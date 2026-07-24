Дешевые телевизоры от 40 дюймов, которые подойдут всем: модели LG, Samsung, Amazon (фото)
Лучшие телевизоры для гейминга, просмотров фильмов и динамичных спортивных состязаний по ценам от 200 долларов.
Не стоит недооценивать телевизоры с диагональю экрана от 40 до 43 дюймов. Да, они не могут похвастать огромными экранами, но при таком размере эти телевизоры отличаются исключительно доступными ценами, пишет эксперт-тестировщик Мэтт Болтон для techradar.com.
LG OLED 42 C5: лучший 42-дюймовый телевизор в целом
Характеристики:
- Размер экрана: 42 дюйма
- Разрешение: 3840 x 2160
- Тип панели: OLED
- Smart TV: webOS 25
- Размеры: 932 x 540 x 41,1 мм
Эта модель предлагает хороший баланс размера, качества изображения и цены. Тестировщики считают, что она подойдет большинству людей, ищущих телевизор для гейминга и небольших комнат.
Качество изображения превосходное: насыщенные цвета, глубокие черные тона и впечатляющая детализация теней с реалистичными текстурами, а также уверенная обработка движений. Он ярче, чем C4, хотя более крупные модели получают более значительное увеличение яркости. Единственный недостаток — блики могут быть заметны в хорошо освещенных комнатах, поэтому он будет лучше работать в более темных помещениях.
Чип Alpha 9 Gen 8 улучшает работу платформы Smart TV webOS с режимами AI Picture и Sound Wizard для персонализации просмотра. Вы также получите поиск с поддержкой ИИ, функцию "Консьерж" и голосовой режим, который предлагает персонализированные рекомендации. Поддержка HDR включает Dolby Vision, HDR10 и HLG, но не HDR10+. Геймеры получают отличную конфигурацию: 4K 144 Гц, FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, ALLM и игры Dolby Vision, все через 4 порта HDMI, плюс низкая задержка ввода в 92 мс. В сочетании с насыщенным изображением 42-дюймовый C5 является выдающимся вариантом для игр на небольшом экране.
Качество звука хорошее, но ограниченное. 2.0-канальная система Atmos мощностью 20 Вт обеспечивает чистое и сбалансированное звучание, но басы и эффекты высоты минимальны.
В целом, LG C5 — это многофункциональный телевизор с отличным качеством изображения и поддержкой игр высшего уровня.
Достоинства:
- Хорошее качество изображения
- Полный набор игровых функций
- Отличная интеллектуальная платформа webOS
Недостатки:
- Звук мог бы быть лучше
- Отсутствует поддержка HDR10+
- Минимальное улучшение по сравнению с C4
Amazon Fire TV Omni QLED: лучший 43-дюймовый телевизор до $300
Характеристики:
- Размер экрана: 43 дюйма
- Разрешение: 4K
- Тип панели: QLED
- Smart TV: Fire TV
- Размеры: 956 x 574 x 84 мм
Телевизор Amazon Fire TV Omni QLED сочетает отличное качество изображения и высокую производительность в играх, что делает его выгодным приобретением.
Тестировщики были приятно удивлены качеством изображения: экран передавал множество деталей в фильмах, особенно при просмотре в 4K HDR; цвета яркие и насыщенные, а изображение отличается естественностью, которая иногда теряется в бюджетных вариантах. Однако уровень черного у не высок, а 43-дюймовая версия не имеет локального затемнения, как более крупные модели в линейке.
Производительность в играх также стала большим плюсом Omni QLED. Телевизор отлично справлялся с графически сложными сценами, обеспечивая плавную обработку движения и минимальную задержку благодаря низкому времени задержки ввода в 10 мс. Качество изображения также было четким благодаря поддержке Dolby Vision в играх. Однако он не поддерживает 4K 120 Гц.
Существует множество телевизоров, превосходящих Amazon Fire TV Omni QLED по всем параметрам, особенно в плане звука и дизайна, но, сочетая все свои преимущества в одном устройстве по такой цене, эта модель представляет собой непревзойденное соотношение цены и качества.
Достоинства:
- Красочное изображение с высокой детализацией
- Высокая производительность в играх
- Отличное соотношение цены и качества
Недостатки:
- Небольшие задержки в работе ПО Smart TV
- Средний уровень черного
- Не очень хороший звук
Samsung 43QN90F: лучший 43-дюймовый телевизор для кино и гейминга
Характеристики:
- Размер экрана: 43 дюйма
- Разрешение: 3840 x 2160
- Тип панели: Neo QLED
- Smart TV: Tizen
- Размеры: 960,8 x 558,9 x 26,9 мм
Телевизор Samsung QN90F идеально подходит, если нужен яркий, компактный экран для спортивных трансляций, игр и дневных просмотров.
Немногие 43-дюймовые телевизоры могут сравниться с QN90F по характеристикам и производительности, ведь он использует панель mini-LED для обеспечения высокой яркости. Экран с антибликовым покрытием обеспечивает комфортный просмотр без отвлекающих факторов, яркие, насыщенные цвета и высокую контрастность. Эффективное управление подсветкой QN90F также ограничивает эффект "засветки", который может встречаться в более дешевых телевизорах mini-LED, а отзывчивая обработка движений делает его отличным выбором для просмотра спортивных трансляций.
Геймеры, ищущие 43-дюймовый экран, не будут разочарованы QN90F. Игровые возможности включают 4 порта HDMI 2.1 с поддержкой 4K 165 Гц, VRR, ALLM, HGiG и HDR10+, а время задержки ввода в 9,5 мс обеспечивает сверхбыстрый игровой процесс. Еще одна приятная особенность — Samsung Gaming Hub, портал для всего, что связано с играми, включая облачные приложения.
Нельзя отрицать, что QN90F — это телевизор премиум-класса, и цена у него соответствующая. На рынке много более дешевых 43-дюймовых телевизоров, но немногие предлагают то, что предлагает эта модель.
Достоинства:
- Эффективный экран без бликов
- Широкий набор игровых функций
Недостатки:
- Высокая цена по сравнению с конкурентами
- Отсутствие Dolby Vision HDR
Amazon Fire TV 2 серии: лучший бюджетный 40-дюймовый телевизор
Характеристики:
- Размер экрана: 40 дюймов
- Разрешение: 1080p
- Тип панели: LED
- Smart TV: Fire TV
- Размеры: 900,4 x 520 x 80,5 мм
Сорокадюймовый Amazon Fire TV 2-й серии использует панель Full HD, а не 4K. Это означает, что она не будет совместима с Blu-ray 4K или потоковой передачей 4K. Тем не менее, модель предлагает поразительно дешевый вариант за 178 долларов.
Протестированная 2-я серия не демонстрировала стабильное изображение, качественные контрастность и уровни черного, но цвета были яркие и динамичные. Встроенный звук порадовал: диалоги были четкими с достаточно хорошим балансом. Учитывая, что в 40-дюймовой версии предусмотрены более крупные динамики, это, скорее всего, сохранится.
Серия 2 также поставляется с Fire TV в качестве платформы Smart TV. Иногда навигация может быть медленной и неуклюжей, но Fire TV по-прежнему остается одной из наиболее полных доступных платформ.
В чем 2-серия не имеет себе равных, так это в цене. Если вы ищете супердешевый телевизор и готовы пойти на компромисс, серия Amazon 2 подойдет.
Достоинства:
- Платформа Smart TV Fire TV
- Достойный встроенный звук
- Очень доступная цена
Недостатки:
- Нестабильное изображение
- Иногда неудобная навигация
- Средняя производительность в играх
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