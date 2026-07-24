Лучшие OLED-телевизоры на любой бюджет: какие модели советуют эксперты (фото)

Специалисты выбрали несколько моделей, которые отличились по ряду критериев: Panasonic Z95B, LG B5, Samsung S95F и LG С5.

Технология OLED означает, что телевизоры обеспечивают невероятную контрастность и отсутствие засветки. Эксперты-тестировщики techradar.com выбрали для вас лучшие варианты.

LG B5: лучший бюджетный телевизор

Телевизор LG B5 Фото: Future

Если вы ищете доступный вариант без существенного ущерба качеству, стоит обратить внимание на LG B5. Экран передает яркие, точные цвета, высокую контрастность и детализацию. Это также хороший телевизор для игр, поддерживающий 4K 120 Гц, FreeSync и G-Sync, HGiG, ALLM и Dolby Vision через 4 порта HDMI 2.1. Он отличается высокой скоростью отклика, с ультранизким временем задержки ввода в 9,1 мс.

Стоит признать, что B5 не обеспечивает такой яркости, как более дорогие OLED-телевизоры, и его встроенный звук не самый мощный. Однако цена весьма привлекательна, как для телевизора, который обеспечивает превосходную общую производительность.

Відео дня

Характеристики:

Размер экрана: 48, 55, 65 и 77 дюймов

Разрешение: 4K

Тип панели: OLED

Smart TV: webOS 25

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision

Плюсы:

Насыщенное, детализированное изображение

Отличные игровые возможности

Доступная цена

Минусы:

Ограниченная яркость

Отсутствие поддержки HDR10+

Среднее качество звука

Samsung S95F: лучший для ярких помещений

Телевизор Samsung S95F Фото: cnet.com

Телевизор Samsung S95F обладает матовым экраном, предотвращающим блики, как и его предшественник, S95D, но превосходит его, обеспечивая более точную передачу черного цвета даже при ярком освещении. Он также демонстрирует потрясающую цветопередачу и реалистичные текстуры. S95F — мечта геймера: поддержка 4K 165 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync), ALLM и HDR10+ через 4 порта HDMI 2.1, а также привлекательный внешний вид и тонкий корпус. Хотя качество звука могло бы быть лучше, и в темных сценах все еще наблюдается некоторое затемнение черного цвета, S95F, несомненно, является одним из лучших телевизоров 2026 года.

Характеристики:

Размер экрана: 55, 65, 77 и 83 дюйма

Разрешение: 4K

Тип панели: QD-OLED (55-77), OLED (83 дюйма)

Smart TV: Tizen

HDR: HDR10, HLG, HDR10+

Плюсы:

Эффективный экран, подавляющий блики

Множество функций для игр

Яркие цвета и высокая яркость

Минусы:

Незначительное затемнение черного цвета

Отсутствие Dolby Vision HDR

Высокая цена

LG C5: лучший телевизор в целом

Телевизор LG C5 Фото: What Hi-Fi?

Телевизор LG C5 OLED предлагает такое же качество изображения, как и его собрат C4, однако новый процессор Alpha 9 Gen 8 AI обеспечивает небольшое повышение яркости, а также улучшения изображения и звука на основе ИИ. Доступный в широком диапазоне размеров от 42 до 83 дюймов, C5 подходит для всего: от игр до домашнего кинотеатра. Для геймеров тут есть полный набор необходимых функций, включая 4K 144 Гц, VRR, FreeSync Premium, Nvidia G-Sync, ALLM и Dolby Vision и 4 порта HDMI. Обновленная платформа Smart TV webOS использует ИИ для улучшения поиска и настройки изображения и звука, и может быть персонализирована для нескольких пользователей в одном доме с помощью распознавания голоса для переключения между ними. LG C5 — это универсальный телевизор, предлагающий отличную производительность и соотношение цены и качества.

Характеристики:

Размер экрана: 42, 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма

Разрешение: 4K

Тип панели: OLED

Smart TV: webOS 25

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Плюсы:

Хорошее качество изображения

Отличный набор игровых функций

Хорошая платформа Smart TV webOS

Минусы:

Нет поддержки HDR10+

Небольшое улучшение по сравнению с C4

Panasonic Z95B: лучший по качеству звука

Телевизор Panasonic Z95B Фото: Future

Новый флагманский OLED-телевизор Panasonic Z95B использует новую панель Primary RGB Tandem, которая повышает яркость, обеспечивая при этом более насыщенные и естественные цвета. В тестах она достигла впечатляющих 2107 нит. Но Panasonic сделала ставку на точность, а не на яркость. В результате фильмы выглядят изысканно, тонко и реалистично, а не просто улучшено. Но настоящая изюминка здесь — звук. Z95B делает большой шаг вперед в области аудио. Его система 360 Soundscape Pro, настроенная Technics, была модернизирована новыми динамиками и улучшенной компоновкой динамиков. В результате получилась одна из лучших встроенных звуковых систем, которые вы найдете на любом телевизоре. Она мощная, захватывающая и достаточно чистая, чтобы вы могли спокойно обойтись без покупки саундбара. Уже одно это делает Z95B отличным вариантом по сравнению с его OLED-конкурентами.

Характеристики:

Размер экрана: 55, 65 и 77 дюймов

Разрешение: 4K

Тип панели: OLED

Smart TV: Fire TV

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+

Плюсы:

Детальное изображение с высокой контрастностью

Яркие, но естественные цвета

Мощные встроенные 5.1.2-канальные динамики

Минусы:

Всего два порта HDMI 2.1

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