Топ 5 найкращих смартфонів OnePlus: бюджетні та флагманські моделі на будь-який смак (фото)

П'ять смартфонів, які можуть скласти конкуренцію флагманським моделям OnePlus 15 та OnePlus 15R.

Коли мова заходить про цей китайський бренд, то всі одразу згадують про OnePlus 15 та OnePlus 15R. Однак компанія має у своєму арсеналі безліч інших смартфонів, які нічим не поступаються флагманам або лише трохи відстають від них. Детальніше про них розповість Фокус.

OnePlus 15T

OnePlus 15T — це преміальний смартфон, який має всі функції, яких можна очікувати від пристрою такого рівня. Серед них — високопродуктивний чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, пам'ять LPDDR5X Ultra, накопичувач UFS 4.1 та підтримка швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Смартфон OnePlus 15T Фото: OnePlus

Смартфон оснащений 6,32-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1216 x 2640 пікселів. Екран забезпечує частоту оновлення 165 Гц для плавної роботи з рухомими зображеннями та може досягати пікової яскравості 3600 ніт. Як один із небагатьох, що використовують кремній-вуглецеві батареї, цей телефон оснащений акумулятором ємністю 7500 мА·год, який можна заряджати як через USB-C, так і бездротовим способом. Бездротова зарядка OnePlus 15T має бути такою ж швидкою, оскільки підтримується потужність до 50 Вт. Щодо камери, то на задній панелі розташовані два об’єктиви (50-мегапіксельна камера Sony 1/1,56 дюйма та ще один 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом) та одна 16-мегапіксельна фронтальна камера.

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Цей смартфон вийшов у продаж за ціною 625 доларів США за базову модель із 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті, та 828 доларів США за варіант із 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ вбудованої пам’яті. У порівнянні з OnePlus 15, 15T пропонує майже ті самі можливості за значно нижчу ціну.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 — це смартфон середнього класу, який виглядає досить добре не тільки на папері, але й у реальному використанні. GSMArena відзначає його надійність, завдяки чому немає необхідності переплачувати за 15R. Працюючи на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, Nord 6 демонструє чудову продуктивність.

Смартфон OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Він оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 1272 x 2772 пікселів, частотою оновлення 165 Гц та піковою яскравістю 3600 ніт. Що стосується часу автономної роботи, OnePlus Nord 6 може працювати кілька днів завдяки батареї ємністю 9000 мА·год, встановленій в індійській версії телефону — це значно більше, ніж у OnePlus 15 і 15R. Для заряджання цього великого акумулятора Nord 6 підтримує швидкість до 80 Вт при використанні кабелю.

Для фотозйомки телефон оснащений подвійною задньою камерою, що складається з 50-мегапіксельної основної ширококутної камери та 8-мегапіксельного надширококутного об’єктива, а на передній панелі пристрою розташована одинарна 32-мегапіксельна камера для селфі. Цей телефон продається у трьох кольорових варіантах: м'ятний (Fresh Mint), чорний (Pitch Black) і сріблястий (Quick Silver). Стартова ціна становила близько 408 доларів.

OnePlus Nord CE6 Lite

Серія Nord від китайської компанії відома своєю доступністю. OnePlus випустила цей пристрій в Індії за ціною близько 245 доларів, але, з огляду на його можливості, Nord CE6 Lite — це гідний вибір серед смартфонів початкового рівня.

Смартфон OnePlus Nord CE6 Lite Фото: OnePlus

Основні характеристики включають 6,72-дюймовий FHD+ IPS-дисплей із частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 1000 ніт, чип MediaTek Dimensity 7400 Apex, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті. Nord CE6 Lite зберігає традицію розширення пам’яті, включаючи слот для картки microSD.

Що стосується камер, то Nord CE6 Lite оснащений однією 50-мегапіксельною основною камерою та 8-мегапіксельною фронтальною камерою. Він живиться від акумулятора ємністю 7000 мА·год, і, незважаючи на свою ціну, цей телефон підтримує швидкість заряджання до 45 Вт. Завдяки потужному акумулятору смартфон може працювати як зовнішній акумулятор завдяки підтримці зворотної дротової зарядки потужністю 10 Вт.

OnePlus Nord CE6

Nord CE6, що посідає місце вище за модель Nord CE6 Lite у лінійці OnePlus, — це ще один бюджетний смартфон. Ціна базової версії становить близько 320 доларів, при цьому OnePlus Nord CE6 має дещо кращі характеристики, ніж модель Lite, і коштує лише на 100 доларів дорожче.

Смартфон OnePlus Nord CE6 Фото: gsmarena.com

На передній панелі розташований 6,78-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 1800 ніт, а також 32-мегапіксельна селфі-камера, розміщена у вирізі у вигляді отвору. Під корпусом знаходиться чип Snapdragon 7s Gen 4, що працює в тандемі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Індійська версія Nord CE6 оснащена акумулятором ємністю 8000 мА·год, якого має вистачити на весь день. Він випускається у двох варіантах: із 128 ГБ вбудованої пам’яті та 256 ГБ. На задній панелі телефону розташована 50-мегапіксельна основна камера та додатковий об'єктив.

Як і більшість сучасних телефонів, він оснащений портом USB-C із підтримкою швидкої зарядки. Nord CE6 підтримує дротову зарядку потужністю до 80 Вт. В Індії пристрій також підтримує зворотну дротову зарядку потужністю до 27 Вт. Незважаючи на доступну ціну, якість збірки, за оцінкою GSMArena, "міцна". Можливо, не дивно, що сайт також виділяє час автономної роботи як ще одну важливу перевагу, враховуючи, що смартфон оснащений акумулятором ємністю 8000 мА·год.

OnePlus Turbo 6X Pro

Смартфон OnePlus Turbo 6X Pro дебютував у Китаї в червні 2026 року, але вирізняється своєю конкурентоспроможною ціною — 295 доларів.

Смартфон OnePlus Turbo 6X Pro Фото: OnePlus

Він має 6,78-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 1272 x 2772 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 6500 ніт — це робить його яскравішим, ніж Samsung Galaxy S26 Ultra і навіть iPhone 17 Pro Max. Окрім вражаючого дисплея для телефону у своїй ціновій категорії, Turbo 6X Pro живиться від кремнієво-вуглецевого акумулятора ємністю 8000 мА·год і підтримує швидку зарядку потужністю до 80 Вт. Усередині встановлено чип MediaTek Dimensity 7400 Super, стандартна комплектація включає 8 ГБ оперативної пам’яті, але також доступний варіант із 12 ГБ ОЗУ.

Що стосується вбудованої пам’яті, мінімальний обсяг становить 128 ГБ, а за потреби можна використовувати 256 ГБ, оскільки слота для картки microSD немає. Для телефону вартістю близько 300 доларів Turbo 6X Pro має солідну подвійну камеру на задній панелі (50 МП ширококутна та 13 МП надширококутна) та одинарну 16-мегапіксельну фронтальну камеру.

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