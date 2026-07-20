Що вигідніше купити: вживаний Samsung Galaxy чи старий iPhone (фото)

Моделі Galaxy S26 втратили понад 30 % від початкової вартості менш ніж за 6 місяців, тоді як iPhone 17 знецінилися менш ніж на 15 %.

Аналітики, які відстежують ринок вживаних смартфонів, зазвичай вказують на те, що iPhone краще зберігає свою вартість порівняно з Samsung. Іншими словами, покупець смартфона, який бажає придбати флагманський телефон з найменшими чистими витратами на утримання, швидше обере iPhone замість Galaxy S, навіть якщо пристрої мають однакову початкову ціну, пише bgr.com.

Сума, сплачена за користування телефоном протягом певної кількості років, становитиме різницю між ціною придбання та ціною перепродажу. У цьому випадку користувач отримає більше грошей від продажу iPhone, ніж від продажу Galaxy S. Потім він може повторити цей процес із майбутніми моделями.

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Смартфони серії iPhone 17 Фото: PhoneArena

Смартфони Galaxy втрачають у ціні практично миттєво

Apple зазвичай надає власникам iPhone 5 або 6 років оновлень iOS. Серія iPhone 11 2019 року може бути оновлена до iOS 27, яка вийде у вересні 2026 року. Samsung надає 7 років основних оновлень Android та оновлень безпеки для таких моделей, як Galaxy S. Це мало б підвищити вартість телефонів Galaxy S для покупців, які хочуть користуватися ними довше. Але це не покращило темпи знецінення Galaxy S.

Телефони Galaxy S26 знецінилися швидше, ніж серія iPhone 17, незважаючи на те, що вони продаються в магазинах уже близько чотирьох місяців. Нижче наведено середні ціни продажу всіх моделей Galaxy S26 та iPhone 17 з об’ємом пам’яті 256 ГБ за даними Swappa станом на середину липня 2026 року:

Galaxy S26: 612 доларів США проти 899,99 доларів (початкова ціна) — збереження вартості: 68,00%

Galaxy S26 Plus: 724 долари проти 1099,99 доларів (початкова ціна) — збереження вартості: 65,82%

Galaxy S26 Ultra: 875 доларів проти 1299,99 доларів (початкова ціна) — збереження вартості: 67,31%

iPhone 17: 699 доларів проти 799 доларів (початкова ціна) — збереження вартості: 87,47%

iPhone Air: 709 доларів проти 999 доларів (початкова ціна) — збереження вартості: 70,97%

iPhone 17 Pro: 952 долари проти 1099 доларів (початкова ціна) — збереження вартості: 86,62%

iPhone 17 Pro Max: 1073 долари проти 1199 доларів (початкова ціна) — збереження вартості: 89,49%

Аналіз даних Swappa показує, що моделі Galaxy S26 втратили понад 30 % своєї вартості менш ніж за 6 місяців, тоді як 3 моделі iPhone 17 знецінилися менш ніж на 15 %. Винятком є iPhone Air, темпи знецінення якого становлять майже 30%.

Смартфони серії Galaxy S Фото: Samsung

Коли вживаний Galaxy S може виявитися вигіднішим, ніж вживаний iPhone

Наведені вище дані свідчать про те, що інша стратегія придбання смартфона може виявитися вигідною для деяких споживачів. Покупці з обмеженим бюджетом можуть розглянути можливість придбання вживаного флагманського Galaxy S26 замість дешевшого телефону на базі Android. Galaxy S25 FE коштує від 650 доларів до будь-яких знижок. Вживаний Galaxy S26 може бути дешевшим і забезпечить кращу загальну продуктивність. Те саме стосується й попередніх поколінь Galaxy S та iPhone.

У звіті SellCell за серпень 2025 року прогнозується, що до середини 2026 року середня залишкова вартість телефонів Samsung Galaxy S зрівняється із середньою залишковою вартістю iPhone через 5 місяців після виходу на ринок. Компанія проаналізувала історичні тенденції, які показали, що темпи знецінення iPhone зросли з 24,7% у 2021 році до 35,4% у 2024 році. Водночас темпи знецінення Galaxy S покращилися, знизившись з 51,9% у 2022 році до 46,6% у 2025 році. Однак оцінки SellCell не змогли передбачити популярність серії iPhone 17.

Крім того, хоча компанія вважала, що флагманські смартфони Apple і Samsung матимуть однакові темпи знецінення через 5 місяців, вона все ж очікувала, що смартфони Galaxy S знецінюватимуться швидше, ніж iPhone, чим довше вони використовуються. SellCell прогнозувала, що Galaxy S зрівняється з дев'ятимісячним темпом знецінення iPhone лише у 2028 році. SellCell вказала на штучний інтелект як на одну з причин покращення показників збереження вартості телефонів Android. Apple Intelligence та нові функції Siri, представлені на WWDC 2026 для iOS 27, вразили перших тестувальників. Вони можуть відіграти важливу роль у збереженні вартості iPhone. SellCell визнала, що ще не випущена серія iPhone 17 та майбутні вдосконалення штучного інтелекту можуть вплинути на темпи знецінення iPhone.

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