Кондиціонери, які економлять електроенергію: огляд 5 інверторних моделей (фото)

П’ять популярних моделей кондиціонерів від брендів, які вже давно й успішно продаються в Україні та мають клас енергоефективності А++ та А+: Gree, Daikin, Mitsubishi, Electrolux, Royal Clima.

В Україні зростають ціни на комунальні послуги, і найбільше турбує плата за електроенергію, яка постачається з перебоями через постійні атаки ЗС РФ. Однак влітку терпіти спеку важео, і тому мешканці великих міст використовують кондиціонери різних типів. Фокус розповість про спліт-системи, які працюють безперебійно та споживають помірну кількість електроенергії.

Купуючи пристрій, варто звернути увагу на його клас енергоефективності. Економічні моделі мають маркування А++ або А+. Також важливо, щоб пристрій був оснащений інвертором, який плавно регулює оберти, щоб компресор не вмикався на повну потужність. Пам’ятайте: чим менше стрибків напруги, тим менша витрата кіловат.

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Для довідки: інверторний кондиціонер — це тип пристрою, у якому використовується компресор з інверторним керуванням для регулювання швидкості роботи компресора відповідно до необхідної температури.

Daikin FTXB25C/RXB25C

Кондиціонер Daikin у спальні Фото: Daikin

Технічні характеристики:

Марка: Daikin (Японія, зібрано в Чехії)

Тип: спліт-система, інвертор

Площа: до 25 кв. м

Клас енергоефективності: A++

Потужність охолодження/обігріву: 2,5 кВт/3,15 кВт

Рівень шуму: 19 дБ

Додаткові функції: режим "тихий сон", самоочищення теплообмінника, фільтр з іонами срібла, Wi‑Fi

Ціна: від 18 000 грн

Кондиціонери від Daikin не вибагливі в обслуговуванні, мають інвертор із плавним ходом, завдяки чому пристрій працює дуже тихо. Функція самоочищення спростить життя власникам кондиціонера — їм не доведеться самостійно чистити всі внутрішні деталі, замість них це зробить вентилятор, який продуває випарник. У результаті волога не буде накопичуватися.

Переваги:

дуже тихий;

висока енергоефективність;

надійна збірка та тривалий термін експлуатації;

продумані функції.

Недоліки:

фільтри та обслуговування коштують дорожче, ніж у бюджетних моделей.

Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF/MUZ‑HR25VF

Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF у кімнаті Фото: Mitsubishi

Технічні характеристики:

Бренд: Mitsubishi Electric (Японія, виробництво — Туреччина)

Тип: спліт-система, інвертор

Площа: до 25 кв. м

Клас енергоефективності: A++

Потужність охолодження/обігріву: 2,5 кВт/3,2 кВт

Рівень шуму: від 19 дБ

Додаткові функції: 3D-автоматичні жалюзі, режим економічного охолодження, датчик руху, самодіагностика

Ціна: від 40 000 грн

Кондиціонер оснащений датчиком руху, який автоматично переводить пристрій у економічний режим, якщо у приміщенні нікого немає. Крім того, він має клас енергоефективності А++, що дозволяє ще більше економити на електроенергії.

Переваги:

додаткова економія завдяки датчику руху;

тихий;

рівномірний розподіл повітря;

якісна збірка.

Недоліки:

висока вартість;

пульт дистанційного керування перевантажений кнопками.

Electrolux EACS/I‑12HVI/N8

Кондиціонер Electrolux EACS в інтер'єрі Фото: Electrolux

Технічні характеристики:

Марка: Electrolux (Швеція, зібрано в Китаї)

Тип: спліт-система, інвертор

Площа: до 35 кв. м

Клас енергоефективності: A++

Потужність охолодження/обігріву: 3,5 кВт/4 кВт

Рівень шуму: від 21 дБ

Додаткові функції: керування через Wi‑Fi, іонізатор, самоочищення, турбо‑режим

Ціна: близько 24 000 грн

Кондиціонер зручний тим, що ним можна керувати за допомогою спеціального додатка на смартфоні, і не доведеться шукати пульт дистанційного керування, який постійно кудись зникає. Іонізатор покращує якість повітря, що подається в приміщення, мінімізуючи кількість пилу та запахів.

Переваги:

зручне керування;

хороша потужність;

високий клас енергоефективності;

наявність іонізації.

Недоліки:

рівень шуму трохи вищий, ніж у Daikin та Mitsubishi;

якість пластику не найкраща.

Gree GWH12AABXB‑K6DNA5A

Кондиціонер Gree GWH12AABXB‑K6DNA5A Фото: air-conditioner.ua

Технічні характеристики:

Марка: Gree (Китай)

Тип: спліт-система, інвертор

Площа: до 35 кв. м

Клас енергоефективності: A+

Потужність охолодження/обігріву: 3,55 кВт/3,8 кВт

Рівень шуму: 24 дБ

Додаткові функції: самодіагностика, авторестарт, антикорозійне покриття теплообмінника

Ціна: від 28 000 грн

Gree — один із найпопулярніших брендів кондиціонерів в Україні. У цих пристроях немає зайвих функцій, зате є все необхідне для ефективного охолодження чи обігріву, а головне — стабільна робота та прийнятна ціна. Антикорозійне покриття буде актуальним для мешканців приморських міст, де атмосфера волога та солона.

Переваги:

оптимальне співвідношення ціни та якості;

надійність і довговічність;

захист від корозії;

проста та зрозуміла експлуатація.

Недоліки:

гучніші за преміальні моделі;

немає таких функцій, як датчик руху або іонізація.

Royal Clima RC‑GL22HN

Кондиціонер Royal Clima у кімнаті Фото: royal clima

Технічні характеристики:

Бренд: Royal Clima (Італія, виробництво — Китай)

Тип: спліт-система, інвертор

Площа обслуговування: до 22 кв. м

Клас енергоефективності: A+

Потужність охолодження/обігріву: 2,2 кВт/2,35 кВт

Рівень шуму: 23 дБ

Додаткові функції: таймер, авторестарт, самодіагностика, економічний режим

Ціна: від 23 000 грн.

Royal Clima претендує на преміальність, але лише в плані дизайну. Оформлення внутрішнього блоку вишукане — такий кондиціонер пасуватиме до будь-якого інтер’єру. Економічний режим тут працює ефективно: компресор знижує оберти, і споживання енергії зменшується.

Переваги:

стильний дизайн;

доступна ціна;

Недоліки:

підходить лише для невеликих кімнат;

гучний;

простий функціонал.

На що слід звернути увагу під час вибору економічного кондиціонера

Ось кілька простих правил:

Потужність має чітко відповідати площі. Іншими словами, кондиціонер, розрахований на охолодження приміщення площею 35 кв. м, має бути встановлений у відповідній кімнаті. Якщо площа становить, наприклад, 15 кв. м, пристрій буде часто вмикатися й вимикатися, а це лише збільшить споживання енергії.

Якщо ви плануєте користуватися кондиціонером регулярно, надбавка за інвертор швидко окупиться за рахунок економії електроенергії.

Клас енергоефективності, як уже згадувалося вище, повинен мати маркування A++ та A+.

Траса не повинна бути занадто довгою, а зовнішній блок не повинен бути встановлений під прямими сонячними променями або в місці, яке не провітрюється.

Фільтри та теплообмінник потрібно періодично чистити, оскільки забруднена техніка витрачає на 15–30% більше енергії.

Вибір економічного кондиціонера — це завжди баланс між ціною, функціональністю та реальними потребами. Якщо ви шукаєте максимум технологій і тиші — зверніть увагу на Mitsubishi. Якщо важливіше співвідношення ціни та якості — Electrolux і Gree стануть чудовим варіантом. А якщо бюджет обмежений, але ви хочете інвертор і економію — Daikin та Royal Clima цілком впораються з цим завданням.

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