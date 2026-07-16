"Правило 35" діє для всіх смартфонів: чому важливо його дотримуватися (фото)

Літо — найгірша пора року для акумулятора телефону. Про те, як уберегти пристрій від перегріву, розповідає експерт Нельсон Агулар.

Пошкодження акумулятора телефону внаслідок перегріву непомітно накопичується протягом усього літа і проявляється у вигляді зниження ємності до осені. Але цьому можна запобігти, пише оглядач Нельсон Агулар для cnet.com.

Телефони чутливіші до екстремальних температур, ніж більшість людей вважає: навіть найновіші моделі iPhone та Android можуть швидко перегріватися, якщо їх залишити на сонці або інтенсивно використовувати в спекотну погоду.

Коли телефон перегрівається, він може почати працювати повільніше, вимкнутися або навіть зазнати довготривалих пошкоджень. Високі температури створюють навантаження на акумулятор та внутрішні компоненти, що може призвести до зниження продуктивності та скорочення терміну експлуатації.

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Незалежно від того, чи перебуваєте ви в поході, дивитеся відео біля басейну чи просто залишаєте телефон на приладовій панелі автомобіля, ось що вам потрібно знати про перегрів — і як забезпечити безпеку пристрою влітку.

Дівчина на пляжі зі смартфоном Фото: Freepik

Чому телефон перегрівається

Смартфон може перегріватися з багатьох причин, але ось деякі з найпоширеніших:

телефон тривалий час перебував під прямими сонячними променями.

Перебування телефону в спекотному середовищі, наприклад, в автомобілі у спекотний день.

Використання навігаційної системи або виконання інших ресурсоємних завдань у спекотних умовах.

Надмірне використання телефону під час заряджання.

Несправний акумулятор або зарядний пристрій.

Помилки в програмному забезпеченні.

Шкідливі додатки або шкідливе програмне забезпечення.

Смартфон може перегріватися й з інших причин, наприклад, через несправний додаток або навіть занадто щільний чохол, але перелічені вище причини є найімовірнішими.

І найголовніше, про що варто пам’ятати влітку: високі температури — понад 35 градусів Цельсія — негативно впливають на пристрій. Тому не варто у спеку довго користуватися смартфоном, тим більше під прямими сонячними променями, наприклад, на пляжі. "Правило 35" необхідно дотримуватися завжди.

Смартфони під прямими сонячними променями Фото: gsmarena.com

Як перегрів впливає на смартфон

Якщо внутрішня температура пристрою перевищує нормальний робочий діапазон і пристрій перегрівається, можуть виникнути такі проблеми:

робота смартфона може сповільнитися.

Зарядка може сповільнитися або повністю припинитися.

Сигнал може ослабнути.

Спалах камери може вимкнутися.

Також можливі незворотні шкідливі наслідки: перегрів може призвести до незворотного пошкодження акумулятора, SIM-картки та інших важливих компонентів телефону.

Як запобігти перегріванню телефону

Найголовніше — по можливості тримати телефон подалі від прямих сонячних променів. На пляжі він може перегрітися всього за кілька хвилин. Те саме станеться, якщо покласти його на приладову панель або сидіння автомобіля.

Варто тримати телефон подалі від прямих сонячних променів: у кишені, у сумці, під рушником. Підійде будь-яке місце, захищене від сонця.

Оптимальна внутрішня температура смартфона має становити від 0 до 35 градусів за Цельсієм.

Хоча це може здатися привабливим, не варто класти телефон у морозильну камеру для охолодження. На форумах спільноти Apple є багато попереджень про шкоду, якої може зазнати пристрій, якщо його помістити в морозилку.

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