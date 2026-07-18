Самые лучшие ноутбуки на процессорах Intel: "монстры" от Asus, Samsung и Lenovo (фото)

В обзоре: Samsung Galaxy Book5 360 для дизайнеров, Lenovo ThinkPad E16 для студентов и офисных сотрудников, Asus ROG Strix G16 для геймеров.

18 июля 1968 года компания, которая теперь известна под названием Intel, была зарегистрирована как NM Electronics. Кстати, слово "Intel" — это сокращение от Integrated Electronics, т.е. "интегрированная электроника". Сегодня Фокус расскажет именно о такой электронике — интегрированной в лучшие ноутбуки современности.

Intel Core — для ИИ, игр и тяжелого ПО

Высокопроизводительными сегодня считаются процессоры Intel Core Ultra, а также Core i5, i7, i9. Они хорошо обрабатывают "тяжеловесные" игры, позволяют использовать ИИ для выполнения разного рода задач, а также работать в программах, требующих много вычислительной мощности, например, это может быть ПО для 3D-рендеринга.

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Стоит отметить: чем больше ядер у процессора, тем быстрее и продуктивнее работает устройство. Например, у CPU Core i5 (central processing unit — центральное обрабатывающее устройство, или просто процессор) 6 производительных и 4 энергоэффективных ядра, что в сумме дает 10 ядер, а несколько лет назад их было всего 4. Core i7 в 2026 году получил 8 ядер. Это 16-поточный процессор с технологиями Hyper-Threading и Turbo Boost 2.0. Core i9 располагает 24 ядрами, поддерживает 32 потока и работает на частоте до 6 ГГц. Core Ultra имеет 22 ядра.

Процессор Intel Core Ultra Фото: Intel

Ноутбуки на Intel Core

Мы отобрали три ноутбука, которые оснащены процессорами компании-именинницы и подойдут для:

дизайна, творчества, развлечений — Samsung Galaxy Book5 360, игр и графики — Asus ROG Strix G16, работы и учебы — Lenovo ThinkPad E16.

Давайте рассмотрим поближе каждый из них.

Samsung Galaxy Book5 360

Samsung Galaxy Book5 360 Фото: notebookcheck.net

Samsung Galaxy Book5 360 (2025 и 2026 гг. выпуска) оснащен либо CPU Intel Core Ultra 5, либо Ultra 7 (Series 2) со встроенной графикой Intel Arc Graphics. Он также является обладателем нейропроцессора (Neural Processing Unit, NPU — ИИ-ускоритель), который позволяет использовать функционал вроде Copilot+, ChatGPT и прочие программы, основывающиеся на ИИ.

Гаджет предлагает также предустановленную ОС Windows 11 Home, память объемом 16 ГБ/SSD 512 ГБ, Bluetooth 5.4, WiFi 7, microSD, 1xUSB 3.2, 2xThunderbolt 4, HDMI, вебкамеру Full HD 1080p

Ноутбук имеет сенсорный Super AMOLED-дисплей с диагональю 15,6 дюймов качеств Full HD, предлагающий насыщенные цвета, хороший контраст, возможность применять стилус S Pen. Единственный минус — он бликует на солнце.

На одном заряде устройство способно проработать 31 ч в режиме энергосбережения. Корпус у лэптопа тонкий, выполнен из алюминия, что обеспечивает вес в 1.46 кг. Шарнир раскрывается на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет.

Плюсы : хорошая батарея, S Pen в комплекте, малый вес.

: хорошая батарея, S Pen в комплекте, малый вес. Минусы : память распаяна на плате (нельзя проапгрейдить), экран сильно отражает свет.

: память распаяна на плате (нельзя проапгрейдить), экран сильно отражает свет. Цена: около 80 000 грн за версию с CPU Intel Core Ultra 7 256V.

Asus ROG Strix G16 (cерия 2025–2026)

Ноутбук Asus ROG Strix G16 Фото: notebookcheck.net

Этот ноутбук позиционируется, как инструмент для геймеров и тех, кто работает с тяжелым графическим ПО. Он оснащен процессором Intel Core Ultra 9 (серии HX) в паре с мощными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 или RTX 5070. В обзорах тестировщики отмечают, что гаджет подходит для 4K-монтажа, 3D-рендеринга и современных игр. Охлаждает этого "монстра" система Tri-Fan с тремя вентиляторами и жидким металлом вместо термопасты, что позволяет ему работать на максимальных частотах и не перегреваться.

Экран ROG Nebula с диагональю 16 дюймов демонстрирует частоту обновления 240–300 Гц, цветопередачу, сертифицированную Pantone (это имеет значение дизайнеров), не бликует на солнце.

Объем памяти просто огромный — 64 ГБ/4 ТБ(SSD), что, конечно, влияет на цену. Есть модели и попроще: 16 ГБ и 512 ГБ SSD, 16 ГБ и 1 ТБ SSD

Плюсы : огромная мощность, хороший экран для игр и работы, легкий доступ к внутренностям для апгрейда оперативной памяти и SSD.

: огромная мощность, хороший экран для игр и работы, легкий доступ к внутренностям для апгрейда оперативной памяти и SSD. Минусы : тяжелый (2.65 кг), под высокой нагрузкой вентиляторы сильно шумят.

: тяжелый (2.65 кг), под высокой нагрузкой вентиляторы сильно шумят. Цена: от 61 000 грн (за модель с наименьшим объемом памяти) и до более чем 100 000 грн.

Lenovo ThinkPad E16 (Gen 2, Gen 3, Gen 4)

Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Фото: pcmag.com

Если вам необходимо много печатать, по работе или учебе, то этот ноутбук — хорошая инвестиция. Он получил от разработчиков процессоры Intel Core Ultra 5 или Ultra 7. Гаджет расходует энергии меньше всех из этого списка, работает тихо, не перегревается, отлично справляется с многозадачностью.

От матового IPS-дисплея не устают глаза, он не бликует на солнце, имеет диагональ 16 дюймов и разрешение либо 1920x1200 точек, либо 2560x1600. Цветопередача, правда, хромает. Если вы дизайнер, то такой экран вам точно не подойдет, а для тех, кто работает с документами, он вполне хорош.

Корпус лэптопа получил сертификат прочности MIL-STD 810H, т.е. ему не страшны удары и даже падения. Также он примечателен наличием 2-х слотов для оперативной памяти и 2-х для SSD, что позволяет его проапгрейдить.

Значимым элементом является клавиатура данной модели. Она признана экспертами одной из самых лучших на сегодняшний день. Имеет защиту от пролитой жидкости и красный джойстик TrackPoint.

Плюсы: надежный, легкий апгрейд, эргономичная клавиатура.

надежный, легкий апгрейд, эргономичная клавиатура. Минусы : плоский звук, хромающая цветопередача.

: плоский звук, хромающая цветопередача. Цена: от 75 000 грн до более чем 100 000 грн.

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