зарядки.

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