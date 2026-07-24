Недорогі телевізори від 40 дюймів, які підійдуть усім: моделі LG, Samsung, Amazon (фото)

Найкращі телевізори для ігор, перегляду фільмів та динамічних спортивних змагань за ціною від 200 доларів.

Не варто недооцінювати телевізори з діагоналлю екрана від 40 до 43 дюймів. Так, вони не можуть похвалитися величезними екранами, але при таких розмірах ці телевізори відрізняються надзвичайно доступними цінами, пише експерт-тестувальник Метт Болтон для techradar.com.

LG OLED 42 C5: найкращий 42-дюймовий телевізор загалом

Характеристики:

Розмір екрану: 42 дюйми

Роздільна здатність: 3840 x 2160

Тип панелі: OLED

Smart TV: webOS 25

Розміри: 932 x 540 x 41,1 мм

Телевізор LG OLED 42 C5 Фото: RTINGS

Ця модель пропонує гарний баланс розміру, якості зображення та ціни. Тестувальники вважають, що вона підійде більшості людей, які шукають телевізор для ігор та невеликих кімнат.

Якість зображення чудова: насичені кольори, глибокі чорні тони та вражаюча деталізація тіней з реалістичними текстурами, а також впевнена обробка рухів. Він яскравіший за C4, хоча більші моделі демонструють більш значне підвищення яскравості. Єдиний недолік — відблиски можуть бути помітні в добре освітлених кімнатах, тому він краще працюватиме в темніших приміщеннях.

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Чип Alpha 9 Gen 8 покращує роботу платформи Smart TV webOS завдяки режимам AI Picture та Sound Wizard, що забезпечують персоналізацію перегляду. Ви також отримаєте пошук із підтримкою штучного інтелекту, функцію "Консьєрж" та голосовий режим, який пропонує персоналізовані рекомендації. Підтримка HDR включає Dolby Vision, HDR10 та HLG, але не HDR10+. Геймери отримують чудову конфігурацію: 4K 144 Гц, FreeSync Premium та Nvidia G-Sync, ALLM та ігри у форматі Dolby Vision — усе через 4 порти HDMI, а також низьку затримку введення — 92 мс. У поєднанні з насиченим зображенням 42-дюймовий C5 є чудовим варіантом для ігор на невеликому екрані.

Якість звуку хороша, але обмежена. 2.0-канальна система Atmos потужністю 20 Вт забезпечує чисте та збалансоване звучання, але баси та високі частоти мінімальні.

Загалом, LG C5 — це багатофункціональний телевізор із чудовою якістю зображення та підтримкою ігор найвищого рівня.

Переваги:

Хороша якість зображення

Повний набір ігрових функцій

Відмінна інтелектуальна платформа webOS

Недоліки:

Звук міг би бути кращим

Відсутня підтримка HDR10+

Мінімальне поліпшення порівняно з C4

Amazon Fire TV Omni QLED: найкращий 43-дюймовий телевізор до $300

Характеристики:

Розмір екрану: 43 дюйми

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: QLED

Smart TV: Fire TV

Розміри: 956 × 574 × 84 мм

Телевізор Amazon Fire TV Omni QLED Фото: techhive.com

Телевізор Amazon Fire TV Omni QLED поєднує чудову якість зображення та високу продуктивність у іграх, що робить його вигідним придбанням.

Тестувальники були приємно здивовані якістю зображення: екран передавав безліч деталей у фільмах, особливо під час перегляду у форматі 4K HDR; кольори яскраві та насичені, а зображення вирізняється природністю, яка іноді втрачається в бюджетних моделях. Однак рівень чорного у цього телевізора не дуже високий, а 43-дюймова версія не має локального затемнення, на відміну від більших моделей у лінійці.

Продуктивність у іграх також стала великою перевагою Omni QLED. Телевізор чудово справлявся з графічно складними сценами, забезпечуючи плавну обробку руху та мінімальну затримку завдяки низькому часу затримки введення — 10 мс. Якість зображення також була чіткою завдяки підтримці Dolby Vision в іграх. Однак він не підтримує 4K 120 Гц.

Існує безліч телевізорів, які перевершують Amazon Fire TV Omni QLED за всіма параметрами, особливо в плані звуку та дизайну, але, поєднуючи всі свої переваги в одному пристрої за таку ціну, ця модель забезпечує неперевершене співвідношення ціни та якості.

Переваги:

Яскраве зображення з високою деталізацією

Висока продуктивність в іграх

Відмінне співвідношення ціни та якості

Недоліки:

Незначні затримки у роботі програмного забезпечення Smart TV

Середній рівень чорного

Не дуже хороший звук

Samsung 43QN90F: найкращий 43-дюймовий телевізор для перегляду фільмів та ігор

Характеристики:

Розмір екрану: 43 дюйми

Роздільна здатність: 3840 x 2160

Тип панелі: Neo QLED

Smart TV: Tizen

Розміри: 960,8 x 558,9 x 26,9 мм

Телевізор Samsung 43QN90F у вітальні Фото: Samsung

Телевізор Samsung QN90F ідеально підходить, якщо вам потрібен яскравий, компактний екран для перегляду спортивних трансляцій, ігор та денних програм.

Мало які 43-дюймові телевізори можуть зрівнятися з QN90F за характеристиками та продуктивністю, адже він використовує панель mini-LED для забезпечення високої яскравості. Екран з антибліковим покриттям забезпечує комфортний перегляд без відволікаючих факторів, яскраві, насичені кольори та високу контрастність. Ефективне керування підсвічуванням QN90F також обмежує ефект "засвічення", який може зустрічатися в дешевших телевізорах mini-LED, а чутлива обробка рухів робить його чудовим вибором для перегляду спортивних трансляцій.

Геймери, які шукають 43-дюймовий екран, не будуть розчаровані моделлю QN90F. Ігрові можливості включають 4 порти HDMI 2.1 із підтримкою 4K 165 Гц, VRR, ALLM, HGiG та HDR10+, а час затримки введення у 9,5 мс забезпечує надшвидкий ігровий процес. Ще одна приємна особливість — Samsung Gaming Hub, портал для всього, що пов’язано з іграми, включаючи хмарні додатки.

Не можна заперечувати, що QN90F — це телевізор преміум-класу, і його ціна цьому відповідає. На ринку є багато дешевших 43-дюймових телевізорів, але мало хто пропонує те, що пропонує ця модель.

Переваги:

Ефективний екран без відблисків

Широкий набір ігрових функцій

Недоліки:

Висока ціна порівняно з конкурентами

Відсутність Dolby Vision HDR

Amazon Fire TV 2-ї серії: найкращий бюджетний 40-дюймовий телевізор

Характеристики:

Розмір екрану: 40 дюймів

Роздільна здатність: 1080p

Тип панелі: LED

Smart TV: Fire TV

Розміри: 900,4 × 520 × 80,5 мм

Телевізор Amazon 40-inch Fire TV 2-series у вітальні Фото: Amazon

40-дюймовий Amazon Fire TV 2-ї серії оснащений дисплеєм Full HD, а не 4K. Це означає, що він не буде сумісний із Blu-ray 4K або потоковим відео 4K. Проте ця модель пропонує вражаюче дешевий варіант за 178 доларів.

Тестована 2-га серія не демонструвала стабільного зображення, високої контрастності та рівнів чорного, але кольори були яскравими та динамічними. Вбудований звук порадував: діалоги були чіткими з досить хорошим балансом. З огляду на те, що в 40-дюймовій версії передбачені більші динаміки, це, найімовірніше, збережеться.

Серія 2 також оснащена Fire TV як платформою Smart TV. Іноді навігація може бути повільною та незручною, але Fire TV, як і раніше, залишається однією з найповніших доступних платформ.

У чому серія 2 не має собі рівних, так це в ціні. Якщо ви шукаєте надзвичайно дешевий телевізор і готові піти на компроміс, серія Amazon 2 вам підійде.

Переваги:

Платформа Smart TV Fire TV

Гарний вбудований звук

Дуже доступна ціна

Недоліки:

Нестабільне зображення

Іноді незручна навігація

Середня продуктивність в іграх

Раніше повідомлялося про 5 факторів, які негативно впливають на ТВ-панелі. Телевізори з технологією Mini-LED прослужать 10 років. Однак є певні фактори, які можуть значно скоротити термін їхньої експлуатації.