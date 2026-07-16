"Правило 35" действует для всех смартфонов: почему важно не нарушать его (фото)

Лето — худшее время года для батареи телефона. О том, как уберечь устройство от перегрева, рассказывает эксперт Нельсон Агулар.

Повреждение батареи телефона от перегрева незаметно накапливается в течение всего лета и проявляется в виде снижения емкости к осени. Но можно этому препятствовать, пишет обозреватель Нельсон Агулар для cnet.com.

Телефоны более чувствительны к экстремальным температурам, чем большинство людей думают: даже новейшие модели iPhone и Android могут быстро перегреваться, если их оставить на солнце или интенсивно использовать в жаркую погоду.

Когда телефон перегревается, он может замедлиться, выключиться или даже получить долговременные повреждения. Высокие температуры создают нагрузку на батарею и внутренние компоненты, что может привести к снижению производительности и сокращению срока службы.

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Независимо от того, находитесь ли вы в походе, смотрите видео у бассейна или просто оставляете телефон на приборной панели авто, вот что вам нужно знать о перегреве — и как обеспечить безопасность устройства летом.

Девушка на пляже со смартфоном Фото: Freepik

Почему телефон перегревается

Смартфон может перегреваться по многим причинам, но вот некоторые из наиболее распространенных:

телефон остался надолго под прямыми солнечными лучами.

Нахождение телефона в жаркой среде, например, в автомобиле в жаркий день.

Использование навигационной системы или других ресурсоемких задач в жарких условиях.

Чрезмерное использование телефона во время зарядки.

Неисправный аккумулятор или зарядное устройство.

Ошибки в программном обеспечении.

Вредоносные приложения или вредоносное ПО.

Смартфон может перегреваться и по другим причинам, например, из-за неисправного приложения или даже слишком плотного чехла, но вышеперечисленные причины являются наиболее вероятными.

И самое важное, что стоит помнить летом: высокие температуры — выше 35 градусов Цельсия, — негативно влияют на устройство. Поэтому не стоит в жару долго пользоваться смартфоном, да еще и под открытыми лучами солнца, например, на пляже. "Правило 35" необходимо соблюдать всегда.

Смартфоны под открытым солнцем Фото: gsmarena.com

Как перегрев влияет на смартфон

Если внутренняя температура устройства превышает нормальный рабочий диапазон и устройство перегревается, могут возникнуть проблемы:

работа смартфона может замедлиться.

Зарядка может замедлиться или полностью прекратиться.

Сигнал может ослабнуть.

Вспышка камеры может отключиться.

Также возможны необратимые вредные последствия: перегрев может привести к необратимому повреждению батареи, SIM-карты и других важных компонентов телефона.

Как предотвратить перегрев телефона

Самое важное — по возможности держать телефон подальше от прямых солнечных лучей. На пляже он может перегреться всего за несколько минут. То же самое произойдет, если положить его на приборную панель или сиденье авто.

Стоит держать телефон подальше от прямых солнечных лучей: в кармане, в сумке, под полотенцем. Подойдет любое место, защищенное от солнца.

Оптимальная внутренняя температура смартфона должна быть где-то между 0 до 35 градусами по Цельсию..

Хотя это может показаться заманчивым, не стоит класть телефон в морозильную камеру для охлаждения. На форумах сообщества Apple много предупреждений о вреде, который может быть нанесен устройству, если его поместить в морозилку.

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