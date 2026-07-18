Найкращі ноутбуки на процесорах Intel: "монстри" від Asus, Samsung та Lenovo (фото)

У огляді: Samsung Galaxy Book5 360 для дизайнерів, Lenovo ThinkPad E16 для студентів та офісних працівників, Asus ROG Strix G16 для геймерів.

18 липня 1968 року компанія, яка нині відома під назвою Intel, була зареєстрована як NM Electronics. До речі, слово "Intel" — це скорочення від Integrated Electronics, тобто "інтегрована електроніка". Сьогодні Фокус розповість саме про таку електроніку — інтегровану в найкращі ноутбуки сучасності.

Intel Core — для штучного інтелекту, ігор та ресурсоємного програмного забезпечення

На сьогодні високопродуктивними вважаються процесори Intel Core Ultra, а також Core i5, i7, i9. Вони добре справляються з "важкими" іграми, дають змогу використовувати штучний інтелект для виконання різноманітних завдань, а також працювати в програмах, що вимагають великої обчислювальної потужності, наприклад, це може бути програмне забезпечення для 3D-рендерингу.

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Варто зазначити: чим більше ядер у процесора, тим швидше й продуктивніше працює пристрій. Наприклад, у CPU Core i5 (central processing unit — центральний процесор, або просто процесор) 6 продуктивних і 4 енергоефективних ядер, що в сумі дає 10 ядер, а кілька років тому їх було всього 4. Core i7 у 2026 році отримав 8 ядер. Це 16-потоковий процесор із технологіями Hyper-Threading і Turbo Boost 2.0. Core i9 має 24 ядра, підтримує 32 потоки та працює на частоті до 6 ГГц. Core Ultra має 22 ядра.

Процесор Intel Core Ultra Фото: Intel

Ноутбуки на базі Intel Core

Ми відібрали три ноутбуки, які оснащено процесорами компанії-іменинниці та підійдуть для:

дизайну, творчості, розваг — Samsung Galaxy Book5 360, ігор та графіки — Asus ROG Strix G16, роботи та навчання — Lenovo ThinkPad E16.

Давайте детальніше розглянемо кожен із них.

Samsung Galaxy Book5 360

Samsung Galaxy Book5 360 Фото: notebookcheck.net

Samsung Galaxy Book5 360 (випуски 2025 та 2026 років) оснащений або процесором Intel Core Ultra 5, або Ultra 7 (Series 2) із вбудованою графікою Intel Arc Graphics. Він також оснащений нейропроцесором (Neural Processing Unit, NPU — прискорювач штучного інтелекту), який дозволяє використовувати такі функції, як Copilot+, ChatGPT та інші програми, що базуються на штучному інтелекті.

Цей гаджет також оснащений попередньо встановленою ОС Windows 11 Home, пам’яттю об’ємом 16 ГБ/SSD 512 ГБ, Bluetooth 5.4, WiFi 7, слотом microSD, 1 портом USB 3.2, 2 портами Thunderbolt 4, HDMI, веб-камеру Full HD 1080p

Ноутбук оснащений сенсорним Super AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 15,6 дюймів і роздільною здатністю Full HD, який забезпечує насичені кольори, хороший контраст та можливість користуватися стилусом S Pen. Єдиний недолік — на сонці на екрані з’являються відблиски.

На одному заряді пристрій здатний пропрацювати 31 годину в режимі енергозбереження. Корпус ноутбука тонкий, виготовлений з алюмінію, завдяки чому його вага становить 1,46 кг. Шарнір розгортається на 360 градусів, перетворюючи ноутбук на планшет.

Переваги : хороший акумулятор, S Pen у комплекті, невелика вага.

: хороший акумулятор, S Pen у комплекті, невелика вага. Недоліки : пам'ять припаяна до плати (неможливо оновити), екран сильно відбиває світло.

: пам'ять припаяна до плати (неможливо оновити), екран сильно відбиває світло. Ціна: близько 80 000 грн за версію з процесором Intel Core Ultra 7 256V.

Asus ROG Strix G16 (серія 2025–2026)

Ноутбук Asus ROG Strix G16 Фото: notebookcheck.net

Цей ноутбук позиціонується як пристрій для геймерів та тих, хто працює з ресурсоємним графічним ПЗ. Він оснащений процесором Intel Core Ultra 9 (серії HX) у поєднанні з потужними відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 або RTX 5070. У оглядах тестувальники відзначають, що гаджет підходить для 4K-монтажу, 3D-рендерингу та сучасних ігор. Охолоджує цей "монстр" система Tri-Fan із трьома вентиляторами та рідким металом замість термопасти, що дозволяє йому працювати на максимальних частотах і не перегріватися.

Екран ROG Nebula з діагоналлю 16 дюймів має частоту оновлення 240–300 Гц, передачу кольорів, сертифіковану Pantone (це важливо для дизайнерів), і не відблискує на сонці.

Обсяг пам'яті просто величезний — 64 ГБ/4 ТБ (SSD), що, звісно, впливає на ціну. Є й простіші моделі: 16 ГБ і 512 ГБ SSD, 16 ГБ і 1 ТБ SSD

Переваги : величезна потужність, хороший екран для ігор та роботи, легкий доступ до внутрішніх компонентів для розширення оперативної пам’яті та SSD.

: величезна потужність, хороший екран для ігор та роботи, легкий доступ до внутрішніх компонентів для розширення оперативної пам’яті та SSD. Недоліки : важкий (2,65 кг), під високим навантаженням вентилятори сильно шумлять.

: важкий (2,65 кг), під високим навантаженням вентилятори сильно шумлять. Ціна: від 61 000 грн (за модель з найменшим об’ємом пам’яті) і до понад 100 000 грн.

Lenovo ThinkPad E16 (2-ге, 3-тє, 4-те покоління)

Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Фото: pcmag.com

Якщо вам доводиться багато друкувати — чи то на роботі, чи то під час навчання — то цей ноутбук є гарною інвестицією. Розробники оснастили його процесорами Intel Core Ultra 5 або Ultra 7. Цей гаджет споживає найменше енергії з усіх у цьому списку, працює тихо, не перегрівається та чудово справляється з багатозадачністю.

Матовий IPS-дисплей не втомлює очі, він не відблискує на сонці, має діагональ 16 дюймів і роздільну здатність або 1920x1200 пікселів, або 2560x1600. Передача кольорів, щоправда, залишає бажати кращого. Якщо ви дизайнер, то такий екран вам точно не підійде, а для тих, хто працює з документами, він цілком підходить.

Корпус ноутбука отримав сертифікат міцності MIL-STD 810H, тобто йому не страшні удари й навіть падіння. Також він вирізняється наявністю 2-х слотів для оперативної пам'яті та 2-х для SSD, що дозволяє його модернізувати.

Важливим елементом є клавіатура цієї моделі. Експерти визнали її однією з найкращих на сьогодні. Вона має захист від розлитої рідини та червоний джойстик TrackPoint.

Переваги: надійний, простий апгрейд, ергономічна клавіатура.

надійний, простий апгрейд, ергономічна клавіатура. Недоліки : плоский звук, недосконала передача кольорів.

: плоский звук, недосконала передача кольорів. Ціна: від 75 000 грн до понад 100 000 грн.

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