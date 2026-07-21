Кондиціонери, які економлять електроенергію: огляд 5 інверторних моделей (фото)
П’ять популярних моделей кондиціонерів від брендів, які вже давно й успішно продаються в Україні та мають клас енергоефективності А++ та А+: Gree, Daikin, Mitsubishi, Electrolux, Royal Clima.
В Україні зростають ціни на комунальні послуги, і найбільше турбує плата за електроенергію, яка постачається з перебоями через постійні атаки ЗС РФ. Однак влітку терпіти спеку важео, і тому мешканці великих міст використовують кондиціонери різних типів. Фокус розповість про спліт-системи, які працюють безперебійно та споживають помірну кількість електроенергії.
Купуючи пристрій, варто звернути увагу на його клас енергоефективності. Економічні моделі мають маркування А++ або А+. Також важливо, щоб пристрій був оснащений інвертором, який плавно регулює оберти, щоб компресор не вмикався на повну потужність. Пам’ятайте: чим менше стрибків напруги, тим менша витрата кіловат.
Для довідки: інверторний кондиціонер — це тип пристрою, у якому використовується компресор з інверторним керуванням для регулювання швидкості роботи компресора відповідно до необхідної температури.
Daikin FTXB25C/RXB25C
Технічні характеристики:
- Марка: Daikin (Японія, зібрано в Чехії)
- Тип: спліт-система, інвертор
- Площа: до 25 кв. м
- Клас енергоефективності: A++
- Потужність охолодження/обігріву: 2,5 кВт/3,15 кВт
- Рівень шуму: 19 дБ
- Додаткові функції: режим "тихий сон", самоочищення теплообмінника, фільтр з іонами срібла, Wi‑Fi
- Ціна: від 18 000 грн
Кондиціонери від Daikin не вибагливі в обслуговуванні, мають інвертор із плавним ходом, завдяки чому пристрій працює дуже тихо. Функція самоочищення спростить життя власникам кондиціонера — їм не доведеться самостійно чистити всі внутрішні деталі, замість них це зробить вентилятор, який продуває випарник. У результаті волога не буде накопичуватися.
Переваги:
- дуже тихий;
- висока енергоефективність;
- надійна збірка та тривалий термін експлуатації;
- продумані функції.
Недоліки:
- фільтри та обслуговування коштують дорожче, ніж у бюджетних моделей.
Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF/MUZ‑HR25VF
Технічні характеристики:
- Бренд: Mitsubishi Electric (Японія, виробництво — Туреччина)
- Тип: спліт-система, інвертор
- Площа: до 25 кв. м
- Клас енергоефективності: A++
- Потужність охолодження/обігріву: 2,5 кВт/3,2 кВт
- Рівень шуму: від 19 дБ
- Додаткові функції: 3D-автоматичні жалюзі, режим економічного охолодження, датчик руху, самодіагностика
- Ціна: від 40 000 грн
Кондиціонер оснащений датчиком руху, який автоматично переводить пристрій у економічний режим, якщо у приміщенні нікого немає. Крім того, він має клас енергоефективності А++, що дозволяє ще більше економити на електроенергії.
Переваги:
- додаткова економія завдяки датчику руху;
- тихий;
- рівномірний розподіл повітря;
- якісна збірка.
Недоліки:
- висока вартість;
- пульт дистанційного керування перевантажений кнопками.
Electrolux EACS/I‑12HVI/N8
Технічні характеристики:
- Марка: Electrolux (Швеція, зібрано в Китаї)
- Тип: спліт-система, інвертор
- Площа: до 35 кв. м
- Клас енергоефективності: A++
- Потужність охолодження/обігріву: 3,5 кВт/4 кВт
- Рівень шуму: від 21 дБ
- Додаткові функції: керування через Wi‑Fi, іонізатор, самоочищення, турбо‑режим
- Ціна: близько 24 000 грн
Кондиціонер зручний тим, що ним можна керувати за допомогою спеціального додатка на смартфоні, і не доведеться шукати пульт дистанційного керування, який постійно кудись зникає. Іонізатор покращує якість повітря, що подається в приміщення, мінімізуючи кількість пилу та запахів.
Переваги:
- зручне керування;
- хороша потужність;
- високий клас енергоефективності;
- наявність іонізації.
Недоліки:
- рівень шуму трохи вищий, ніж у Daikin та Mitsubishi;
- якість пластику не найкраща.
Gree GWH12AABXB‑K6DNA5A
Технічні характеристики:
- Марка: Gree (Китай)
- Тип: спліт-система, інвертор
- Площа: до 35 кв. м
- Клас енергоефективності: A+
- Потужність охолодження/обігріву: 3,55 кВт/3,8 кВт
- Рівень шуму: 24 дБ
- Додаткові функції: самодіагностика, авторестарт, антикорозійне покриття теплообмінника
- Ціна: від 28 000 грн
Gree — один із найпопулярніших брендів кондиціонерів в Україні. У цих пристроях немає зайвих функцій, зате є все необхідне для ефективного охолодження чи обігріву, а головне — стабільна робота та прийнятна ціна. Антикорозійне покриття буде актуальним для мешканців приморських міст, де атмосфера волога та солона.
Переваги:
- оптимальне співвідношення ціни та якості;
- надійність і довговічність;
- захист від корозії;
- проста та зрозуміла експлуатація.
Недоліки:
- гучніші за преміальні моделі;
- немає таких функцій, як датчик руху або іонізація.
Royal Clima RC‑GL22HN
Технічні характеристики:
- Бренд: Royal Clima (Італія, виробництво — Китай)
- Тип: спліт-система, інвертор
- Площа обслуговування: до 22 кв. м
- Клас енергоефективності: A+
- Потужність охолодження/обігріву: 2,2 кВт/2,35 кВт
- Рівень шуму: 23 дБ
- Додаткові функції: таймер, авторестарт, самодіагностика, економічний режим
- Ціна: від 23 000 грн.
Royal Clima претендує на преміальність, але лише в плані дизайну. Оформлення внутрішнього блоку вишукане — такий кондиціонер пасуватиме до будь-якого інтер’єру. Економічний режим тут працює ефективно: компресор знижує оберти, і споживання енергії зменшується.
Переваги:
- стильний дизайн;
- доступна ціна;
Недоліки:
- підходить лише для невеликих кімнат;
- гучний;
- простий функціонал.
На що слід звернути увагу під час вибору економічного кондиціонера
Ось кілька простих правил:
- Потужність має чітко відповідати площі. Іншими словами, кондиціонер, розрахований на охолодження приміщення площею 35 кв. м, має бути встановлений у відповідній кімнаті. Якщо площа становить, наприклад, 15 кв. м, пристрій буде часто вмикатися й вимикатися, а це лише збільшить споживання енергії.
- Якщо ви плануєте користуватися кондиціонером регулярно, надбавка за інвертор швидко окупиться за рахунок економії електроенергії.
- Клас енергоефективності, як уже згадувалося вище, повинен мати маркування A++ та A+.
- Траса не повинна бути занадто довгою, а зовнішній блок не повинен бути встановлений під прямими сонячними променями або в місці, яке не провітрюється.
- Фільтри та теплообмінник потрібно періодично чистити, оскільки забруднена техніка витрачає на 15–30% більше енергії.
Вибір економічного кондиціонера — це завжди баланс між ціною, функціональністю та реальними потребами. Якщо ви шукаєте максимум технологій і тиші — зверніть увагу на Mitsubishi. Якщо важливіше співвідношення ціни та якості — Electrolux і Gree стануть чудовим варіантом. А якщо бюджет обмежений, але ви хочете інвертор і економію — Daikin та Royal Clima цілком впораються з цим завданням.
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