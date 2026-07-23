Це шкодить mini-LED телевізорам: 5 факторів, які негативно впливають на ТВ-панелі (фото)

Телевізор із технологією mini-LED прослужить 10 років. Проте є певні фактори, які можуть значно скоротити термін його експлуатації,

В середньому телевізор із технологією mini-LED прослужить близько 50 000 годин (10 років), перш ніж вийде з ладу. Проте є певні фактори, які можуть значно скоротити термін його експлуатації, пише slashgear.com.

Висока яскравість підсвічування

Телевізори з технологією Mini-LED відрізняються від стандартних LED-моделей тим, що мають значно більше окремих світлодіодів. Тисячі крихітних світлодіодів розділені на різні зони, яскравість яких можна регулювати незалежно одна від одної, покращуючи контрастність та яскравість зображення.

На жаль, підтримання цього параметра на максимальному рівні призводить до двох основних проблем: надмірного споживання енергії та надмірного нагрівання. Додаткове нагрівання прискорить процес зносу екрана та призведе до значно швидшого виходу з ладу. Саме тому зниження яскравості вважається одним із найпростіших способів продовжити термін служби телевізора.

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Телевізор Vizio з технологією mini-LED Фото: PC Mag

Джерело тепла поблизу

Тепло — ворог електроніки, особливо дисплеїв. Високі внутрішні температури можуть призвести до виходу з ладу компонентів телевізора, погіршення якості зображення та поломки екрана. Певна кількість тепла від самого телевізора є неминучою (навіть якщо зменшити яскравість), але не все тепло походить саме від нього. Проблеми можуть виникнути, якщо вентиляційні отвори телевізійної панелі забирають гаряче повітря з інших джерел — батарей опалення, каміна, вікон, що виходять на південь, інших приладів. Також телевізор не повинен бути прикріплений до стіни впритул.

Телевізор Mini LED Фото: Future

Пил і волога

Пил, що накопичується всередині та на корпусі, може ізолювати чутливу електроніку, перешкоджаючи належному відведенню тепла, що виділяється телевізором. Зазвичай це повільний процес, який розвивається роками, і спочатку це може не становити великої проблеми, але будь-яка кількість пилу все одно піддає компоненти надмірному нагріванню, що може скоротити термін їхньої служби. Окрім проблем із перегріванням, спричинених пилом, він також може порушувати контактні точки між перемикачами, реле та роз’ємами.

Ще один фактор, який може значно скоротити термін експлуатації телевізора з технологією mini-LED, — вплив високої вологості. Телевізійні панелі, розташовані на кухні або у ванній, будуть піддаватися впливу пари, а ті, що встановлені на вулиці, можуть утворювати конденсат через коливання температури на додаток до вологи в повітрі. Невелика кількість вологи з навколишнього середовища може призвести до того, що частинки пилу прилипнуть до внутрішніх компонентів телевізора, діючи як клей і викликаючи вищезазначені проблеми з ізоляцією. Що ще гірше, як тільки пил затвердіє, він може зв’язатися з ще більшою кількістю вологи. Навіть якщо цього недостатньо, щоб викликати коротке замикання плати, це може призвести до ерозії металевих компонентів, що в кінцевому підсумку може спричинити їхній вихід з ладу.

Телевізори Mini LED Фото: TCL

Коливання напруги

Ще один фактор, який потенційно може скоротити термін експлуатації, — стрибки напруги, що можуть виникати в мережі під час переривання потоку електроенергії, яке призводить до короткого замикання. Перед відключенням електроенергії відбувається потужний стрибок напруги, а після її увімкнення — ще один.

Будь-який пристрій, що містить мікропроцесор, вразливий до стрибків напруги, зокрема телевізор із технологією mini-LED. Воно може пошкодитися навіть від невеликих коливань напруги, наприклад, від 10 В, які поступово руйнують внутрішню схему, поки телевізор остаточно не вийде з ладу.

На щастя, вирішити цю проблему просто: потрібно підключити телевізійну панель до мережевого фільтра, а не безпосередньо до розетки. Він забезпечить буфер регулювання напруги, що підтримує постійний потік електроенергії до телевізора, та захистить його від стрибків напруги — як великих, так і малих.

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