Дешевые телевизоры от 40 дюймов, которые подойдут всем: модели LG, Samsung, Amazon (фото)

Лучшие телевизоры для гейминга, просмотров фильмов и динамичных спортивных состязаний по ценам от 200 долларов.

Не стоит недооценивать телевизоры с диагональю экрана от 40 до 43 дюймов. Да, они не могут похвастать огромными экранами, но при таком размере эти телевизоры отличаются исключительно доступными ценами, пишет эксперт-тестировщик Мэтт Болтон для techradar.com.

LG OLED 42 C5: лучший 42-дюймовый телевизор в целом

Характеристики:

Размер экрана: 42 дюйма

Разрешение: 3840 x 2160

Тип панели: OLED

Smart TV: webOS 25

Размеры: 932 x 540 x 41,1 мм

Телевизор LG OLED 42 C5 Фото: RTINGS

Эта модель предлагает хороший баланс размера, качества изображения и цены. Тестировщики считают, что она подойдет большинству людей, ищущих телевизор для гейминга и небольших комнат.

Качество изображения превосходное: насыщенные цвета, глубокие черные тона и впечатляющая детализация теней с реалистичными текстурами, а также уверенная обработка движений. Он ярче, чем C4, хотя более крупные модели получают более значительное увеличение яркости. Единственный недостаток — блики могут быть заметны в хорошо освещенных комнатах, поэтому он будет лучше работать в более темных помещениях.

Відео дня

Чип Alpha 9 Gen 8 улучшает работу платформы Smart TV webOS с режимами AI Picture и Sound Wizard для персонализации просмотра. Вы также получите поиск с поддержкой ИИ, функцию "Консьерж" и голосовой режим, который предлагает персонализированные рекомендации. Поддержка HDR включает Dolby Vision, HDR10 и HLG, но не HDR10+. Геймеры получают отличную конфигурацию: 4K 144 Гц, FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, ALLM и игры Dolby Vision, все через 4 порта HDMI, плюс низкая задержка ввода в 92 мс. В сочетании с насыщенным изображением 42-дюймовый C5 является выдающимся вариантом для игр на небольшом экране.

Качество звука хорошее, но ограниченное. 2.0-канальная система Atmos мощностью 20 Вт обеспечивает чистое и сбалансированное звучание, но басы и эффекты высоты минимальны.

В целом, LG C5 — это многофункциональный телевизор с отличным качеством изображения и поддержкой игр высшего уровня.

Достоинства:

Хорошее качество изображения

Полный набор игровых функций

Отличная интеллектуальная платформа webOS

Недостатки:

Звук мог бы быть лучше

Отсутствует поддержка HDR10+

Минимальное улучшение по сравнению с C4

Amazon Fire TV Omni QLED: лучший 43-дюймовый телевизор до $300

Характеристики:

Размер экрана: 43 дюйма

Разрешение: 4K

Тип панели: QLED

Smart TV: Fire TV

Размеры: 956 x 574 x 84 мм

Телевизор Amazon Fire TV Omni QLED Фото: techhive.com

Телевизор Amazon Fire TV Omni QLED сочетает отличное качество изображения и высокую производительность в играх, что делает его выгодным приобретением.

Тестировщики были приятно удивлены качеством изображения: экран передавал множество деталей в фильмах, особенно при просмотре в 4K HDR; цвета яркие и насыщенные, а изображение отличается естественностью, которая иногда теряется в бюджетных вариантах. Однако уровень черного у не высок, а 43-дюймовая версия не имеет локального затемнения, как более крупные модели в линейке.

Производительность в играх также стала большим плюсом Omni QLED. Телевизор отлично справлялся с графически сложными сценами, обеспечивая плавную обработку движения и минимальную задержку благодаря низкому времени задержки ввода в 10 мс. Качество изображения также было четким благодаря поддержке Dolby Vision в играх. Однако он не поддерживает 4K 120 Гц.

Существует множество телевизоров, превосходящих Amazon Fire TV Omni QLED по всем параметрам, особенно в плане звука и дизайна, но, сочетая все свои преимущества в одном устройстве по такой цене, эта модель представляет собой непревзойденное соотношение цены и качества.

Достоинства:

Красочное изображение с высокой детализацией

Высокая производительность в играх

Отличное соотношение цены и качества

Недостатки:

Небольшие задержки в работе ПО Smart TV

Средний уровень черного

Не очень хороший звук

Samsung 43QN90F: лучший 43-дюймовый телевизор для кино и гейминга

Характеристики:

Размер экрана: 43 дюйма

Разрешение: 3840 x 2160

Тип панели: Neo QLED

Smart TV: Tizen

Размеры: 960,8 x 558,9 x 26,9 мм

Телевизор Samsung 43QN90F в гостиной Фото: Samsung

Телевизор Samsung QN90F идеально подходит, если нужен яркий, компактный экран для спортивных трансляций, игр и дневных просмотров.

Немногие 43-дюймовые телевизоры могут сравниться с QN90F по характеристикам и производительности, ведь он использует панель mini-LED для обеспечения высокой яркости. Экран с антибликовым покрытием обеспечивает комфортный просмотр без отвлекающих факторов, яркие, насыщенные цвета и высокую контрастность. Эффективное управление подсветкой QN90F также ограничивает эффект "засветки", который может встречаться в более дешевых телевизорах mini-LED, а отзывчивая обработка движений делает его отличным выбором для просмотра спортивных трансляций.

Геймеры, ищущие 43-дюймовый экран, не будут разочарованы QN90F. Игровые возможности включают 4 порта HDMI 2.1 с поддержкой 4K 165 Гц, VRR, ALLM, HGiG и HDR10+, а время задержки ввода в 9,5 мс обеспечивает сверхбыстрый игровой процесс. Еще одна приятная особенность — Samsung Gaming Hub, портал для всего, что связано с играми, включая облачные приложения.

Нельзя отрицать, что QN90F — это телевизор премиум-класса, и цена у него соответствующая. На рынке много более дешевых 43-дюймовых телевизоров, но немногие предлагают то, что предлагает эта модель.

Достоинства:

Эффективный экран без бликов

Широкий набор игровых функций

Недостатки:

Высокая цена по сравнению с конкурентами

Отсутствие Dolby Vision HDR

Amazon Fire TV 2 серии: лучший бюджетный 40-дюймовый телевизор

Характеристики:

Размер экрана: 40 дюймов

Разрешение: 1080p

Тип панели: LED

Smart TV: Fire TV

Размеры: 900,4 x 520 x 80,5 мм

Телевизор Amazon 40-inch Fire TV 2-series в гостиной Фото: Amazon

Сорокадюймовый Amazon Fire TV 2-й серии использует панель Full HD, а не 4K. Это означает, что она не будет совместима с Blu-ray 4K или потоковой передачей 4K. Тем не менее, модель предлагает поразительно дешевый вариант за 178 долларов.

Протестированная 2-я серия не демонстрировала стабильное изображение, качественные контрастность и уровни черного, но цвета были яркие и динамичные. Встроенный звук порадовал: диалоги были четкими с достаточно хорошим балансом. Учитывая, что в 40-дюймовой версии предусмотрены более крупные динамики, это, скорее всего, сохранится.

Серия 2 также поставляется с Fire TV в качестве платформы Smart TV. Иногда навигация может быть медленной и неуклюжей, но Fire TV по-прежнему остается одной из наиболее полных доступных платформ.

В чем 2-серия не имеет себе равных, так это в цене. Если вы ищете супердешевый телевизор и готовы пойти на компромисс, серия Amazon 2 подойдет.

Достоинства:

Платформа Smart TV Fire TV

Достойный встроенный звук

Очень доступная цена

Недостатки:

Нестабильное изображение

Иногда неудобная навигация

Средняя производительность в играх

Ранее сообщали о 5 факторах, которые негативно влияют на ТВ-панели. Мini-LED телевизоры прослужат 10 лет. Но есть некоторые факторы, которые могут значительно сократить срок их службы.