Топ-5 лучших смартфонов OnePlus: бюджетные и флагманские модели на любой вкус (фото)

Пять телефонов, которые могут составить конкуренцию флагманским моделям OnePlus 15 и OnePlus 15R.

Когда речь заходит об этом китайском бренде, то все сразу вспоминают про OnePlus 15 и OnePlus 15R. Однако компания имеет в своем арсенале множество других смартфонов, которые ничем не хуже флагманов, или же только немного им уступают. Подробнее о них расскажет Фокус.

OnePlus 15T

OnePlus 15T — это премиальный телефон, обладающий всеми функциями, которые можно ожидать от устройства такого уровня. В их числе высокопроизводительный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, память LPDDR5X Ultra, хранилище UFS 4.1 и поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Смартфон OnePlus 15T Фото: OnePlus

Смартфон предлагает 6,32-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1216 x 2640 пикселей. Экран обеспечивает частоту обновления 165 Гц для плавной работы с движущимися изображениями и может достигать пиковой яркости 3600 нит. Как один из немногих, использующих кремний-углеродные батареи, этот телефон оснащен аккумулятором емкостью 7500 мАч, который можно заряжать как через USB-C, так и беспроводным способом. Беспроводная зарядка OnePlus 15T должна быть такой же быстрой, поскольку поддерживается скорость до 50 Вт. Что касается камеры, то на задней панели расположены два объектива (50-мегапиксельная камера Sony 1/1,56 дюйма и еще один 50-мегапиксельный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом) и одна 16-мегапиксельная фронтальная камера.

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Этот смартфон был выпущен по цене 625 долларам США за базовую модель с 12 ГБ памяти и 256 ГБ встроенной памяти, и 828 долларам США за вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. По сравнению с OnePlus 15, 15T предлагает почти те же возможности за гораздо меньшую цену.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 — это смартфон среднего класса, который выглядит довольно хорошо не только на бумаге, но и в реальном использовании. GSMArena хвалит его за надежность, благодаря чему нет необходимости переплачивать за 15R. Работающий на чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, Nord 6 демонстрирует отличную производительность.

Смартфон OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1272 x 2772 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 3600 нит. Что касается времени автономной работы, OnePlus Nord 6 может работать несколько дней благодаря батарее емкостью 9000 мАч, установленной в индийской версии телефона — это значительно больше, чем у OnePlus 15 и 15R. Для зарядки этой большой батареи Nord 6 поддерживает скорость до 80 Вт при использовании кабеля.

Для фотосъемки телефон оснащен двойной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной широкоугольной камеры и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, а на передней панели устройства расположена одинарная 32-мегапиксельная камера для селфи. Этот телефон продается в трех цветовых вариантах: мятный (Fresh Mint), черный (Pitch Black) и серебристый (Quick Silver). Стартовая цена составляла около 408 долларов.

OnePlus Nord CE6 Lite

Серия Nord от китайской компании известна своей доступностью. OnePlus выпустила это устройство в Индии по цене около 245 долларов, но, учитывая его возможности, Nord CE6 Lite — это достойный выбор для телефона начального уровня.

Смартфон OnePlus Nord CE6 Lite Фото: OnePlus

Ключевые характеристики включают 6,72-дюймовый FHD+ IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, чип MediaTek Dimensity 7400 Apex, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Nord CE6 Lite сохраняет традицию расширения памяти, включая слот для карты microSD.

Что касается камер, Nord CE6 Lite оснащен одной 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Он питается от батареи емкостью 7000 мАч, и, несмотря на свою цену, этот телефон поддерживает скорость зарядки до 45 Вт. Благодаря мощной батарее смартфон может работать как внешний аккумулятор благодаря поддержке обратной проводной зарядки мощностью 10 Вт.

OnePlus Nord CE6

Расположенный выше варианта Nord CE6 Lite в линейке OnePlus, Nord CE6 — еще один бюджетный телефон. Цена базовой версии составляет около 320 долларов, при этом OnePlus Nord CE6 имеет немного лучшие характеристики, чем вариант Lite, всего за 100 долларов больше.

Смартфон OnePlus Nord CE6 Фото: gsmarena.com

На передней панели расположен 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, а также 32-мегапиксельная селфи-камера, размещенная в вырезе в виде отверстия. Под капотом находится чип Snapdragon 7s Gen 4, работающий в тандеме с 8 ГБ памяти. Индийская версия Nord CE6 оснащена аккумулятором емкостью 8000 мАч, которого должно хватить на весь день. Он выпускается в двух вариантах: с 128 ГБ встроенной памяти и 256 ГБ. На задней панели телефона расположена 50-мегапиксельная основная камера и дополнительный объектив.

Как и большинство современных телефонов, он оснащен портом USB-C с поддержкой быстрой зарядки. Nord CE6 поддерживает проводную зарядку мощностью до 80 Вт. В Индии устройство также поддерживает обратную проводную зарядку мощностью до 27 Вт. Несмотря на доступную цену, качество сборки, по оценке GSMArena, "прочное". Возможно, неудивительно, что сайт также выделяет время автономной работы как еще одно важное преимущество, учитывая, что смартфон оснащен батареей емкостью 8000 мАч.

OnePlus Turbo 6X Pro

Смартфон OnePlus Turbo 6X Pro дебютировал в Китае в июне 2026 года, но выделяется своей конкурентоспособной ценой — 295 долларов.

Смартфон OnePlus Turbo 6X Pro Фото: OnePlus

Он имеет 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1272 x 2772 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит — это делает его ярче, чем Samsung Galaxy S26 Ultra и даже iPhone 17 Pro Max. Помимо впечатляющего дисплея для телефона в своей ценовой категории, Turbo 6X Pro питается от кремниево-углеродного аккумулятора емкостью 8000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 80 Вт. Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 7400 Super, стандартная комплектация включает 8 ГБ оперативной памяти, но также доступен вариант с 12 ГБ ОЗУ.

Что касается встроенной памяти, минимальная версия составляет 128 ГБ, а при необходимости можно использовать 256 ГБ, поскольку слота для карты microSD нет. Для телефона стоимостью около 300 долларов Turbo 6X Pro имеет солидную двойную камеру на задней панели (50 МП широкоугольная и 13 МП сверхширокоугольная) и одинарную 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

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